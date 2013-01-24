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    Kulak Kancalı Kulaklıklar

    SHS3201/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Ekstra konfor Ekstra konfor Ekstra konfor
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      Kulak Kancalı Kulaklıklar

      SHS3201/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Ekstra konfor

      Aktif kullanım için ultra konforlu bu ergonomik kulak kancası tipi kulaklıklarla, kulaklarınız harika müzik kalitesine doyar.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Kulak Kancalı Kulaklıklar

      Ekstra konfor

      Aktif kullanım için ultra konforlu bu ergonomik kulak kancası tipi kulaklıklarla, kulaklarınız harika müzik kalitesine doyar.

      Ekstra konfor

      Aktif kullanım için ultra konforlu bu ergonomik kulak kancası tipi kulaklıklarla, kulaklarınız harika müzik kalitesine doyar.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Kulak Kancalı Kulaklıklar

      Ekstra konfor

      Aktif kullanım için ultra konforlu bu ergonomik kulak kancası tipi kulaklıklarla, kulaklarınız harika müzik kalitesine doyar.

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        Kulak Kancalı Kulaklıklar

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Ekstra konfor

        Esnek kulak çengeli her kulağa uyar

        15mm hoparlör sürücüsü, taşıma rahatlığını optimize eder

        15mm hoparlör sürücüsü, taşıma rahatlığını optimize eder

        Optimum taşıma rahatlığı için yeterince küçük ve keskin, bozulmaya uğramayan sesler vermek için yeterince büyük olan 15 mm hoparlör sürücüsü, dinleme keyfi için ideal boyuttadır.

        Bas borusu, düşük frekanslı sesleri güçlendirip net ve gerçekçi bir ses sunar

        Bas notaları güçlendiren akustik ayarlı hava kanalı sayesinde, mükemmel gerçekçiliğe sahip sesler dinler ve dinleme deneyiminin gerçek bir parçası olursunuz.

        Sınıfında en iyi performansın ve optimum ses kalitesinin tadını çıkarın

        Akustik olarak ayarlanmış tasarım ve yüksek kalitede sürücüler, sınıfında en iyi ses performansını garantiler.

        3D esnek kulak kancası, her kulak boyutuna güvenli şekilde oturur

        Bu 3D kulak kancası hem yumuşak hem de esnek olduğundan, hareket halinde olduğunuzda veya yolda müziğinizin tadını çıkarırken rahatça yerine oturur ve çıkmaz.

        Ergonomik olarak şekillendirilmiş kulaklık, kullanıcının rahatını artırır

        Bu kulaklık, uzun süre dinleme keyfini çıkartabilmeniz için daha fazla rahatlık sağlamak üzere, kulağınızın etrafının şekline uygun olarak tasarlanmıştır.

        Kontürlü kulak kancası, takma kolaylığı ve stabiliteyi artırır

        Kulak kancası, hareket halinde olduğunuzda bile kulağınızın arkasında kalır ve kulaklığın rahat bir şekilde yerinde kalmasını sağlar ve sesi mükemmeldir. Kulaklarınızın arkasıyla bütünleşir ve kulaklıkların kulağınızda kalmasını sağlar

        Dışarıda kullanım için ideal olan 1,2 m uzunluğunda kablo

        Ses cihazınızı istediğiniz yere koyma özgürlüğü veren ideal kablo uzunluğu.

        Hareket halindeyken kulağınızda kalır

        İster koşun, ister bisiklete binin, ister hareketli bir eğlenceye katılın, bu kulaklık rahat şekilde kulağınızda kalır.

        Son derece dayanıklı yapısı, ürünün ömrünü uzatır

        Hoyrat kullanımı kaldıracak şekilde tasarlanmış olması ve güçlü malzemelerden yapılmış olması sayesinde, ürünün ekstra uzun bir ömre sahip olacağından emin olabilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Akustik sistem
          açık
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Diyafram
          Mylar dome
          Ses bobini
          bakır
          Frekans tepkisi
          20 - 20 000  Hz
          Empedans
          16  ohm
          Maksimum güç girişi
          15  mW
          Hassasiyet
          100  dB
          Hoparlör çapı
          15  mm
          Tip
          Dinamik

        • Bağlantı

          Kablo Bağlantısı
          iki paralel, simetrik
          Kablo uzunluğu
          1,2  m
          Konektör
          3,5  mm
          Konektör kaplaması
          krom kaplama
          Kablo tipi
          OFC

        • İç Karton

          Brüt ağırlık
          0,481  kg
          Yükseklik
          11,8  cm
          Uzunluk
          18,4  cm
          Net ağırlık
          0,351  kg
          Dara ağırlığı
          0,13  kg
          Genişlik
          18  cm
          EAN
          87 10895 93704 7
          Ambalaj sayısı
          6

        • Dış Karton

          Brüt ağırlık
          1,22  kg
          Yükseklik
          14,7  cm
          Uzunluk
          38  cm
          Net ağırlık
          0,264  kg
          Dara ağırlığı
          0,956  kg
          Genişlik
          21  cm
          EAN
          87 10895 93703 0
          Ambalaj sayısı
          12

        • Ambalaj boyutları

          Derinlik
          2,4  cm
          Brüt ağırlık
          0,058  kg
          Yükseklik
          17,5  cm
          Net ağırlık
          0,022  kg
          Dara ağırlığı
          0,036  kg
          Genişlik
          9,9  cm
          EAN
          87 10895 93702 3
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Plastik paket

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