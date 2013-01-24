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Aktif kullanım için ultra konforlu bu ergonomik kulak kancası tipi kulaklıklarla, kulaklarınız harika müzik kalitesine doyar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
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Aktif kullanım için ultra konforlu bu ergonomik kulak kancası tipi kulaklıklarla, kulaklarınız harika müzik kalitesine doyar. Tüm faydaları görün
Tam oturur
Aktif kullanım için ultra konforlu bu ergonomik kulak kancası tipi kulaklıklarla, kulaklarınız harika müzik kalitesine doyar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Tam oturur
Aktif kullanım için ultra konforlu bu ergonomik kulak kancası tipi kulaklıklarla, kulaklarınız harika müzik kalitesine doyar. Tüm faydaları görün
Kulak Kancalı Kulaklıklar
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Optimum taşıma rahatlığı için yeterince küçük ve keskin, bozulmaya uğramayan sesler vermek için yeterince büyük olan 15 mm hoparlör sürücüsü, dinleme keyfi için ideal boyuttadır.
Bas notaları güçlendiren akustik ayarlı hava kanalı sayesinde, mükemmel gerçekçiliğe sahip sesler dinler ve dinleme deneyiminin gerçek bir parçası olursunuz.
Akustik olarak ayarlanmış tasarım ve yüksek kalitede sürücüler, sınıfında en iyi ses performansını garantiler.
Bu 3D kulak kancası hem yumuşak hem de esnek olduğundan, hareket halinde olduğunuzda veya yolda müziğinizin tadını çıkarırken rahatça yerine oturur ve çıkmaz.
Bu kulaklık, uzun süre dinleme keyfini çıkartabilmeniz için daha fazla rahatlık sağlamak üzere, kulağınızın etrafının şekline uygun olarak tasarlanmıştır.
Kulak kancası, hareket halinde olduğunuzda bile kulağınızın arkasında kalır ve kulaklığın rahat bir şekilde yerinde kalmasını sağlar ve sesi mükemmeldir. Kulaklarınızın arkasıyla bütünleşir ve kulaklıkların kulağınızda kalmasını sağlar
Ses cihazınızı istediğiniz yere koyma özgürlüğü veren ideal kablo uzunluğu.
İster koşun, ister bisiklete binin, ister hareketli bir eğlenceye katılın, bu kulaklık rahat şekilde kulağınızda kalır.
Hoyrat kullanımı kaldıracak şekilde tasarlanmış olması ve güçlü malzemelerden yapılmış olması sayesinde, ürünün ekstra uzun bir ömre sahip olacağından emin olabilirsiniz.
Ürün boyutları
Ses
Tasarım
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İç Karton
Dış Karton
Ambalaj boyutları