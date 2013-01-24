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    O'Neill

    THE TREAD kulak içi kulaklıklar

    SHO2200RD/10
    O'Neill
    Genel Derecelendirme / 5
    O'Neill
    • The Tread The Tread The Tread
      -{discount-value}

      O'Neill THE TREAD kulak içi kulaklıklar

      SHO2200RD/10
      Genel Derecelendirme / 5

      The Tread

      Dinamik ses kalitesine sahip, son derece sağlam kulak içi kulaklık. Akustik ince ayar sayesinde derin bas ve yüksek ses seviyesiyle yoğun bir müzik deneyimi yaşatır. Güçlendirilmiş konektörleri ve metal muhafazasıyla darbelere dayanıklıdır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      O'Neill THE TREAD kulak içi kulaklıklar

      The Tread

      Dinamik ses kalitesine sahip, son derece sağlam kulak içi kulaklık. Akustik ince ayar sayesinde derin bas ve yüksek ses seviyesiyle yoğun bir müzik deneyimi yaşatır. Güçlendirilmiş konektörleri ve metal muhafazasıyla darbelere dayanıklıdır. Tüm faydaları görün

      The Tread

      Dinamik ses kalitesine sahip, son derece sağlam kulak içi kulaklık. Akustik ince ayar sayesinde derin bas ve yüksek ses seviyesiyle yoğun bir müzik deneyimi yaşatır. Güçlendirilmiş konektörleri ve metal muhafazasıyla darbelere dayanıklıdır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      O'Neill THE TREAD kulak içi kulaklıklar

      The Tread

      Dinamik ses kalitesine sahip, son derece sağlam kulak içi kulaklık. Akustik ince ayar sayesinde derin bas ve yüksek ses seviyesiyle yoğun bir müzik deneyimi yaşatır. Güçlendirilmiş konektörleri ve metal muhafazasıyla darbelere dayanıklıdır. Tüm faydaları görün

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        THE TREAD kulak içi kulaklıklar

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        The Tread

        Derin bas, sağlam yapı

        • O'Neill
        • Siyah - Kırmızı
        Kulaklığın tam oturmasını sağlayan 3 kulak tamponu boyu

        Kulaklığın tam oturmasını sağlayan 3 kulak tamponu boyu

        Kulaklığın kulaklarınıza tam oturmasını sağlayan üç farklı boyda yumuşak kulak tamponu

        Sürücüyü koruyan metal muhafaza ile darbelere dayanıklı

        Sürücüyü koruyan metal muhafaza ile darbelere dayanıklı

        Metal muhafaza ve kaliteli kauçuk yuva, yanlışlıkla üzerine basma dahil darbelere karşı koruma sağlar

        Güçlendirilmiş konektörleri olan sert kablo

        Güçlendirilmiş konektörleri olan sert kablo

        Dolaşmayan sert kablosu ve güçlendirilmiş konektörleriyle bu kulaklıklar aktif yaşam tarzınıza uygun dayanıklılığa sahiptir.

        Sesi yalıtan yumuşak kulak tamponları

        Sesi yalıtan yumuşak kulak tamponları

        Lüks kulak tamponları sayesinde kulaklığınızı rahatsız olmadan istediğiniz kadar uzun süre kullanabilirsiniz.

        Derin bas ve netlik için akustik olarak ayarlandı

        Derin bas ve netlik için akustik olarak ayarlandı

        Güçlendirilmiş, dinamik 9 mm sürücü

        Güçlü 9 mm sürücüleriyle bu kulaklıklar dengeli bir ses deneyimi ve güçlü bas performansı sunuyor.

        Teknik Özellikler

        • Ürün boyutları

          Genişlik
          2,3  cm
          Yükseklik
          2,7  cm
          Derinlik
          1,25  cm
          Ağırlık
          0,01816  kg

        • Ses

          Akustik sistem
          Yarı açık
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Ses bobini
          CCAW
          Diyafram
          Mylar dome
          Frekans tepkisi
          6 - 23 500  Hz
          Empedans
          16  ohm
          Maksimum güç girişi
          50  mW
          Hassasiyet
          105  dB
          Hoparlör çapı
          8,6  mm
          Tip
          Dinamik

        • Bağlantı

          Kablo Bağlantısı
          simetrik
          Kablo uzunluğu
          1,2  m
          Konektör
          3,5  mm
          Konektör kaplaması
          altın kaplama
          Kablo tipi
          OFC

        • Ambalaj boyutları

          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi
          EAN
          69 23410 71354 1
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Derinlik
          2,5  cm
          Brüt ağırlık
          0,06712  kg
          Yükseklik
          17,2  cm
          Net ağırlık
          0,01816  kg
          Ambalaj türü
          Plastik paket
          Dara ağırlığı
          0,04896  kg
          Genişlik
          9,5  cm

        • Dış Karton

          GTIN
          1 69 23410 71354 8
          Brüt ağırlık
          2,20175  kg
          Yükseklik
          25  cm
          Uzunluk
          38  cm
          Net ağırlık
          0,43584  kg
          Ambalaj sayısı
          24
          Dara ağırlığı
          1,76591  kg
          Genişlik
          19,3  cm

        • İç Karton

          GTIN
          2 69 23410 71354 5
          Brüt ağırlık
          0,23859  kg
          Yükseklik
          10,6  cm
          Uzunluk
          18  cm
          Net ağırlık
          0,05448  kg
          Ambalaj sayısı
          3
          Dara ağırlığı
          0,18411  kg
          Genişlik
          8,5  cm

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