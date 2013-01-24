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    ActionFit

    Sportif kulak içi kulaklıklar

    SHQ1200/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • Sportif kullanıma uygun Sportif kullanıma uygun Sportif kullanıma uygun
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      ActionFit Sportif kulak içi kulaklıklar

      SHQ1200/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Sportif kullanıma uygun

      Çok hafif SHQ1200, sizin mükemmel spor salonu antrenmanı ve koşu arkadaşınızdır. Tere ve yağmura dayanıklı bu sağlam kulaklık, seçim yapabileceğiniz üç kulak kapağıyla güçlü bas ve optimumu oturma sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 49,90 TL
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      ActionFit Sportif kulak içi kulaklıklar

      Sportif kullanıma uygun

      Çok hafif SHQ1200, sizin mükemmel spor salonu antrenmanı ve koşu arkadaşınızdır. Tere ve yağmura dayanıklı bu sağlam kulaklık, seçim yapabileceğiniz üç kulak kapağıyla güçlü bas ve optimumu oturma sağlar. Tüm faydaları görün

      Sportif kullanıma uygun

      Çok hafif SHQ1200, sizin mükemmel spor salonu antrenmanı ve koşu arkadaşınızdır. Tere ve yağmura dayanıklı bu sağlam kulaklık, seçim yapabileceğiniz üç kulak kapağıyla güçlü bas ve optimumu oturma sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 49,90 TL
      Benzer ürünler bul

      ActionFit Sportif kulak içi kulaklıklar

      Sportif kullanıma uygun

      Çok hafif SHQ1200, sizin mükemmel spor salonu antrenmanı ve koşu arkadaşınızdır. Tere ve yağmura dayanıklı bu sağlam kulaklık, seçim yapabileceğiniz üç kulak kapağıyla güçlü bas ve optimumu oturma sağlar. Tüm faydaları görün

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          Philips Online Mağaza fiyatı

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        ActionFit

        ActionFit

        Sportif kulak içi kulaklıklar

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Sportif kullanıma uygun

        Tere ve yağmura dayanıklı

        • ActionFit
        • Turuncu - Gri
        Kaymaz kulak kapakları kulaklığın her zaman kulağınızda kalmasını sağlar

        Kaymaz kulak kapakları kulaklığın her zaman kulağınızda kalmasını sağlar

        ActionFit kulaklıklarınız yüksek kaliteli kaymayan kauçuktan üretilmiştir. Bu, kulaklıklarınızı kulaklarınıza yerleştirdiğinizde, ne kadar uzun süreli ve ağır çalışırsanız çalışın kulaklıklarınızın burada güvenli ve rahat bir şekilde kalacağı anlamına gelir.

        Mükemmel dayanıklılık için Kevlar destekli kablo

        Mükemmel dayanıklılık için Kevlar destekli kablo

        ActionFit kulaklıklarınız sağlamlık ve güç için özel olarak tasarlanmıştır. Kevlar kaplamalı kabloları, yırtılma ve kopmaya karşı iyi bir şekilde korunup en zorlu ortamlara ve egzersizlere dayanabilir.

        Tere ve yağmura dayanıklı yapısıyla tüm antrenmanlar için ideal

        Tere ve yağmura dayanıklı yapısıyla tüm antrenmanlar için ideal

        ActionFit kulaklıklar her türlü aktif yaşam stili için özel olarak tasarlanmıştır. Spor veya egzersiz tercihiniz ne olursa olsun, kulaklıklarınız ısıya, ıslaklığa ve tere karşı koyabilir! Birinci sınıf su geçirmeyen malzemelerden üretilen kulaklıklarınızı ter ve yağmur geçirmeyen özelliğiyle rahatça kullanabilirsiniz.

        Üstün oturma ve ultra hafif konfor için 4 gr kulaklıklar

        Üstün oturma ve ultra hafif konfor için 4 gr kulaklıklar

        ActionFit kulaklıklarınız yalnızca 4 gr ağırlığındadır. Bu, kulaklıklarınızı ultra hafif ve kullanmayı bir keyif haline getirir. Aslında, çalışırken kulaklıklarınızı nadiren hissedersiniz, yalnızca odaklanmanızı ve motive olmanızı sağlayan güçlü sesi duyarsınız.

        Optimum oturma için 3 kulak kapağı boyutu seçeneği

        Optimum oturma için 3 kulak kapağı boyutu seçeneği

        Kabloda yansıtıcı durdurma kapağı

        Kabloda yansıtıcı durdurma kapağı

        13,6 mm sürücüler güçlü ses sağlar

        13,6 mm sürücüler güçlü ses sağlar

        Kolay kullanım ve saklama için kablo klipsi ve koruma kılıfı

        ActionFit kulaklıklar, kolay kablo yönetimi ve güvenli saklama için kendi klipsi ve kılıfıyla birlikte sağlanır. Klips sayesinde kabloların dolaşmadığı bir egzersizin keyfini çıkarıp ardından kulaklıklarınızı hava geçiren kılıfında saklayabilirsiniz. Endişelenmeyin!

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Diyafram
          Mylar dome
          Frekans tepkisi
          30 - 20 000  Hz
          Empedans
          32 Ohm
          Hassasiyet
          110 dB
          Maksimum güç girişi
          10 mW
          Hoparlör çapı
          13,5 mm
          Ses bobini
          CCAW
          Akustik sistem
          Kapalı
          Tip
          Dinamik

        • Bağlantı

          Konektör
          3,5  mm
          Kablo uzunluğu
          1,0  m
          Kablo Bağlantısı
          iki paralel, simetrik
          Konektör kaplaması
          Altın kaplama
          Kablo tipi
          OFC

        • Aksesuarlar

          Saklama çantası
          Evet
          Kablo yönetimi
          Kablo klipsi

        • Ambalaj boyutları

          EAN
          69 23410 71651 1
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Sahte
          Derinlik
          2,5  cm
          Brüt ağırlık
          0,052  kg
          Yükseklik
          17,5  cm
          Net ağırlık
          0,01818  kg
          Dara ağırlığı
          0,03382  kg
          Raf yerleşimi tipi
          Sahte
          Genişlik
          9,5  cm

        • İç Karton

          GTIN
          2 69 23410 71651 5
          Ambalaj sayısı
          3
          Brüt ağırlık
          0,189  kg
          Yükseklik
          10,5  cm
          Uzunluk
          18  cm
          Net ağırlık
          0,05454  kg
          Dara ağırlığı
          0,13446  kg
          Genişlik
          8,2  cm

        • Dış Karton

          GTIN
          1 69 23410 71651 8
          Ambalaj sayısı
          24
          Brüt ağırlık
          1.795  kg
          Yükseklik
          24,8  cm
          Uzunluk
          38  cm
          Net ağırlık
          0,43632  kg
          Dara ağırlığı
          1,35868  kg
          Genişlik
          18,1  cm

        • Ürün boyutları

          Derinlik
          2,8  cm
          Yükseklik
          8  cm
          Ağırlık
          0,01818  kg
          Genişlik
          3  cm

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