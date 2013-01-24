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Net ses
Bu kulaklıkla şeffaf ses ve net yüksek tonların, derin basların ve ses yalıtımının keyfini çıkarın. Son derece dayanıklı polimerden üretilen baş bandı esnektir ve kırılmaz. Yastıklı ve kendinden ayarlanabilir baş bandı başınıza kolaylıkla oturur. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Net ses
Bu kulaklıkla şeffaf ses ve net yüksek tonların, derin basların ve ses yalıtımının keyfini çıkarın. Son derece dayanıklı polimerden üretilen baş bandı esnektir ve kırılmaz. Yastıklı ve kendinden ayarlanabilir baş bandı başınıza kolaylıkla oturur. Tüm faydaları görün
Net ses
Bu kulaklıkla şeffaf ses ve net yüksek tonların, derin basların ve ses yalıtımının keyfini çıkarın. Son derece dayanıklı polimerden üretilen baş bandı esnektir ve kırılmaz. Yastıklı ve kendinden ayarlanabilir baş bandı başınıza kolaylıkla oturur. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Net ses
Bu kulaklıkla şeffaf ses ve net yüksek tonların, derin basların ve ses yalıtımının keyfini çıkarın. Son derece dayanıklı polimerden üretilen baş bandı esnektir ve kırılmaz. Yastıklı ve kendinden ayarlanabilir baş bandı başınıza kolaylıkla oturur. Tüm faydaları görün
Kulaklıklar
Philips Online Mağaza fiyatı
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40 mm hoparlör sürücüsünde kullanılan ses elemanı bileşik mylar malzemeden yapıldığından, son derece hassas ama yine de güçlüdür ve verdiği seste duyulabilir bir bozulma yoktur.
Mükemmel kalite için etrafınızdaki sesler tümüyle engellenirken, kulaklıktan gelen ses yalıtılmış bir bölmede tutulur. Bu kulaklıkları canlı müzik veya kayıt seansları sırasında izleme işlemleri için ideal yapan şey de budur.
Akustik olarak ayarlanmış tasarım ve yüksek kalitede sürücüler, sınıfında en iyi ses performansını garantiler.
Ses cihazınızı istediğiniz yere koyma özgürlüğü veren ideal kablo uzunluğu.
Kulaklığınızı bu kullanışlı yumuşak çantaya koyarak koruyun ve kablosunun dolaşmasını önleyin.
Bu Philips kulaklıkların kulak yastıklarının özel şekli ve kullanılan lüks malzemeler, mükemmel uyum ve maksimum konfor sağlar. Ses sızıntılarını önler ve bas performansını da artırır. Kulak yastıkları, insan kulağının çevresindeki bölgeye mükemmel oturacak şekilde biçimlendirilmiştir.
Dış mekanda kullanılan kulaklıkların her türlü dış etkiye, aşınma ve yıpranmaya karşı dayanıklı olması gerekir. Ama sert malzemeden yapılan kulaklıklar çok da rahat değildir. Bu baş bandında mükemmel bir rahatlıkla takılabilen esnek ve sağlam, güçlü bir polimer kullanılmaktadır. Bükseniz bile kırılmaz ya da şekli bozulmaz.
Bu Philips kulaklığın iç baş bandı, kulaklığın başınıza tam oturmasını sağlar. Bu mekanizma otomatik olarak kendi kendini ayarlar.
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