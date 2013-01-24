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Yüksek kaliteli hoparlörlerden gelen net ses çıkışının ve güçlü bas seslerin keyfini çıkarın. Mükemmel bir görünüm için 4 özel tasarım kapaktan birini seçebilirsiniz. Bu kulaklık hem müziğinizi hem tarzınızı yansıtıyor. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kendiniz tasarlayın
Yüksek kaliteli hoparlörlerden gelen net ses çıkışının ve güçlü bas seslerin keyfini çıkarın. Mükemmel bir görünüm için 4 özel tasarım kapaktan birini seçebilirsiniz. Bu kulaklık hem müziğinizi hem tarzınızı yansıtıyor. Tüm faydaları görün
Kendiniz tasarlayın
Yüksek kaliteli hoparlörlerden gelen net ses çıkışının ve güçlü bas seslerin keyfini çıkarın. Mükemmel bir görünüm için 4 özel tasarım kapaktan birini seçebilirsiniz. Bu kulaklık hem müziğinizi hem tarzınızı yansıtıyor. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kendiniz tasarlayın
Yüksek kaliteli hoparlörlerden gelen net ses çıkışının ve güçlü bas seslerin keyfini çıkarın. Mükemmel bir görünüm için 4 özel tasarım kapaktan birini seçebilirsiniz. Bu kulaklık hem müziğinizi hem tarzınızı yansıtıyor. Tüm faydaları görün
Baş bantlı kulaklıklar
Philips Online Mağaza fiyatı
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40 mm hoparlör sürücüsünde kullanılan ses elemanı bileşik mylar malzemeden yapıldığından, son derece hassas ama yine de güçlüdür ve verdiği seste duyulabilir bir bozulma yoktur.
Mükemmel kalite için etrafınızdaki sesler tümüyle engellenirken, kulaklıktan gelen ses yalıtılmış bir bölmede tutulur. Bu kulaklıkları canlı müzik veya kayıt seansları sırasında izleme işlemleri için ideal yapan şey de budur.
Akustik olarak ayarlanmış tasarım ve yüksek kalitede sürücüler, sınıfında en iyi ses performansını garantiler.
Fişteki kıymetli altın kaplama, daha iyi kalitede güvenilir bağlantı sağlanır ve rahat edersiniz.
Bu Philips kulaklıkların kulak yastıklarının özel şekli ve kullanılan lüks malzemeler, mükemmel uyum ve maksimum konfor sağlar. Ses sızıntılarını önler ve bas performansını da artırır. Kulak yastıkları, insan kulağının çevresindeki bölgeye mükemmel oturacak şekilde biçimlendirilmiştir.
Kulaklık yassı katlanabilecek şekilde tasarlandığından seyahat çantanıza kolayca sığar.
Ses cihazınızı istediğiniz yere koyma özgürlüğü veren ideal kablo uzunluğu.
Hoparlör sürücüsü, üstün güçte çıkış sağlayan, yüksek kaliteli sesi hiçbir bozulma olmadan veren, son derece hassas ve güçlü kompozit mylar malzemeden üretilmiştir.
Kulak yastıklarıyla uyumlu son derece yumuşak kafa bandı yastıkları, kafanıza rahat ve sağlam bir şekilde oturur ve kafatasınıza baskı uygulamaz.
Her biri farklı stilde ve renkte olan değiştirilebilir üç kulaklık kapağı setinden, kendi zevkinize ve ruh halinize uygun olanı seçin.
Ürün boyutları
Ses
Bağlantı
Ambalaj boyutları
Dış Karton