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Zengin Bas
Birinci sınıf, yüksek kaliteli ses için ultra hafif, katlanabilir kafa bantlı kulaklıklar. Geniş 40 mm stüdyo sınıfı hoparlörler, olağanüstü şekilde ayrıntılı ses üretirken, kapalı kulaklıklar ses performansını daha da artırmak için dış gürültüleri bloke eder.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Zengin Bas
Birinci sınıf, yüksek kaliteli ses için ultra hafif, katlanabilir kafa bantlı kulaklıklar. Geniş 40 mm stüdyo sınıfı hoparlörler, olağanüstü şekilde ayrıntılı ses üretirken, kapalı kulaklıklar ses performansını daha da artırmak için dış gürültüleri bloke eder.
Zengin Bas
Birinci sınıf, yüksek kaliteli ses için ultra hafif, katlanabilir kafa bantlı kulaklıklar. Geniş 40 mm stüdyo sınıfı hoparlörler, olağanüstü şekilde ayrıntılı ses üretirken, kapalı kulaklıklar ses performansını daha da artırmak için dış gürültüleri bloke eder.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Zengin Bas
Birinci sınıf, yüksek kaliteli ses için ultra hafif, katlanabilir kafa bantlı kulaklıklar. Geniş 40 mm stüdyo sınıfı hoparlörler, olağanüstü şekilde ayrıntılı ses üretirken, kapalı kulaklıklar ses performansını daha da artırmak için dış gürültüleri bloke eder.
Baş bantlı kulaklıklar
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
40 mm hoparlör sürücüsünde kullanılan ses elemanı bileşik mylar malzemeden yapıldığından, son derece hassas ama yine de güçlüdür ve verdiği seste duyulabilir bir bozulma yoktur.
Mükemmel kalite için etrafınızdaki sesler tümüyle engellenirken, kulaklıktan gelen ses yalıtılmış bir bölmede tutulur. Bu kulaklıkları canlı müzik veya kayıt seansları sırasında izleme işlemleri için ideal yapan şey de budur.
Akustik olarak ayarlanmış tasarım ve yüksek kalitede sürücüler, sınıfında en iyi ses performansını garantiler.
Neodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek hassasiyette, güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas tepkisi ve genelde daha yüksek ses kalitesi sağlamak için en iyi malzemedir.
Fişteki kıymetli altın kaplama, daha iyi kalitede güvenilir bağlantı sağlanır ve rahat edersiniz.
Paslanmaz çelikten yapılma ince, hafif baş bandı o kadar hafiftir ki taktığınızı unutursunuz.
Kafa bandı yastığı için kullanılan yumuşak malzemeler, uzun ve rahat bir kullanım sağlar.
Bu Philips kulaklıkların kulak yastıklarının özel şekli ve kullanılan lüks malzemeler, mükemmel uyum ve maksimum konfor sağlar. Ses sızıntılarını önler ve bas performansını da artırır. Kulak yastıkları, insan kulağının çevresindeki bölgeye mükemmel oturacak şekilde biçimlendirilmiştir.
Bu kulaklık, uzun süre dinleme keyfini çıkartabilmeniz için daha fazla rahatlık sağlamak üzere, kulağınızın etrafının şekline uygun olarak tasarlanmıştır.
Kulaklık yassı katlanabilecek şekilde tasarlandığından seyahat çantanıza kolayca sığar.
Kulaklığınızı bu adaptörle, ister 3,5 ister 6,35 mm fişli cihazlarda kullanabilirsiniz. Böylece daha fazla ses cihazı kullanma seçeneğiniz olur.
Size daha fazla hareket serbestliği vermek ve ses cihazınızı nerede taşıyacağınızı seçme özgürlüğü kazandıran ideal kablo uzunluğu.
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