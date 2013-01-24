Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
Günlük sohbet
Bu hafif stereo PC kulaklığı günlük çevrimiçi sohbetler için idealdir Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Günlük sohbet
Bu hafif stereo PC kulaklığı günlük çevrimiçi sohbetler için idealdir Tüm faydaları görün
Günlük sohbet
Bu hafif stereo PC kulaklığı günlük çevrimiçi sohbetler için idealdir Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Günlük sohbet
Bu hafif stereo PC kulaklığı günlük çevrimiçi sohbetler için idealdir Tüm faydaları görün
PC Kulaklığı
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Hafif baş bandı tasarımı sayesinde kulaklığı baskı veya sıcaklık hissetmeden daha uzun süre rahatça takabilirsiniz.
Net ses alımı için ayarlanabilir ve döndürülebilir boom mikrofon
Paslanmaz çelikten yapılma ince, hafif baş bandı o kadar hafiftir ki taktığınızı unutursunuz.
Tasarım
Ses
Bağlantı
Dış Karton
Ambalaj boyutları
Ürün boyutları