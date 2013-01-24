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    O'Neill

    THE SPECKED kulak içi kulaklık

    SHO9577GN/10
    O'Neill
    Genel Derecelendirme / 5
    O'Neill
    • The Specked The Specked The Specked
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      O'Neill THE SPECKED kulak içi kulaklık

      SHO9577GN/10
      Genel Derecelendirme / 5

      The Specked

      Kompakt boyutuna rağmen bu kulaklık gerçekten çarpıcı. 9 mm'lik sürücüler mükemmel bir ses performansı sunarken, birbiriyle değiştirilebilen farklı boyutlardaki 3 kulak tamponu kulağınıza tam otururken daha güçlü ses yalıtımına sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 99,90 TL
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      O'Neill THE SPECKED kulak içi kulaklık

      The Specked

      Kompakt boyutuna rağmen bu kulaklık gerçekten çarpıcı. 9 mm'lik sürücüler mükemmel bir ses performansı sunarken, birbiriyle değiştirilebilen farklı boyutlardaki 3 kulak tamponu kulağınıza tam otururken daha güçlü ses yalıtımına sağlar. Tüm faydaları görün

      The Specked

      Kompakt boyutuna rağmen bu kulaklık gerçekten çarpıcı. 9 mm'lik sürücüler mükemmel bir ses performansı sunarken, birbiriyle değiştirilebilen farklı boyutlardaki 3 kulak tamponu kulağınıza tam otururken daha güçlü ses yalıtımına sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 99,90 TL
      Benzer ürünler bul

      O'Neill THE SPECKED kulak içi kulaklık

      The Specked

      Kompakt boyutuna rağmen bu kulaklık gerçekten çarpıcı. 9 mm'lik sürücüler mükemmel bir ses performansı sunarken, birbiriyle değiştirilebilen farklı boyutlardaki 3 kulak tamponu kulağınıza tam otururken daha güçlü ses yalıtımına sağlar. Tüm faydaları görün

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        THE SPECKED kulak içi kulaklık

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        The Specked

        Ses yalıtımı ve dayanıklılık

        • O'Neill
        • Siyah - Yeşil
        Güçlü 9 mm sürücüler derin, dinamik bas ses verir

        Güçlü 9 mm sürücüler derin, dinamik bas ses verir

        Güçlü 9 mm sürücüleriyle bu kulaklıklar dengeli bir ses deneyimi ve güçlü bas performansı sunuyor.

        Dolaşmayan sert kablo ve güçlendirilmiş konektörler

        Dolaşmayan sert kablo ve güçlendirilmiş konektörler

        Dolaşmayan sert kablosu ve güçlendirilmiş konektörleriyle bu kulaklıklar aktif yaşam tarzınıza uygun dayanıklılığa sahiptir.

        Sesi yalıtan yumuşak kulak tamponları

        Sesi yalıtan yumuşak kulak tamponları

        Lüks kulak tamponları sayesinde kulaklığınızı rahatsız olmadan istediğiniz kadar uzun süre kullanabilirsiniz.

        Tam oturmayı sağlayan 3 kulak tamponu boyutu

        Philips kulaklığın kulaklarınıza tam oturmasını sağlayan üç farklı boyda yumuşak kulak tamponu

        Teknik Özellikler

        • Ürün boyutları

          Genişlik
          1,22  cm
          Yükseklik
          2,35  cm
          Derinlik
          2,55  cm
          Ağırlık
          0,014  kg

        • Ses

          Akustik sistem
          Yarı açık
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Ses bobini
          CCAW
          Diyafram
          Mylar dome
          Frekans tepkisi
          6 - 23 500  Hz
          Empedans
          16 Ohm
          Maksimum güç girişi
          50 mW
          Hassasiyet
          105 dB
          Hoparlör çapı
          8,6 mm
          Tip
          Dinamik

        • Bağlantı

          Kablo Bağlantısı
          Simetrik
          Kablo uzunluğu
          1,2 m
          Konektör
          3,5 mm stereo
          Konektör kaplaması
          24k Altın Kaplama
          Kablo tipi
          OFC

        • Ambalaj boyutları

          Raf yerleşimi tipi
          Sahte
          EAN
          69 23410 70968 1
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Derinlik
          3  cm
          Brüt ağırlık
          0,069  kg
          Yükseklik
          16,5  cm
          Net ağırlık
          0,014  kg
          Ambalaj türü
          Sahte
          Dara ağırlığı
          0,055  kg
          Genişlik
          9  cm

        • Dış Karton

          EAN
          87 12581 59991 1
          Brüt ağırlık
          2,334  kg
          Yükseklik
          24,8  cm
          Uzunluk
          37,5  cm
          Net ağırlık
          0,336  kg
          Ambalaj sayısı
          24
          Dara ağırlığı
          1,998  kg
          Genişlik
          22,7  cm

        • İç Karton

          EAN
          87 12581 59992 8
          Brüt ağırlık
          0,249  kg
          Yükseklik
          10,5  cm
          Uzunluk
          17,6  cm
          Net ağırlık
          0,042  kg
          Ambalaj sayısı
          3
          Dara ağırlığı
          0,207  kg
          Genişlik
          10,2  cm

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Kapaklar
        • Fiş

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