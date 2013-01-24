Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    • Peşin fiyatına 12 taksit

    • Tüm siparişlerde kargo bedava!

    • 2 yıl garanti

    PC Kulaklığı

    SHM1500K/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • Günlük sohbet Günlük sohbet Günlük sohbet
      -{discount-value}

      PC Kulaklığı

      SHM1500K/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Günlük sohbet

      Bu hafif stereo PC kulaklığı günlük çevrimiçi sohbetler için idealdir Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      PC Kulaklığı

      Günlük sohbet

      Bu hafif stereo PC kulaklığı günlük çevrimiçi sohbetler için idealdir Tüm faydaları görün

      Günlük sohbet

      Bu hafif stereo PC kulaklığı günlük çevrimiçi sohbetler için idealdir Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      PC Kulaklığı

      Günlük sohbet

      Bu hafif stereo PC kulaklığı günlük çevrimiçi sohbetler için idealdir Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör hoparloerler-ve-kulakliklar

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        PC Kulaklığı

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Günlük sohbet

        Ayarlanabilir boom mikrofon

        • Kulak üstü
        • Siyah

        Daha fazla konfor için hafif baş bandı tasarımı

        Hafif baş bandı tasarımı sayesinde kulaklığı baskı veya sıcaklık hissetmeden daha uzun süre rahatça takabilirsiniz.

        Ayarlanabilir ve döndürülebilir boom mikrofon

        Net ses alımı için ayarlanabilir ve döndürülebilir boom mikrofon

        Konforu artıran son derece hafif tasarım

        Paslanmaz çelikten yapılma ince, hafif baş bandı o kadar hafiftir ki taktığınızı unutursunuz.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım

          Kullanım şıklığı
          Baş bandı

        • Ses

          Frekans tepkisi
          20 - 15.000  Hz
          Empedans
          32 Ohm
          Maksimum güç girişi
          100mW
          Mikrofon kartuşu
          6 mm
          Hassasiyet
          100dB
          Hoparlör çapı
          27 mm
          Tip
          Dinamik
          Hassasiyet mikrofon
          20 - 11.000 Hz, -42+/-3 dB
          Akustik sistem
          Kapalı

        • Bağlantı

          Kablo uzunluğu
          1,8 m
          Konektör
          2 x 3,5 mm
          Kablo tipi
          Bakır

        • Dış Karton

          Brüt ağırlık
          1,23  kg
          GTIN
          1 87 12581 62624 9
          Yükseklik
          19,6  cm
          Uzunluk
          33,7  cm
          Net ağırlık
          0,408  kg
          Ambalaj sayısı
          6
          Dara ağırlığı
          0,822  kg
          Genişlik
          17,7  cm

        • Ambalaj boyutları

          Raf yerleşimi tipi
          Sahte
          Derinlik
          5,5  cm
          EAN
          87 12581 62624 2
          Brüt ağırlık
          0,175  kg
          Yükseklik
          20  cm
          Net ağırlık
          0,068  kg
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Sahte
          Dara ağırlığı
          0,107  kg
          Genişlik
          16,3  cm

        • Ürün boyutları

          Derinlik
          5,1  cm
          Yükseklik
          17,5  cm
          Ağırlık
          0,0675  kg
          Genişlik
          14,5  cm

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            Bültenimize abone olun

            Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

            Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
            İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

            Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            İadeler
            Sipariş Takibi