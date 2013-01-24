Mükemmel dayanıklılık için Kevlar® destekli kablo

ActionFit kulaklıklarınız sağlamlık ve güç için tasarlanmıştır. Kevlar kaplamalı kabloları, yırtılma ve kopmaya karşı dayanıklıdır. Ayrıca, en zorlu ortamlara ve egzersizlere dayanabilir.