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    Kulak üstü kulaklıklar

    SHP9600/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Kaliteli performans Kaliteli performans Kaliteli performans
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      NULL Kulak üstü kulaklıklar

      SHP9600/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Kaliteli performans

      Performans, rahatlık ve kalitenin mükemmel birlikteliğini mi arıyorsunuz? Bu kulak üstü arkası açık kulaklıklar, evde müzik dinleme keyfinizi bir üst düzeye çıkarmak için geliştirildi. Harika ses, kaliteli yapı ve altın kaplamalı kablo bağlantıları ile müziğinizin keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün

      NULL Kulak üstü kulaklıklar

      Kaliteli performans

      Performans, rahatlık ve kalitenin mükemmel birlikteliğini mi arıyorsunuz? Bu kulak üstü arkası açık kulaklıklar, evde müzik dinleme keyfinizi bir üst düzeye çıkarmak için geliştirildi. Harika ses, kaliteli yapı ve altın kaplamalı kablo bağlantıları ile müziğinizin keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün

      Kaliteli performans

      Performans, rahatlık ve kalitenin mükemmel birlikteliğini mi arıyorsunuz? Bu kulak üstü arkası açık kulaklıklar, evde müzik dinleme keyfinizi bir üst düzeye çıkarmak için geliştirildi. Harika ses, kaliteli yapı ve altın kaplamalı kablo bağlantıları ile müziğinizin keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün

      NULL Kulak üstü kulaklıklar

      Kaliteli performans

      Performans, rahatlık ve kalitenin mükemmel birlikteliğini mi arıyorsunuz? Bu kulak üstü arkası açık kulaklıklar, evde müzik dinleme keyfinizi bir üst düzeye çıkarmak için geliştirildi. Harika ses, kaliteli yapı ve altın kaplamalı kablo bağlantıları ile müziğinizin keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün

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        Kulak üstü kulaklıklar

        Toplam:

        Kaliteli performans

        • Kulak üstü
        • arkası açık

        Arkası açık tasarım. Sürükleyici ses deneyimi

        Müziği hissedin. Mükemmel ayarlanmış 50 mm sürücüler net bas, dengeli orta aralık ve kusursuz yüksek frekans sunar. Sürücüler, kulağın doğal geometrisine uyacak şekilde tasarlanmıştır ve tüm ayrıntıların yakalanmasını sağlar.

        Üst düzey rahatlık ve dayanıklılık

        Kafa bandı, tam oturması için doğru miktarda gerginlik sağlayan dayanıklı çelik ile güçlendirilmiştir. Çift katmanlı kafa bandı yastığı üst düzey rahatlık sağlar ve nefes alabilen kulak yastıkları uzun süre müzik dinlemek için idealdir.

        Dilediğiniz kaynağa bağlanır. Telefondan kulaklık amplifikatörüne kadar

        Akıllı telefonunuzda, evinizde, TV'nizde veya dizüstü bilgisayarınızda sevdiğiniz albümlerin keyfini çıkarın. Ürünle birlikte gelen kablonun sunduğu altın kaplamalı 6,3 - 3,5 mm'lik jak, yüksek kalitedeki ekipmanlarda müzik dinlerken en iyi bağlantıyı sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Akustik sistem
          Açık
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Empedans
          32  ohm
          Maksimum güç girişi
          200  mW
          Hassasiyet
          101  dB
          Hoparlör çapı
          50  mm
          Frekans tepkisi
          12 - 35.000  Hz

        • Bağlantı

          Kablo Bağlantısı
          tek taraflı
          Konektör kaplaması
          altın kaplama
          Kablo uzunluğu
          Dahili 3,0 m çıkarılabilir kablo

        • Aksesuarlar

          Adaptör girişi
          3,5 - 6,3  mm

        • Dış Karton

          Brüt ağırlık
          5,004  lb
          Brüt ağırlık
          2,27  kg
          GTIN
          1 48 95229 10840 7
          Yükseklik
          23,5  cm
          Yükseklik
          9,3  inç
          Uzunluk
          37,5  cm
          Uzunluk
          14,8  inç
          Ambalaj sayısı
          3
          Dara ağırlığı
          2,822  lb
          Dara ağırlığı
          1,28  kg
          Genişlik
          8,3  inç
          Genişlik
          21  cm
          Net ağırlık
          0,99  kg
          Net ağırlık
          2,183  lb

        • Ambalaj boyutları

          Derinlik
          4,7  inç
          Derinlik
          12  cm
          EAN
          48 95229 10840 0
          Brüt ağırlık
          1,455  lb
          Brüt ağırlık
          0,66  kg
          Yükseklik
          22,5  cm
          Yükseklik
          8,9  inç
          Net ağırlık
          0,728  lb
          Net ağırlık
          0,33  kg
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Karton
          Dara ağırlığı
          0,728  lb
          Dara ağırlığı
          0,33  kg
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi de
          Genişlik
          19,5  cm
          Genişlik
          7,7  inç

        • UPC

          UPC
          8 40063 20141 5

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