Kapalı tipte tasarımı ortamdaki gürültüyü önler

Mükemmel kalite için etrafınızdaki sesler tümüyle engellenirken, kulaklıktan gelen ses yalıtılmış bir bölmede tutulur. Bu kulaklıkları canlı müzik veya kayıt seansları sırasında izleme işlemleri için ideal yapan şey de budur.