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Ultra hafif SHQ1255, spor salonu antrenmanı ve koşularda sizi asla yalnız bırakmaz. Bu sağlam kulaklık güçlü bas, rahatlık ve uyum sunar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Antrenmana başlayın
Ultra hafif SHQ1255, spor salonu antrenmanı ve koşularda sizi asla yalnız bırakmaz. Bu sağlam kulaklık güçlü bas, rahatlık ve uyum sunar. Tüm faydaları görün
Antrenmana başlayın
Ultra hafif SHQ1255, spor salonu antrenmanı ve koşularda sizi asla yalnız bırakmaz. Bu sağlam kulaklık güçlü bas, rahatlık ve uyum sunar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Antrenmana başlayın
Ultra hafif SHQ1255, spor salonu antrenmanı ve koşularda sizi asla yalnız bırakmaz. Bu sağlam kulaklık güçlü bas, rahatlık ve uyum sunar. Tüm faydaları görün
Mikrofonlu spor kulaklık
Philips Online Mağaza fiyatı
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Kulak kancası sabit kullanım ve konforlu uyum sağlar.
Bağlı kalın. Dahili mikrofon ve parça kontrolü (IPX2), egzersiz sırasında kolaylıkla müziği değiştirmenizi veya aramalara cevap vermenizi sağlar.
ActionFit ses engellemediği için özellikle de dış mekanda egzersiz yaparken çevrenizden haberdar ve güvende olursunuz. Açık akustik platformu etrafınızdaki dünyayı maskelemeden kaliteli ses sağlar.
13,6 mm güçlü sürücüler etkileyici bir müzik deneyimi yaşatırken, derin ve dinamik baslar motivasyonunuzu korur ve hareket halinde olmaya devam etmenizi sağlar. Üstün kaliteli sürücüler canlı bir ses deneyimi sunarak her antrenmanda motivasyonunuzun yüksek olmasını sağlar.
Tasarım
Ses
Bağlantı
Ambalaj boyutları
İç Karton
Dış Karton
Boyutlar