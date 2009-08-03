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    Gürültü Önleyici Kulaklık

    SHN5500/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • %75 Daha Az Dış Ses %75 Daha Az Dış Ses %75 Daha Az Dış Ses
      -{discount-value}

      Gürültü Önleyici Kulaklık

      SHN5500/00
      Genel Derecelendirme / 5

      %75 Daha Az Dış Ses

      Arka plan gürültüsünü %75'e kadar gideren bu boyun bantı stilindeki kulaklıklar ile rahatsız edici arka plan gürültüsünü engelleyin ve huzur içinde müzik dinleyin. Uçak ve tren yolculukları için ideal.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Gürültü Önleyici Kulaklık

      %75 Daha Az Dış Ses

      Arka plan gürültüsünü %75'e kadar gideren bu boyun bantı stilindeki kulaklıklar ile rahatsız edici arka plan gürültüsünü engelleyin ve huzur içinde müzik dinleyin. Uçak ve tren yolculukları için ideal.

      %75 Daha Az Dış Ses

      Arka plan gürültüsünü %75'e kadar gideren bu boyun bantı stilindeki kulaklıklar ile rahatsız edici arka plan gürültüsünü engelleyin ve huzur içinde müzik dinleyin. Uçak ve tren yolculukları için ideal.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Gürültü Önleyici Kulaklık

      %75 Daha Az Dış Ses

      Arka plan gürültüsünü %75'e kadar gideren bu boyun bantı stilindeki kulaklıklar ile rahatsız edici arka plan gürültüsünü engelleyin ve huzur içinde müzik dinleyin. Uçak ve tren yolculukları için ideal.

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        Gürültü Önleyici Kulaklık

        Gürültü Önleyici Kulaklık

        - {discount-value}

        Toplam:

        %75 Daha Az Dış Ses

        Aktif Gürültü Önleme

        Kompakt elektronik devreler istenmeyen dış gürültüyü %75 oranında önler

        Akıllı gürültü önleme teknolojisi, gürültülü ortamlarda düşük ses seviyesinde müzik dinleme keyfini artırır. Özellikle jet motoru gürültüsü gibi düşük frekanslı gürültüleri önler. Böylece uçak, tren ve benzeri ortamlarda arka plandaki rahatsız edici uğultuyu duymadan hafif müzik dinleyebilirsiniz. Bu teknoloji, gerçekte istenmeyen sesle aynı genlikte ama ters fazda bir dalga formu yaratarak, sesi etkin bir şekilde ortadan kaldırır.

        Yumuşak kulak yastıkları mükemmel ses için mükemmel bir yalıtım sağlar

        Kulak yastıkları çok yumuşaktır, mükemmel bir sızdırmazlık ve harika ses sağlamak için hoparlörlerin kulakları tam olarak örtmesini sağlar. Kulaklıkları kulaklarınıza çok hafif bir şekilde bastırarak uzun bir süre rahatça kullanabilirsiniz.

        Kişiselleştirmeniz için 3 yönlü ayarlama

        3 yönlü ayarlama özelliği 360 derece hareket edebilen tam esneklikte bir mafsal ile 3 konumlu kauçuk kulak çengelini içerir. Bu sayede boyun bandını kulaklarınıza mükemmel şekilde asarak saatlerce güvenli ve rahat bir biçimde kullanabilirsiniz.

        Rahat ve tam oturabilmesi için esnek, kauçuk kulak çengelleri

        Kauçuk kulak çengelleri, kaymaz tasarımlarıyla daha güvenli bir kullanım sunarak kulaklıkların saatler boyunca, konforlu bir biçimde yerinde kalabilmesini sağlar. Aktif kullanım için idealdirler.

        Güç ve ses seviyesi için ince, hafif kontroller

        Hoparlör kablosunda kolay ses seviyesi ayarlama ve gürültü önleme mekanizması açma/kapama olanağı sağlayan ince tasarımlı bir kontrol kutusu bulunmaktadır. Pilin kullanım ömrünü artırmak amacıyla parlak bir güç göstergesi, kullanmadığınızda ürünü kapatmayı hatırlatır.

        Dışarıda kullanım için ideal olan 1,2m uzunluğunda kablo

        Ses cihazınızı istediğiniz yere koyma özgürlüğü veren ideal kablo uzunluğu.

        Tek taraflı kablo, karışıklığı azaltır ve rahatlığı artırır

        Kablo sıkıntı yaratmayacak şekilde tek taraftan bağlanmıştır. Böylece kablo karışması riski azaltılmış ve kulaklığın kaldırılması için kablonun sarılması kolaylaştırılmıştır.

        Uçuş eğlence sistemine bağlantı adaptörü

        Uçak eğlence sistemlerini dinlemek için kendi kulaklığınızı kullanın. Adaptör, standart çift mono jaklarını basitçe stereo kulaklık jakına dönüştürür.

        3,5 - 6,35mm adaptör, her tür ses cihazına bağlanır

        Kulaklığınızı bu adaptörle, ister 3,5 ister 6,35 mm fişli cihazlarda kullanabilirsiniz. Böylece daha fazla ses cihazı kullanma seçeneğiniz olur.

        Piller dahil edilmiştir, böylece ürününüzü hemen kullanabilirsiniz

        Başlamak için pil satın almanız gerekmez. Pilleri takın yeter!

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Akustik sistem
          açık
          Aktif gürültü azaltımı
          300 Hz'te 50 - 1500 Hz, >10 dB
          Diyafram
          Mylar dome
          Frekans tepkisi
          40 - 20 000  Hz
          Empedans
          45  ohm
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Maksimum güç girişi
          500  mW
          Hassasiyet
          102  dB
          Hoparlör çapı
          32  mm
          Tip
          Dinamik
          Ses bobini
          bakır
          Gürültü önleme efekti
          300 Hz'de ~10 dB

        • Bağlanabilirlik

          Kablo uzunluğu
          1,2  m
          Konektör
          3,5  mm
          Konektör kaplaması
          krom kaplama
          Kablo tipi
          OFC

        • Aksesuarlar

          Adaptör girişi
          3,5 - 6,3  mm
          Pil
          1,5 V R03/AAA

        • İç Karton

          Brüt ağırlık
          1,8  kg
          Yükseklik
          24  cm
          Uzunluk
          45  cm
          Net ağırlık
          1,38  kg
          Dara ağırlığı
          0,42  kg
          Genişlik
          19  cm
          EAN
          87 10895 92042 1
          Ambalaj sayısı
          6

        • Dış Karton

          Brüt ağırlık
          16,3  kg
          Yükseklik
          54,4  cm
          Uzunluk
          80,5  cm
          Net ağırlık
          3,84  kg
          Dara ağırlığı
          12,46  kg
          Genişlik
          47,4  cm
          EAN
          87 10895 92043 8
          Ambalaj sayısı
          48

        • Ambalaj boyutları

          Derinlik
          7  cm
          Brüt ağırlık
          0,23  kg
          Yükseklik
          22,4  cm
          Net ağırlık
          0,08  kg
          Dara ağırlığı
          0,15  kg
          Genişlik
          17,9  cm
          EAN
          87 10895 92041 4
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Plastik paket

        Kutuda neler var?

        Packaging photograph - highres 1447x756

        Kutudaki diğer öğeler

        • SHN adaptör
        • Uçak fişi
        • Pil
        • Uzaktan

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