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    Baş bantlı kulaklıklar

    SHL9500/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Zengin Bas Zengin Bas Zengin Bas
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      Baş bantlı kulaklıklar

      SHL9500/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Zengin Bas

      Birinci sınıf, yüksek kaliteli ses için ultra hafif, katlanabilir kafa bantlı kulaklıklar. Geniş 40 mm stüdyo sınıfı hoparlörler, olağanüstü şekilde ayrıntılı ses üretirken, kapalı kulaklıklar ses performansını daha da artırmak için dış gürültüleri bloke eder.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Baş bantlı kulaklıklar

      Zengin Bas

      Birinci sınıf, yüksek kaliteli ses için ultra hafif, katlanabilir kafa bantlı kulaklıklar. Geniş 40 mm stüdyo sınıfı hoparlörler, olağanüstü şekilde ayrıntılı ses üretirken, kapalı kulaklıklar ses performansını daha da artırmak için dış gürültüleri bloke eder.

      Zengin Bas

      Birinci sınıf, yüksek kaliteli ses için ultra hafif, katlanabilir kafa bantlı kulaklıklar. Geniş 40 mm stüdyo sınıfı hoparlörler, olağanüstü şekilde ayrıntılı ses üretirken, kapalı kulaklıklar ses performansını daha da artırmak için dış gürültüleri bloke eder.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Baş bantlı kulaklıklar

      Zengin Bas

      Birinci sınıf, yüksek kaliteli ses için ultra hafif, katlanabilir kafa bantlı kulaklıklar. Geniş 40 mm stüdyo sınıfı hoparlörler, olağanüstü şekilde ayrıntılı ses üretirken, kapalı kulaklıklar ses performansını daha da artırmak için dış gürültüleri bloke eder.

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        Baş bantlı kulaklıklar

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        Zengin Bas

        Üstün ses deneyimi

        40mm hoparlör sürücüsü, seste bozulma olmaksızın güçlü ses verir

        40 mm hoparlör sürücüsünde kullanılan ses elemanı bileşik mylar malzemeden yapıldığından, son derece hassas ama yine de güçlüdür ve verdiği seste duyulabilir bir bozulma yoktur.

        Kapalı tipte tasarımı ortamdaki gürültüyü önler

        Mükemmel kalite için etrafınızdaki sesler tümüyle engellenirken, kulaklıktan gelen ses yalıtılmış bir bölmede tutulur. Bu kulaklıkları canlı müzik veya kayıt seansları sırasında izleme işlemleri için ideal yapan şey de budur.

        Sınıfında en iyi performansın ve optimum ses kalitesinin tadını çıkarın

        Akustik olarak ayarlanmış tasarım ve yüksek kalitede sürücüler, sınıfında en iyi ses performansını garantiler.

        Neodimyum mıknatıslar bas performansını ve hassasiyeti artırır

        Neodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek hassasiyette, güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas tepkisi ve genelde daha yüksek ses kalitesi sağlamak için en iyi malzemedir.

        24k altın kaplama fiş sayesinde olağanüstü güvenilir bağlantı

        Fişteki kıymetli altın kaplama, daha iyi kalitede güvenilir bağlantı sağlanır ve rahat edersiniz.

        Konforu artıran son derece hafif tasarım

        Paslanmaz çelikten yapılma ince, hafif baş bandı o kadar hafiftir ki taktığınızı unutursunuz.

        Yumuşak yastıklı rahat kullanım için kafa bandı tamponu.

        Kafa bandı yastığı için kullanılan yumuşak malzemeler, uzun ve rahat bir kullanım sağlar.

        Kulak yastıkları, takma rahatlığını ve bas tepkisini artırır

        Bu Philips kulaklıkların kulak yastıklarının özel şekli ve kullanılan lüks malzemeler, mükemmel uyum ve maksimum konfor sağlar. Ses sızıntılarını önler ve bas performansını da artırır. Kulak yastıkları, insan kulağının çevresindeki bölgeye mükemmel oturacak şekilde biçimlendirilmiştir.

        Uzun süreli kullanım için rahatlığı artırılmıştır

        Bu kulaklık, uzun süre dinleme keyfini çıkartabilmeniz için daha fazla rahatlık sağlamak üzere, kulağınızın etrafının şekline uygun olarak tasarlanmıştır.

        Katlandığında yamyassı olur ve kolayca seyahat çantanıza sığar

        Kulaklık yassı katlanabilecek şekilde tasarlandığından seyahat çantanıza kolayca sığar.

        3,5 - 6,35mm adaptör, her tür ses cihazına bağlanır

        Kulaklığınızı bu adaptörle, ister 3,5 ister 6,35 mm fişli cihazlarda kullanabilirsiniz. Böylece daha fazla ses cihazı kullanma seçeneğiniz olur.

        1,5m uzunluğundaki kablo, çalıcıyı çantanıza koymaya olanak verir

        Size daha fazla hareket serbestliği vermek ve ses cihazınızı nerede taşıyacağınızı seçme özgürlüğü kazandıran ideal kablo uzunluğu.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Akustik sistem
          açık
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Ses bobini
          CCAW
          Diyafram
          Mylar dome
          Frekans tepkisi
          10 - 28 000  Hz
          Empedans
          32  ohm
          Maksimum güç girişi
          500  mW
          Hassasiyet
          105  dB
          Hoparlör çapı
          40  mm
          Tip
          Dinamik

        • Bağlantı

          Kablo Bağlantısı
          iki paralel, simetrik
          Kablo uzunluğu
          1,5  m
          Konektör
          3,5  mm
          Konektör kaplaması
          altın kaplama
          Kablo tipi
          OFC

        • Aksesuarlar

          Adaptör girişi
          3,5 - 6,3  mm

        • Ambalaj boyutları

          Derinlik
          5,6  cm
          Brüt ağırlık
          0,397  kg
          Yükseklik
          24,3  cm
          Net ağırlık
          0,176  kg
          Dara ağırlığı
          0,221  kg
          Genişlik
          19,5  cm
          EAN
          87 10895 92153 4
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Plastik paket

        • Dış Karton

          Brüt ağırlık
          9,62  kg
          Yükseklik
          30,5  cm
          Uzunluk
          79  cm
          Net ağırlık
          4,224  kg
          Dara ağırlığı
          5,396  kg
          Genişlik
          45,5  cm
          EAN
          87 10895 92155 8
          Ambalaj sayısı
          24

        • İç Karton

          Brüt ağırlık
          1,2  kg
          Yükseklik
          21  cm
          Uzunluk
          27  cm
          Net ağırlık
          0,528  kg
          Dara ağırlığı
          0,672  kg
          Genişlik
          21  cm
          EAN
          87 10895 92154 1
          Ambalaj sayısı
          3

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