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- 3 boy kulaklık kapağı
- SHN adaptör
- Uçak fişi
- Pil
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%70 daha az dış gürültü
Cihazı açmanızdan kapatmanıza kadar bu kulak içi gürültü önleyici kulaklıklarla, istenmeyen dış sesi etkin bir biçimde %70'e varan oranda azaltır. Mükemmel sızdırmazlık ve rahat bir oturuş sağlamak amacıyla 3 farklı boyutta kapakla birlikte satışa sunulmaktadır. Uçak ve tren yolculukları için idealdir
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
%70 daha az dış gürültü
Cihazı açmanızdan kapatmanıza kadar bu kulak içi gürültü önleyici kulaklıklarla, istenmeyen dış sesi etkin bir biçimde %70'e varan oranda azaltır. Mükemmel sızdırmazlık ve rahat bir oturuş sağlamak amacıyla 3 farklı boyutta kapakla birlikte satışa sunulmaktadır. Uçak ve tren yolculukları için idealdir
%70 daha az dış gürültü
Cihazı açmanızdan kapatmanıza kadar bu kulak içi gürültü önleyici kulaklıklarla, istenmeyen dış sesi etkin bir biçimde %70'e varan oranda azaltır. Mükemmel sızdırmazlık ve rahat bir oturuş sağlamak amacıyla 3 farklı boyutta kapakla birlikte satışa sunulmaktadır. Uçak ve tren yolculukları için idealdir
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
%70 daha az dış gürültü
Cihazı açmanızdan kapatmanıza kadar bu kulak içi gürültü önleyici kulaklıklarla, istenmeyen dış sesi etkin bir biçimde %70'e varan oranda azaltır. Mükemmel sızdırmazlık ve rahat bir oturuş sağlamak amacıyla 3 farklı boyutta kapakla birlikte satışa sunulmaktadır. Uçak ve tren yolculukları için idealdir
Gürültü önleyici kulak içi kulaklıklar
Philips Online Mağaza fiyatı
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Küçükten büyüğe, değiştirilebilir 3 kulak kapağı, bu Philips kulaklıkların kulaklarınıza mükemmel şekilde oturmasını sağlar.
Akıllı gürültü önleme teknolojisi, gürültülü ortamlarda düşük ses seviyesinde müzik dinleme keyfini artırır. Özellikle jet motoru gürültüsü gibi düşük frekanslı gürültüleri önler. Böylece uçak, tren ve benzeri ortamlarda arka plandaki rahatsız edici uğultuyu duymadan hafif müzik dinleyebilirsiniz. Bu teknoloji, gerçekte istenmeyen sesle aynı genlikte ama ters fazda bir dalga formu yaratarak, sesi etkin bir şekilde ortadan kaldırır.
Kulağınız ile kulaklıklar arasında mükemmel bir sızdırmazlık, arka plandaki istenmeyen sesleri önemli ölçüde azaltacaktır. Üstün ses yalıtım özellikleri sayesinde bu kulaklıklar yalnızca arka plandaki rahatsızlık verici sesleri engellemekle kalmaz aynı zamanda düşük ses seviyelerinde üstün ses kalitesi sağlar.
En rahat boyunluk kullanım biçimi için sadece kabloyu başınızın üzerinden geçirin ve kontrol kutusunu boynunuza asın. Entegre kablo sürgüsü daha fazla destek sağlar.
Minyatür elektronik sistem, özel tasarlanmış küçük kontrol kutusuna akıllıca yerleştirilmiştir.
Uçak eğlence sistemlerini dinlemek için kendi kulaklığınızı kullanın. Adaptör, standart çift mono jaklarını basitçe stereo kulaklık jakına dönüştürür.
Kulaklığınızı bu adaptörle, ister 3,5 ister 6,35 mm fişli cihazlarda kullanabilirsiniz. Böylece daha fazla ses cihazı kullanma seçeneğiniz olur.
Ses cihazınızı istediğiniz yere koyma özgürlüğü veren ideal kablo uzunluğu.
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