Kutudaki diğer öğeler
- SHN adaptör
- Uçak fişi
- Pil
- Uzaktan
%75 Daha Az Dış Ses
Arka plan gürültüsünü %75'e kadar gideren bu boyun bantı stilindeki kulaklıklar ile rahatsız edici arka plan gürültüsünü engelleyin ve huzur içinde müzik dinleyin. Uçak ve tren yolculukları için ideal.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
%75 Daha Az Dış Ses
Arka plan gürültüsünü %75'e kadar gideren bu boyun bantı stilindeki kulaklıklar ile rahatsız edici arka plan gürültüsünü engelleyin ve huzur içinde müzik dinleyin. Uçak ve tren yolculukları için ideal.
%75 Daha Az Dış Ses
Arka plan gürültüsünü %75'e kadar gideren bu boyun bantı stilindeki kulaklıklar ile rahatsız edici arka plan gürültüsünü engelleyin ve huzur içinde müzik dinleyin. Uçak ve tren yolculukları için ideal.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
%75 Daha Az Dış Ses
Arka plan gürültüsünü %75'e kadar gideren bu boyun bantı stilindeki kulaklıklar ile rahatsız edici arka plan gürültüsünü engelleyin ve huzur içinde müzik dinleyin. Uçak ve tren yolculukları için ideal.
Gürültü Önleyici Kulaklık
Toplam:
Akıllı gürültü önleme teknolojisi, gürültülü ortamlarda düşük ses seviyesinde müzik dinleme keyfini artırır. Özellikle jet motoru gürültüsü gibi düşük frekanslı gürültüleri önler. Böylece uçak, tren ve benzeri ortamlarda arka plandaki rahatsız edici uğultuyu duymadan hafif müzik dinleyebilirsiniz. Bu teknoloji, gerçekte istenmeyen sesle aynı genlikte ama ters fazda bir dalga formu yaratarak, sesi etkin bir şekilde ortadan kaldırır.
Kulak yastıkları çok yumuşaktır, mükemmel bir sızdırmazlık ve harika ses sağlamak için hoparlörlerin kulakları tam olarak örtmesini sağlar. Kulaklıkları kulaklarınıza çok hafif bir şekilde bastırarak uzun bir süre rahatça kullanabilirsiniz.
3 yönlü ayarlama özelliği 360 derece hareket edebilen tam esneklikte bir mafsal ile 3 konumlu kauçuk kulak çengelini içerir. Bu sayede boyun bandını kulaklarınıza mükemmel şekilde asarak saatlerce güvenli ve rahat bir biçimde kullanabilirsiniz.
Kauçuk kulak çengelleri, kaymaz tasarımlarıyla daha güvenli bir kullanım sunarak kulaklıkların saatler boyunca, konforlu bir biçimde yerinde kalabilmesini sağlar. Aktif kullanım için idealdirler.
Hoparlör kablosunda kolay ses seviyesi ayarlama ve gürültü önleme mekanizması açma/kapama olanağı sağlayan ince tasarımlı bir kontrol kutusu bulunmaktadır. Pilin kullanım ömrünü artırmak amacıyla parlak bir güç göstergesi, kullanmadığınızda ürünü kapatmayı hatırlatır.
Ses cihazınızı istediğiniz yere koyma özgürlüğü veren ideal kablo uzunluğu.
Kablo sıkıntı yaratmayacak şekilde tek taraftan bağlanmıştır. Böylece kablo karışması riski azaltılmış ve kulaklığın kaldırılması için kablonun sarılması kolaylaştırılmıştır.
Uçak eğlence sistemlerini dinlemek için kendi kulaklığınızı kullanın. Adaptör, standart çift mono jaklarını basitçe stereo kulaklık jakına dönüştürür.
Kulaklığınızı bu adaptörle, ister 3,5 ister 6,35 mm fişli cihazlarda kullanabilirsiniz. Böylece daha fazla ses cihazı kullanma seçeneğiniz olur.
Başlamak için pil satın almanız gerekmez. Pilleri takın yeter!
Ses
Bağlanabilirlik
Aksesuarlar
İç Karton
Dış Karton
Ambalaj boyutları
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