Esnek, dayanıklı baş bandı

Dış mekanda kullanılan kulaklıkların her türlü dış etkiye, aşınma ve yıpranmaya karşı dayanıklı olması gerekir. Ama sert malzemeden yapılan kulaklıklar çok da rahat değildir. Bu baş bandında mükemmel bir rahatlıkla takılabilen esnek ve sağlam, güçlü bir polimer kullanılmaktadır. Bükseniz bile kırılmaz ya da şekli bozulmaz.