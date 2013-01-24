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    PC Kulaklığı

    SHM2100U/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • Net aramalar ve güvenli uyum Net aramalar ve güvenli uyum Net aramalar ve güvenli uyum
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      PC Kulaklığı

      SHM2100U/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Net aramalar ve güvenli uyum

      Çıkarılabilir, hafif mono kulak kancasına ve gürültü engelleme özellikli mikrofona sahip Philips SHM2100U PC kulaklıkları; tüm günlük aramalarınız için idealdir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 69,90 TL

      PC Kulaklığı

      Net aramalar ve güvenli uyum

      Çıkarılabilir, hafif mono kulak kancasına ve gürültü engelleme özellikli mikrofona sahip Philips SHM2100U PC kulaklıkları; tüm günlük aramalarınız için idealdir. Tüm faydaları görün

      Net aramalar ve güvenli uyum

      Çıkarılabilir, hafif mono kulak kancasına ve gürültü engelleme özellikli mikrofona sahip Philips SHM2100U PC kulaklıkları; tüm günlük aramalarınız için idealdir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 69,90 TL

      PC Kulaklığı

      Net aramalar ve güvenli uyum

      Çıkarılabilir, hafif mono kulak kancasına ve gürültü engelleme özellikli mikrofona sahip Philips SHM2100U PC kulaklıkları; tüm günlük aramalarınız için idealdir. Tüm faydaları görün

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        PC Kulaklığı

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Net aramalar ve güvenli uyum

        • Kulak kancası

        Gürültü önleyici mikrofonla net görüşmeler

        Gürültü önleyici mikrofon, arka plan gürültüsünü filtreleyerek net aramalar sağlar.

        Güvenli ve rahat oturma için kulak çengelleri

        Güvenli ve rahat oturma için hafif kulak çengelleri.

        Akıllı telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlarla uyumludur

        Akıllı telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlarla uyumludur.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Frekans tepkisi
          20 - 20 000  Hz
          Empedans
          32 Ohm
          Maksimum güç girişi
          30 mW
          Hassasiyet
          102 dB
          Hassasiyet mikrofon
          50-10.000 Hz, -42 dB
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Hoparlör çapı
          14 mm sürücü
          Akustik sistem
          Açık
          Mikrofon ve kontroller
          Gürültüyü engelleyen mikrofon

        • Bağlantı

          Kablo uzunluğu
          2 m
          Konektör
          2 x 3,5 mm
          Kablo tipi
          Bakır

        • Ambalaj boyutları

          Yükseklik
          19,9  cm
          Genişlik
          9,7  cm
          Derinlik
          3  cm
          Net ağırlık
          0,02  kg
          Brüt ağırlık
          0,041  kg
          Dara ağırlığı
          0,021  kg
          EAN
          87 12581 49988 4
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Plastik paket
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi

        • İç Karton

          Yükseklik
          10,5  cm
          Uzunluk
          20,5  cm
          Genişlik
          15,8  cm
          Brüt ağırlık
          0,33  kg
          Net ağırlık
          0,12  kg
          Dara ağırlığı
          0,21  kg
          EAN
          87 12581 49990 7
          Ambalaj sayısı
          6

        • Dış Karton

          Yükseklik
          24,5  cm
          Uzunluk
          34,1  cm
          Genişlik
          22,2  cm
          Brüt ağırlık
          1.68  kg
          Net ağırlık
          0,48  kg
          Dara ağırlığı
          1,2  kg
          EAN
          87 12581 49989 1
          Ambalaj sayısı
          24

        • Tasarım

          Kullanım şıklığı
          • Kulak içi
          • Kulak çengeli

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