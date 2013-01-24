Ekstra bas

Yüksek hassasiyetli mikrofona sahip bu kafa bandı, dengeli ses ve ekstra bas sunar. Birlikte verilen desenlerle kulak modüllerini özelleştirin veya kendi tasarımınızı kullanın. Kablo üzeri ses kapatma ve ses düzeyi kontrolü işlevlerine sahiptir. Tüm faydaları görün