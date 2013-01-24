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Sportif kullanıma uygun
Çok hafif SHQ1200, sizin mükemmel spor salonu antrenmanı ve koşu arkadaşınızdır. Tere ve yağmura dayanıklı bu sağlam kulaklık, seçim yapabileceğiniz üç kulak kapağıyla güçlü bas ve optimumu oturma sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sportif kullanıma uygun
Çok hafif SHQ1200, sizin mükemmel spor salonu antrenmanı ve koşu arkadaşınızdır. Tere ve yağmura dayanıklı bu sağlam kulaklık, seçim yapabileceğiniz üç kulak kapağıyla güçlü bas ve optimumu oturma sağlar. Tüm faydaları görün
Sportif kullanıma uygun
Çok hafif SHQ1200, sizin mükemmel spor salonu antrenmanı ve koşu arkadaşınızdır. Tere ve yağmura dayanıklı bu sağlam kulaklık, seçim yapabileceğiniz üç kulak kapağıyla güçlü bas ve optimumu oturma sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sportif kullanıma uygun
Çok hafif SHQ1200, sizin mükemmel spor salonu antrenmanı ve koşu arkadaşınızdır. Tere ve yağmura dayanıklı bu sağlam kulaklık, seçim yapabileceğiniz üç kulak kapağıyla güçlü bas ve optimumu oturma sağlar. Tüm faydaları görün
Sportif kulak içi kulaklıklar
Philips Online Mağaza fiyatı
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ActionFit kulaklıklarınız yüksek kaliteli kaymayan kauçuktan üretilmiştir. Bu, kulaklıklarınızı kulaklarınıza yerleştirdiğinizde, ne kadar uzun süreli ve ağır çalışırsanız çalışın kulaklıklarınızın burada güvenli ve rahat bir şekilde kalacağı anlamına gelir.
ActionFit kulaklıklarınız sağlamlık ve güç için özel olarak tasarlanmıştır. Kevlar kaplamalı kabloları, yırtılma ve kopmaya karşı iyi bir şekilde korunup en zorlu ortamlara ve egzersizlere dayanabilir.
ActionFit kulaklıklar her türlü aktif yaşam stili için özel olarak tasarlanmıştır. Spor veya egzersiz tercihiniz ne olursa olsun, kulaklıklarınız ısıya, ıslaklığa ve tere karşı koyabilir! Birinci sınıf su geçirmeyen malzemelerden üretilen kulaklıklarınızı ter ve yağmur geçirmeyen özelliğiyle rahatça kullanabilirsiniz.
ActionFit kulaklıklarınız yalnızca 4 gr ağırlığındadır. Bu, kulaklıklarınızı ultra hafif ve kullanmayı bir keyif haline getirir. Aslında, çalışırken kulaklıklarınızı nadiren hissedersiniz, yalnızca odaklanmanızı ve motive olmanızı sağlayan güçlü sesi duyarsınız.
ActionFit kulaklıklar, kolay kablo yönetimi ve güvenli saklama için kendi klipsi ve kılıfıyla birlikte sağlanır. Klips sayesinde kabloların dolaşmadığı bir egzersizin keyfini çıkarıp ardından kulaklıklarınızı hava geçiren kılıfında saklayabilirsiniz. Endişelenmeyin!
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