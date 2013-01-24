Kendiniz tasarlayın

Yüksek kaliteli hoparlörlerden gelen net ses çıkışının ve güçlü bas seslerin keyfini çıkarın. Mükemmel bir görünüm için 4 özel tasarım kapaktan birini seçebilirsiniz. Bu kulaklık hem müziğinizi hem tarzınızı yansıtıyor. Tüm faydaları görün