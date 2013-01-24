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The Tread
Dinamik ses kalitesine sahip, son derece sağlam kulak içi kulaklık. Akustik ince ayar sayesinde derin bas ve yüksek ses seviyesiyle yoğun bir müzik deneyimi yaşatır. Güçlendirilmiş konektörleri ve metal muhafazasıyla darbelere dayanıklıdır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
The Tread
Dinamik ses kalitesine sahip, son derece sağlam kulak içi kulaklık. Akustik ince ayar sayesinde derin bas ve yüksek ses seviyesiyle yoğun bir müzik deneyimi yaşatır. Güçlendirilmiş konektörleri ve metal muhafazasıyla darbelere dayanıklıdır. Tüm faydaları görün
The Tread
Dinamik ses kalitesine sahip, son derece sağlam kulak içi kulaklık. Akustik ince ayar sayesinde derin bas ve yüksek ses seviyesiyle yoğun bir müzik deneyimi yaşatır. Güçlendirilmiş konektörleri ve metal muhafazasıyla darbelere dayanıklıdır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
The Tread
Dinamik ses kalitesine sahip, son derece sağlam kulak içi kulaklık. Akustik ince ayar sayesinde derin bas ve yüksek ses seviyesiyle yoğun bir müzik deneyimi yaşatır. Güçlendirilmiş konektörleri ve metal muhafazasıyla darbelere dayanıklıdır. Tüm faydaları görün
THE TREAD kulak içi kulaklıklar
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Kulaklığın kulaklarınıza tam oturmasını sağlayan üç farklı boyda yumuşak kulak tamponu
Metal muhafaza ve kaliteli kauçuk yuva, yanlışlıkla üzerine basma dahil darbelere karşı koruma sağlar
Dolaşmayan sert kablosu ve güçlendirilmiş konektörleriyle bu kulaklıklar aktif yaşam tarzınıza uygun dayanıklılığa sahiptir.
Lüks kulak tamponları sayesinde kulaklığınızı rahatsız olmadan istediğiniz kadar uzun süre kullanabilirsiniz.
Güçlü 9 mm sürücüleriyle bu kulaklıklar dengeli bir ses deneyimi ve güçlü bas performansı sunuyor.
Ürün boyutları
Ses
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Ambalaj boyutları
Dış Karton
İç Karton