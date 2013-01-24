The Tread

Dinamik ses kalitesine sahip, son derece sağlam kulak içi kulaklık. Akustik ince ayar sayesinde derin bas ve yüksek ses seviyesiyle yoğun bir müzik deneyimi yaşatır. Güçlendirilmiş konektörleri ve metal muhafazasıyla darbelere dayanıklıdır. Tüm faydaları görün