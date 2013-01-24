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The Specked
Kompakt boyutuna rağmen bu kulaklık gerçekten çarpıcı. 9 mm'lik sürücüler mükemmel bir ses performansı sunarken, birbiriyle değiştirilebilen farklı boyutlardaki 3 kulak tamponu kulağınıza tam otururken daha güçlü ses yalıtımına sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
The Specked
Kompakt boyutuna rağmen bu kulaklık gerçekten çarpıcı. 9 mm'lik sürücüler mükemmel bir ses performansı sunarken, birbiriyle değiştirilebilen farklı boyutlardaki 3 kulak tamponu kulağınıza tam otururken daha güçlü ses yalıtımına sağlar. Tüm faydaları görün
The Specked
Kompakt boyutuna rağmen bu kulaklık gerçekten çarpıcı. 9 mm'lik sürücüler mükemmel bir ses performansı sunarken, birbiriyle değiştirilebilen farklı boyutlardaki 3 kulak tamponu kulağınıza tam otururken daha güçlü ses yalıtımına sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
The Specked
Kompakt boyutuna rağmen bu kulaklık gerçekten çarpıcı. 9 mm'lik sürücüler mükemmel bir ses performansı sunarken, birbiriyle değiştirilebilen farklı boyutlardaki 3 kulak tamponu kulağınıza tam otururken daha güçlü ses yalıtımına sağlar. Tüm faydaları görün
THE SPECKED kulak içi kulaklık
Philips Online Mağaza fiyatı
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Güçlü 9 mm sürücüleriyle bu kulaklıklar dengeli bir ses deneyimi ve güçlü bas performansı sunuyor.
Dolaşmayan sert kablosu ve güçlendirilmiş konektörleriyle bu kulaklıklar aktif yaşam tarzınıza uygun dayanıklılığa sahiptir.
Lüks kulak tamponları sayesinde kulaklığınızı rahatsız olmadan istediğiniz kadar uzun süre kullanabilirsiniz.
Philips kulaklığın kulaklarınıza tam oturmasını sağlayan üç farklı boyda yumuşak kulak tamponu
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