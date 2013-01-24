The Specked

Kompakt boyutuna rağmen bu kulaklık gerçekten çarpıcı. 9 mm'lik sürücüler mükemmel bir ses performansı sunarken, birbiriyle değiştirilebilen farklı boyutlardaki 3 kulak tamponu kulağınıza tam otururken daha güçlü ses yalıtımına sağlar. Tüm faydaları görün