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    Baş bantlı kulaklıklar

    SHL8800/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • Kendiniz tasarlayın Kendiniz tasarlayın Kendiniz tasarlayın
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      Baş bantlı kulaklıklar

      SHL8800/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Kendiniz tasarlayın

      Yüksek kaliteli hoparlörlerden gelen net ses çıkışının ve güçlü bas seslerin keyfini çıkarın. Mükemmel bir görünüm için 4 özel tasarım kapaktan birini seçebilirsiniz. Bu kulaklık hem müziğinizi hem tarzınızı yansıtıyor. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Baş bantlı kulaklıklar

      Kendiniz tasarlayın

      Yüksek kaliteli hoparlörlerden gelen net ses çıkışının ve güçlü bas seslerin keyfini çıkarın. Mükemmel bir görünüm için 4 özel tasarım kapaktan birini seçebilirsiniz. Bu kulaklık hem müziğinizi hem tarzınızı yansıtıyor. Tüm faydaları görün

      Kendiniz tasarlayın

      Yüksek kaliteli hoparlörlerden gelen net ses çıkışının ve güçlü bas seslerin keyfini çıkarın. Mükemmel bir görünüm için 4 özel tasarım kapaktan birini seçebilirsiniz. Bu kulaklık hem müziğinizi hem tarzınızı yansıtıyor. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Baş bantlı kulaklıklar

      Kendiniz tasarlayın

      Yüksek kaliteli hoparlörlerden gelen net ses çıkışının ve güçlü bas seslerin keyfini çıkarın. Mükemmel bir görünüm için 4 özel tasarım kapaktan birini seçebilirsiniz. Bu kulaklık hem müziğinizi hem tarzınızı yansıtıyor. Tüm faydaları görün

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        Baş bantlı kulaklıklar

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        • Kulak üstü
        • Siyah

        40mm hoparlör sürücüsü, seste bozulma olmaksızın güçlü ses verir

        40 mm hoparlör sürücüsünde kullanılan ses elemanı bileşik mylar malzemeden yapıldığından, son derece hassas ama yine de güçlüdür ve verdiği seste duyulabilir bir bozulma yoktur.

        Kapalı tipte tasarımı ortamdaki gürültüyü önler

        Mükemmel kalite için etrafınızdaki sesler tümüyle engellenirken, kulaklıktan gelen ses yalıtılmış bir bölmede tutulur. Bu kulaklıkları canlı müzik veya kayıt seansları sırasında izleme işlemleri için ideal yapan şey de budur.

        Sınıfında en iyi performansın ve optimum ses kalitesinin tadını çıkarın

        Akustik olarak ayarlanmış tasarım ve yüksek kalitede sürücüler, sınıfında en iyi ses performansını garantiler.

        24k altın kaplama fiş sayesinde olağanüstü güvenilir bağlantı

        Fişteki kıymetli altın kaplama, daha iyi kalitede güvenilir bağlantı sağlanır ve rahat edersiniz.

        Kulak yastıkları, takma rahatlığını ve bas tepkisini artırır

        Bu Philips kulaklıkların kulak yastıklarının özel şekli ve kullanılan lüks malzemeler, mükemmel uyum ve maksimum konfor sağlar. Ses sızıntılarını önler ve bas performansını da artırır. Kulak yastıkları, insan kulağının çevresindeki bölgeye mükemmel oturacak şekilde biçimlendirilmiştir.

        Katlandığında yamyassı olur ve kolayca seyahat çantanıza sığar

        Kulaklık yassı katlanabilecek şekilde tasarlandığından seyahat çantanıza kolayca sığar.

        Dışarıda kullanım için ideal olan 1,2 m uzunluğunda kablo

        Ses cihazınızı istediğiniz yere koyma özgürlüğü veren ideal kablo uzunluğu.

        Yüksek performanslı hoparlörler kuvvetli ses ve güç sağlar

        Hoparlör sürücüsü, üstün güçte çıkış sağlayan, yüksek kaliteli sesi hiçbir bozulma olmadan veren, son derece hassas ve güçlü kompozit mylar malzemeden üretilmiştir.

        Üstün kullanım rahatlığı için son derece yumuşak kafa bandı yastıkları

        Kulak yastıklarıyla uyumlu son derece yumuşak kafa bandı yastıkları, kafanıza rahat ve sağlam bir şekilde oturur ve kafatasınıza baskı uygulamaz.

        Kendi stilinize uyan değiş tokuş kapağı seçin

        Her biri farklı stilde ve renkte olan değiştirilebilir üç kulaklık kapağı setinden, kendi zevkinize ve ruh halinize uygun olanı seçin.

        Teknik Özellikler

        • Ürün boyutları

          Genişlik
          14,5  cm
          Yükseklik
          17,5  cm
          Derinlik
          6,7  cm
          Ağırlık
          0,139  kg

        • Ses

          Akustik sistem
          kapalı
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Ses bobini
          CCAW
          Diyafram
          Mylar dome
          Frekans tepkisi
          15 - 24 000  Hz
          Empedans
          32  ohm
          Maksimum güç girişi
          100  mW
          Hassasiyet
          107  dB
          Hoparlör çapı
          40  mm
          Tip
          Dinamik

        • Bağlantı

          Kablo Bağlantısı
          tek taraflı kablo
          Kablo uzunluğu
          1,2  m
          Konektör
          3,5  mm
          Konektör kaplaması
          altın kaplama
          Kablo tipi
          OFC

        • Ambalaj boyutları

          Raf yerleşimi tipi
          Sahte
          Derinlik
          4,5  cm
          Brüt ağırlık
          0,33  kg
          Yükseklik
          22  cm
          Net ağırlık
          0,152  kg
          Dara ağırlığı
          0,178  kg
          Genişlik
          19,5  cm
          EAN
          87 12581 49856 6
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Sahte

        • Dış Karton

          Brüt ağırlık
          1,158  kg
          Yükseklik
          22,5  cm
          Uzunluk
          21  cm
          Net ağırlık
          0,456  kg
          Dara ağırlığı
          0,702  kg
          Genişlik
          15,5  cm
          EAN
          87 12581 49857 3
          Ambalaj sayısı
          3

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