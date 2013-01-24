%70 daha az dış gürültü

Cihazı açmanızdan kapatmanıza kadar bu kulak içi gürültü önleyici kulaklıklarla, istenmeyen dış sesi etkin bir biçimde %70'e varan oranda azaltır. Mükemmel sızdırmazlık ve rahat bir oturuş sağlamak amacıyla 3 farklı boyutta kapakla birlikte satışa sunulmaktadır. Uçak ve tren yolculukları için idealdir