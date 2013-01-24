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    Gürültü önleyici kulak içi kulaklıklar

    SHN2500/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • %70 daha az dış gürültü %70 daha az dış gürültü %70 daha az dış gürültü
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      Gürültü önleyici kulak içi kulaklıklar

      SHN2500/00
      Genel Derecelendirme / 5

      %70 daha az dış gürültü

      Cihazı açmanızdan kapatmanıza kadar bu kulak içi gürültü önleyici kulaklıklarla, istenmeyen dış sesi etkin bir biçimde %70'e varan oranda azaltır. Mükemmel sızdırmazlık ve rahat bir oturuş sağlamak amacıyla 3 farklı boyutta kapakla birlikte satışa sunulmaktadır. Uçak ve tren yolculukları için idealdir

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Gürültü önleyici kulak içi kulaklıklar

      %70 daha az dış gürültü

      Cihazı açmanızdan kapatmanıza kadar bu kulak içi gürültü önleyici kulaklıklarla, istenmeyen dış sesi etkin bir biçimde %70'e varan oranda azaltır. Mükemmel sızdırmazlık ve rahat bir oturuş sağlamak amacıyla 3 farklı boyutta kapakla birlikte satışa sunulmaktadır. Uçak ve tren yolculukları için idealdir

      %70 daha az dış gürültü

      Cihazı açmanızdan kapatmanıza kadar bu kulak içi gürültü önleyici kulaklıklarla, istenmeyen dış sesi etkin bir biçimde %70'e varan oranda azaltır. Mükemmel sızdırmazlık ve rahat bir oturuş sağlamak amacıyla 3 farklı boyutta kapakla birlikte satışa sunulmaktadır. Uçak ve tren yolculukları için idealdir

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Gürültü önleyici kulak içi kulaklıklar

      %70 daha az dış gürültü

      Cihazı açmanızdan kapatmanıza kadar bu kulak içi gürültü önleyici kulaklıklarla, istenmeyen dış sesi etkin bir biçimde %70'e varan oranda azaltır. Mükemmel sızdırmazlık ve rahat bir oturuş sağlamak amacıyla 3 farklı boyutta kapakla birlikte satışa sunulmaktadır. Uçak ve tren yolculukları için idealdir

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        Gürültü önleyici kulak içi kulaklıklar

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        %70 daha az dış gürültü

        Aktif gürültü önleme

        Her kulağa tam oturması için değiştirilebilir 3 lastik kulak kapağı

        Her kulağa tam oturması için değiştirilebilir 3 lastik kulak kapağı

        Küçükten büyüğe, değiştirilebilir 3 kulak kapağı, bu Philips kulaklıkların kulaklarınıza mükemmel şekilde oturmasını sağlar.

        Kompakt elektronik devreler istenmeyen dış gürültüyü %70 oranında önler

        Akıllı gürültü önleme teknolojisi, gürültülü ortamlarda düşük ses seviyesinde müzik dinleme keyfini artırır. Özellikle jet motoru gürültüsü gibi düşük frekanslı gürültüleri önler. Böylece uçak, tren ve benzeri ortamlarda arka plandaki rahatsız edici uğultuyu duymadan hafif müzik dinleyebilirsiniz. Bu teknoloji, gerçekte istenmeyen sesle aynı genlikte ama ters fazda bir dalga formu yaratarak, sesi etkin bir şekilde ortadan kaldırır.

        Mükemmel ses için mükemmel bir sızdırmazlık oluşturur

        Kulağınız ile kulaklıklar arasında mükemmel bir sızdırmazlık, arka plandaki istenmeyen sesleri önemli ölçüde azaltacaktır. Üstün ses yalıtım özellikleri sayesinde bu kulaklıklar yalnızca arka plandaki rahatsızlık verici sesleri engellemekle kalmaz aynı zamanda düşük ses seviyelerinde üstün ses kalitesi sağlar.

        Daha rahat edebilmek için kulaklıkları boynunuza asın

        En rahat boyunluk kullanım biçimi için sadece kabloyu başınızın üzerinden geçirin ve kontrol kutusunu boynunuza asın. Entegre kablo sürgüsü daha fazla destek sağlar.

        Küçük kontrol kutusu, havaleli kontrol kutularına gerek bırakmaz

        Minyatür elektronik sistem, özel tasarlanmış küçük kontrol kutusuna akıllıca yerleştirilmiştir.

        Uçuş eğlence sistemine bağlantı adaptörü

        Uçak eğlence sistemlerini dinlemek için kendi kulaklığınızı kullanın. Adaptör, standart çift mono jaklarını basitçe stereo kulaklık jakına dönüştürür.

        3,5 - 6,35mm adaptör, her tür ses cihazına bağlanır

        Kulaklığınızı bu adaptörle, ister 3,5 ister 6,35 mm fişli cihazlarda kullanabilirsiniz. Böylece daha fazla ses cihazı kullanma seçeneğiniz olur.

        Dışarıda kullanım için ideal olan 1,2 m uzunluğunda kablo

        Ses cihazınızı istediğiniz yere koyma özgürlüğü veren ideal kablo uzunluğu.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Akustik sistem
          açık
          Aktif gürültü azaltımı
          300 Hz'te 50 - 1500 Hz, >10 dB
          Diyafram
          Mylar dome
          Frekans tepkisi
          40 - 20 000  Hz
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Maksimum güç girişi
          15  mW
          Hassasiyet
          102  dB
          Hoparlör çapı
          9  mm
          Empedans
          72  ohm
          Tip
          Dinamik
          Ses bobini
          bakır
          Gürültü önleme efekti
          300 Hz'de ~10 dB

        • Bağlantı

          Kablo uzunluğu
          1,2  m
          Konektör
          3,5  mm
          Konektör kaplaması
          krom kaplama
          Kablo tipi
          OFC

        • Aksesuarlar

          Adaptör girişi
          • 3,5 - 6,3  mm
          • 2 x 3,5  mm
          Pil
          1,5 V R03/AAA

        • İç Karton

          Brüt ağırlık
          0,557  kg
          Yükseklik
          26  cm
          Uzunluk
          13,5  cm
          Net ağırlık
          0,117  kg
          Dara ağırlığı
          0,44  kg
          Genişlik
          12,5  cm
          EAN
          87 10895 97123 2
          Ambalaj sayısı
          3

        • Dış Karton

          Brüt ağırlık
          4,456  kg
          Yükseklik
          51,5  cm
          Uzunluk
          28,5  cm
          Net ağırlık
          0,936  kg
          Dara ağırlığı
          3,52  kg
          Genişlik
          26  cm
          EAN
          87 10895 97124 9
          Ambalaj sayısı
          24

        • Ambalaj boyutları

          Derinlik
          3,4  cm
          Brüt ağırlık
          0,131  kg
          Yükseklik
          23,2  cm
          Net ağırlık
          0,039  kg
          Dara ağırlığı
          0,092  kg
          Genişlik
          12,5  cm
          EAN
          87 10895 97122 5
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Plastik paket

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • 3 boy kulaklık kapağı
        • SHN adaptör
        • Uçak fişi
        • Pil
        • Kontrol

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