Tere ve yağmura dayanıklı yapısıyla tüm antrenmanlar için ideal

ActionFit kulaklıklar her türlü aktif yaşam stili için özel olarak tasarlanmıştır. Spor veya egzersiz tercihiniz ne olursa olsun, kulaklıklarınız ısıya, ıslaklığa ve tere karşı koyabilir! Birinci sınıf su geçirmeyen malzemelerden üretilen kulaklıklarınızı ter ve yağmur geçirmeyen özelliğiyle rahatça kullanabilirsiniz.