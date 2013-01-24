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    PC Kulaklığı

    SHM7110U/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Ekstra bas Ekstra bas Ekstra bas
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      NULL PC Kulaklığı

      SHM7110U/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Ekstra bas

      Yüksek hassasiyetli mikrofona sahip bu kafa bandı, dengeli ses ve ekstra bas sunar. Birlikte verilen desenlerle kulak modüllerini özelleştirin veya kendi tasarımınızı kullanın. Kablo üzeri ses kapatma ve ses düzeyi kontrolü işlevlerine sahiptir. Tüm faydaları görün

      NULL PC Kulaklığı

      Ekstra bas

      Yüksek hassasiyetli mikrofona sahip bu kafa bandı, dengeli ses ve ekstra bas sunar. Birlikte verilen desenlerle kulak modüllerini özelleştirin veya kendi tasarımınızı kullanın. Kablo üzeri ses kapatma ve ses düzeyi kontrolü işlevlerine sahiptir. Tüm faydaları görün

      Ekstra bas

      Yüksek hassasiyetli mikrofona sahip bu kafa bandı, dengeli ses ve ekstra bas sunar. Birlikte verilen desenlerle kulak modüllerini özelleştirin veya kendi tasarımınızı kullanın. Kablo üzeri ses kapatma ve ses düzeyi kontrolü işlevlerine sahiptir. Tüm faydaları görün

      NULL PC Kulaklığı

      Ekstra bas

      Yüksek hassasiyetli mikrofona sahip bu kafa bandı, dengeli ses ve ekstra bas sunar. Birlikte verilen desenlerle kulak modüllerini özelleştirin veya kendi tasarımınızı kullanın. Kablo üzeri ses kapatma ve ses düzeyi kontrolü işlevlerine sahiptir. Tüm faydaları görün

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        PC Kulaklığı

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        Ekstra bas

        Daha uzun dinleme için yumuşak yastıklar

        • Kulak üstü
        • Beyaz
        Hızlı ayar için kablo üstü ses kapatma ve ses düzeyi kontrolü

        Hızlı ayar için kablo üstü ses kapatma ve ses düzeyi kontrolü

        Kullanışlı kablo üstü ses kapatma ve ses düzeyi kontrolleri hızlı ayar yapmaya imkan tanır

        Daha uzun süre konfor sağlayan yumuşak tamponlar

        Daha uzun süre konfor sağlayan yumuşak tamponlar

        Bu Philips kulaklığın ekstra yumuşak yastıkları, terletmez ve daha rahat bir kullanım deneyimi sunar. Ayarlanabilir, dolgulu kafa bandı, baskı oluşturmadan rahat etmenizi sağlar.

        Birlikte verilen 3 deseni veya kendi tasarımınızı kullanma seçeneği

        Kulak modüllerinizi, birlikte verilen 3 kulak modülü deseni ile özelleştirebilir veya kendi deseninizi tasarlayabilirsiniz

        Yüksek hassasiyetli mini mikrofon

        Yüksek hassasiyetli mini mikrofon, ağzınızdan uzakta olsa bile sesinizi alabilir. Böylece diğer kişiler sizi net bir şekilde duyabilir

        Ekstra bas sunan 40 mm sürücüler

        Akustik olarak ayarlanmış 40 mm neodimyum sürücüler, dengeli ses performansı ve güçlü bas sağlar

        Mükemmel ve rahat uyum için ayarlanabilir, dolgulu baş bandı

        Ekstra yumuşak yastıklar, terletmez ve daha rahat bir kullanım deneyimi sunar. Ayarlanabilir, dolgulu kafa bandı, baskı oluşturmadan rahat etmenizi sağlar

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          İsteğe bağlı aksesuarlar
          2-1 pim dönüştürücü

        • Bağlantı

          Kablo uzunluğu
          2 m
          Konektör
          2 x 3,5 mm
          Kablo tipi
          Bakır

        • Kullanılabilirlik

          Ses seviyesi kontrolü
          Evet
          Ses kapatma düğmesi
          Evet

        • Tasarım

          Kullanım şıklığı
          Kafa bandı

        • Ses

          Akustik sistem
          Yarı açık
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Frekans tepkisi
          10 - 22.000  Hz
          Empedans
          32 Ohm
          Maksimum güç girişi
          100 mW
          Hassasiyet
          97 dB (1K Hz)
          Hoparlör çapı
          40 mm

        • Ses, DJ kulaklığı

          Tip
          Dinamik

        • İç Karton

          GTIN
          2 48 95229 11209 8
          Ambalaj sayısı
          6
          Brüt ağırlık
          1,622  kg
          Yükseklik
          20,5  cm
          Uzunluk
          42  cm
          Net ağırlık
          0,7086  kg
          Dara ağırlığı
          0,9134  kg
          Genişlik
          23,5  cm

        • Dış Karton

          GTIN
          1 48 95229 11209 1
          Ambalaj sayısı
          24
          Brüt ağırlık
          7,658  kg
          Yükseklik
          45  cm
          Uzunluk
          49  cm
          Net ağırlık
          2,8344  kg
          Dara ağırlığı
          4,8236  kg
          Genişlik
          43,7  cm

        • Ambalaj boyutları

          EAN
          48 95229 11209 4
          Derinlik
          7,5  cm
          Brüt ağırlık
          0,2363  kg
          Yükseklik
          22,5  cm
          Net ağırlık
          0,1181  kg
          Dara ağırlığı
          0,1182  kg
          Genişlik
          19,5  cm

        • UPC

          UPC
          6 09585 16641 7

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