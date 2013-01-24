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    O'Neill

    THE SPECKED kulak içi kulaklıklar

    SHO9570PB/10
    O'Neill
    Genel Derecelendirme / 5
    O'Neill
    • The Specked The Specked The Specked
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      O'Neill THE SPECKED kulak içi kulaklıklar

      SHO9570PB/10
      Genel Derecelendirme / 5

      The Specked

      Kompakt boyutuna rağmen bu kulaklık gerçekten çarpıcı. 9 mm'lik sürücüler mükemmel bir ses performansı sunarken, birbiriyle değiştirilebilen farklı boyutlardaki 3 kulak tamponu kulağınıza tam otururken daha güçlü ses yalıtımına sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 49,90 TL

      O'Neill THE SPECKED kulak içi kulaklıklar

      The Specked

      Kompakt boyutuna rağmen bu kulaklık gerçekten çarpıcı. 9 mm'lik sürücüler mükemmel bir ses performansı sunarken, birbiriyle değiştirilebilen farklı boyutlardaki 3 kulak tamponu kulağınıza tam otururken daha güçlü ses yalıtımına sağlar. Tüm faydaları görün

      The Specked

      Kompakt boyutuna rağmen bu kulaklık gerçekten çarpıcı. 9 mm'lik sürücüler mükemmel bir ses performansı sunarken, birbiriyle değiştirilebilen farklı boyutlardaki 3 kulak tamponu kulağınıza tam otururken daha güçlü ses yalıtımına sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 49,90 TL

      O'Neill THE SPECKED kulak içi kulaklıklar

      The Specked

      Kompakt boyutuna rağmen bu kulaklık gerçekten çarpıcı. 9 mm'lik sürücüler mükemmel bir ses performansı sunarken, birbiriyle değiştirilebilen farklı boyutlardaki 3 kulak tamponu kulağınıza tam otururken daha güçlü ses yalıtımına sağlar. Tüm faydaları görün

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        THE SPECKED kulak içi kulaklıklar

        Philips Online Mağaza fiyatı

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        The Specked

        Ses yalıtımı ve dayanıklılık

        • O'Neill
        • Siyah - Mor
        Güçlü 9 mm sürücüler derin, dinamik bas ses verir

        Güçlü 9 mm sürücüler derin, dinamik bas ses verir

        Güçlü 9 mm sürücüleriyle bu kulaklıklar dengeli bir ses deneyimi ve güçlü bas performansı sunuyor.

        Dolaşmayan sert kablo ve güçlendirilmiş konektörler

        Dolaşmayan sert kablo ve güçlendirilmiş konektörler

        Dolaşmayan sert kablosu ve güçlendirilmiş konektörleriyle bu kulaklıklar aktif yaşam tarzınıza uygun dayanıklılığa sahiptir.

        Sesi yalıtan yumuşak kulak tamponları

        Sesi yalıtan yumuşak kulak tamponları

        Lüks kulak tamponları sayesinde kulaklığınızı rahatsız olmadan istediğiniz kadar uzun süre kullanabilirsiniz.

        Tam oturmayı sağlayan 3 kulak tamponu boyutu

        Philips kulaklığın kulaklarınıza tam oturmasını sağlayan üç farklı boyda yumuşak kulak tamponu

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Akustik sistem
          Yarı açık
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Ses bobini
          CCAW
          Diyafram
          Mylar dome
          Frekans tepkisi
          6 - 23 500  Hz
          Empedans
          16
          Maksimum güç girişi
          50  mW
          Hassasiyet
          105  dB
          Hoparlör çapı
          8,6  mm
          Tip
          Dinamik

        • Bağlantı

          Kablo Bağlantısı
          simetrik
          Kablo uzunluğu
          1,2  m
          Konektör
          3,5  mm
          Konektör kaplaması
          altın kaplama
          Kablo tipi
          OFC

        • Ambalaj boyutları

          EAN
          69 23410 70970 4
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Derinlik
          3  cm
          Brüt ağırlık
          0,067  kg
          Yükseklik
          16,5  cm
          Net ağırlık
          0,012  kg
          Ambalaj türü
          Karton
          Dara ağırlığı
          0,055  kg
          Genişlik
          9  cm
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi

        • Dış Karton

          EAN
          87 12581 60206 2
          Brüt ağırlık
          2,292  kg
          Yükseklik
          24,8  cm
          Uzunluk
          37,5  cm
          Net ağırlık
          0,288  kg
          Ambalaj sayısı
          24
          Dara ağırlığı
          2,004  kg
          Genişlik
          22,7  cm

        • İç Karton

          EAN
          87 12581 60207 9
          Brüt ağırlık
          0,243  kg
          Yükseklik
          10,5  cm
          Uzunluk
          17,6  cm
          Net ağırlık
          0,036  kg
          Ambalaj sayısı
          3
          Dara ağırlığı
          0,207  kg
          Genişlik
          10,2  cm

        • Ürün boyutları

          Derinlik
          2,55  cm
          Yükseklik
          2,35  cm
          Ağırlık
          0,012  kg
          Genişlik
          1,22  cm

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Kapaklar
        • Fiş

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