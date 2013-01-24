Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
Net aramalar ve güvenli uyum
Çıkarılabilir, hafif mono kulak kancasına ve gürültü engelleme özellikli mikrofona sahip Philips SHM2100U PC kulaklıkları; tüm günlük aramalarınız için idealdir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Net aramalar ve güvenli uyum
Çıkarılabilir, hafif mono kulak kancasına ve gürültü engelleme özellikli mikrofona sahip Philips SHM2100U PC kulaklıkları; tüm günlük aramalarınız için idealdir. Tüm faydaları görün
Net aramalar ve güvenli uyum
Çıkarılabilir, hafif mono kulak kancasına ve gürültü engelleme özellikli mikrofona sahip Philips SHM2100U PC kulaklıkları; tüm günlük aramalarınız için idealdir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Net aramalar ve güvenli uyum
Çıkarılabilir, hafif mono kulak kancasına ve gürültü engelleme özellikli mikrofona sahip Philips SHM2100U PC kulaklıkları; tüm günlük aramalarınız için idealdir. Tüm faydaları görün
PC Kulaklığı
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Gürültü önleyici mikrofon, arka plan gürültüsünü filtreleyerek net aramalar sağlar.
Güvenli ve rahat oturma için hafif kulak çengelleri.
Akıllı telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlarla uyumludur.
Ses
Bağlantı
Ambalaj boyutları
İç Karton
Dış Karton
Tasarım