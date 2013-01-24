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    Kulaklıklar

    SHL9560/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • Net ses Net ses Net ses
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      Kulaklıklar

      SHL9560/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Net ses

      Bu kulaklıkla şeffaf ses ve net yüksek tonların, derin basların ve ses yalıtımının keyfini çıkarın. Son derece dayanıklı polimerden üretilen baş bandı esnektir ve kırılmaz. Yastıklı ve kendinden ayarlanabilir baş bandı başınıza kolaylıkla oturur. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 149,90 TL

      Kulaklıklar

      Net ses

      Bu kulaklıkla şeffaf ses ve net yüksek tonların, derin basların ve ses yalıtımının keyfini çıkarın. Son derece dayanıklı polimerden üretilen baş bandı esnektir ve kırılmaz. Yastıklı ve kendinden ayarlanabilir baş bandı başınıza kolaylıkla oturur. Tüm faydaları görün

      Net ses

      Bu kulaklıkla şeffaf ses ve net yüksek tonların, derin basların ve ses yalıtımının keyfini çıkarın. Son derece dayanıklı polimerden üretilen baş bandı esnektir ve kırılmaz. Yastıklı ve kendinden ayarlanabilir baş bandı başınıza kolaylıkla oturur. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 149,90 TL

      Kulaklıklar

      Net ses

      Bu kulaklıkla şeffaf ses ve net yüksek tonların, derin basların ve ses yalıtımının keyfini çıkarın. Son derece dayanıklı polimerden üretilen baş bandı esnektir ve kırılmaz. Yastıklı ve kendinden ayarlanabilir baş bandı başınıza kolaylıkla oturur. Tüm faydaları görün

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        Kulaklıklar

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Net ses

        Kendinden ayarlı iç baş bandı

        • 40 mm sürücülü/arkası kapalı
        • Kulak üstü

        40mm hoparlör sürücüsü, seste bozulma olmaksızın güçlü ses verir

        40 mm hoparlör sürücüsünde kullanılan ses elemanı bileşik mylar malzemeden yapıldığından, son derece hassas ama yine de güçlüdür ve verdiği seste duyulabilir bir bozulma yoktur.

        Kapalı tipte tasarımı ortamdaki gürültüyü önler

        Mükemmel kalite için etrafınızdaki sesler tümüyle engellenirken, kulaklıktan gelen ses yalıtılmış bir bölmede tutulur. Bu kulaklıkları canlı müzik veya kayıt seansları sırasında izleme işlemleri için ideal yapan şey de budur.

        Sınıfında en iyi performansın ve optimum ses kalitesinin tadını çıkarın

        Akustik olarak ayarlanmış tasarım ve yüksek kalitede sürücüler, sınıfında en iyi ses performansını garantiler.

        Dışarıda kullanım için ideal olan 1,2 m uzunluğunda kablo

        Ses cihazınızı istediğiniz yere koyma özgürlüğü veren ideal kablo uzunluğu.

        Taşıma çantası, kulaklığınızı kullanılmadığı zaman korur

        Kulaklığınızı bu kullanışlı yumuşak çantaya koyarak koruyun ve kablosunun dolaşmasını önleyin.

        Kulak yastıkları, takma rahatlığını ve bas tepkisini artırır

        Bu Philips kulaklıkların kulak yastıklarının özel şekli ve kullanılan lüks malzemeler, mükemmel uyum ve maksimum konfor sağlar. Ses sızıntılarını önler ve bas performansını da artırır. Kulak yastıkları, insan kulağının çevresindeki bölgeye mükemmel oturacak şekilde biçimlendirilmiştir.

        Esnek, dayanıklı baş bandı

        Dış mekanda kullanılan kulaklıkların her türlü dış etkiye, aşınma ve yıpranmaya karşı dayanıklı olması gerekir. Ama sert malzemeden yapılan kulaklıklar çok da rahat değildir. Bu baş bandında mükemmel bir rahatlıkla takılabilen esnek ve sağlam, güçlü bir polimer kullanılmaktadır. Bükseniz bile kırılmaz ya da şekli bozulmaz.

        Kendinden ayarlı iç baş bandı rahat bir oturuş sağlar

        Bu Philips kulaklığın iç baş bandı, kulaklığın başınıza tam oturmasını sağlar. Bu mekanizma otomatik olarak kendi kendini ayarlar.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Akustik sistem
          Kapalı
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Ses bobini
          CCAW
          Diyafram
          Mylar dome
          Frekans tepkisi
          15 - 24 000  Hz
          Empedans
          32  ohm
          Maksimum güç girişi
          50  mW
          Hassasiyet
          104  dB
          Hoparlör çapı
          40  mm
          Tip
          Dinamik

        • Bağlantı

          Kablo Bağlantısı
          tek taraflı kablo
          Kablo uzunluğu
          1,2  m
          Konektör
          3,5  mm
          Konektör kaplaması
          altın kaplama
          Kablo tipi
          OFC

        • Ambalaj boyutları

          Derinlik
          8,5  cm
          Brüt ağırlık
          0,295  kg
          Yükseklik
          21,5  cm
          Net ağırlık
          0,15  kg
          Dara ağırlığı
          0,145  kg
          Genişlik
          19,5  cm
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Karton
          EAN
          87 12581 49863 4
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi

        • Dış Karton

          Brüt ağırlık
          1,16  kg
          Yükseklik
          24,5  cm
          Uzunluk
          28,5  cm
          Net ağırlık
          0,45  kg
          Dara ağırlığı
          0,71  kg
          Genişlik
          21,5  cm
          Ambalaj sayısı
          3
          EAN
          87 12581 53445 5

        • Ürün boyutları

          Derinlik
          7,5  cm
          Yükseklik
          19,5  cm
          Ağırlık
          0,14  kg
          Genişlik
          17  cm

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