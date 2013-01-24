Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    • Peşin fiyatına 12 taksit

    • Tüm siparişlerde kargo bedava!

    • 2 yıl garanti

    Mikrofonlu kulaklık

    SHL5905GY/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • Yüksek netlikte ses etkisi Yüksek netlikte ses etkisi Yüksek netlikte ses etkisi
      -{discount-value}

      Mikrofonlu kulaklık

      SHL5905GY/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Yüksek netlikte ses etkisi

      Teknoloji meraklısı şehir insanlarından ilham alan, klasik tasarımlı CitiScape Uptown SHL5905GY/10 Kulaklıklar, her bir tınıyı kendine saklayan MusicSeal ile net ses etkisinin keyfini çıkarmanıza olanak sağlar. Hafızalı köpük yastıklar ve hava dolgulu baş bandı rahatlık ve mükemmel uyum sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Mikrofonlu kulaklık

      Yüksek netlikte ses etkisi

      Teknoloji meraklısı şehir insanlarından ilham alan, klasik tasarımlı CitiScape Uptown SHL5905GY/10 Kulaklıklar, her bir tınıyı kendine saklayan MusicSeal ile net ses etkisinin keyfini çıkarmanıza olanak sağlar. Hafızalı köpük yastıklar ve hava dolgulu baş bandı rahatlık ve mükemmel uyum sağlar. Tüm faydaları görün

      Yüksek netlikte ses etkisi

      Teknoloji meraklısı şehir insanlarından ilham alan, klasik tasarımlı CitiScape Uptown SHL5905GY/10 Kulaklıklar, her bir tınıyı kendine saklayan MusicSeal ile net ses etkisinin keyfini çıkarmanıza olanak sağlar. Hafızalı köpük yastıklar ve hava dolgulu baş bandı rahatlık ve mükemmel uyum sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Mikrofonlu kulaklık

      Yüksek netlikte ses etkisi

      Teknoloji meraklısı şehir insanlarından ilham alan, klasik tasarımlı CitiScape Uptown SHL5905GY/10 Kulaklıklar, her bir tınıyı kendine saklayan MusicSeal ile net ses etkisinin keyfini çıkarmanıza olanak sağlar. Hafızalı köpük yastıklar ve hava dolgulu baş bandı rahatlık ve mükemmel uyum sağlar. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör kulak-uestue-kulakliklar

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Mikrofonlu kulaklık

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Yüksek netlikte ses etkisi

        müziğinizin sadece size ulaşmasını sağlayan MusicSeal ile

        • 40 mm sürücülü/arkası kapalı
        • Kulak üstü
        • Hafızalı köpükten yapılmış yastıklar
        • Tek taraflı düz kablo
        Dahili mikrofon ve ses kontrolü aramaları yanıtlamanıza olanak sağlar

        Dahili mikrofon ve ses kontrolü aramaları yanıtlamanıza olanak sağlar

        CitiScape kulaklıklarınızın dahili mikrofonu ve ses kontrolü müzik dinleme - telefon aramalarını yanıtlama işlevleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar. Artık bir yandan müziğinizin keyfini çıkarırken sizin için önemli kişilerle bağlantı halinde olmak çok kolay.

        Hassas şekilde ayarlanan üstün 40mm sürücüler hassas ses sunar

        Hassas şekilde ayarlanan üstün 40mm sürücüler hassas ses sunar

        Hassas şekilde ayarlanan üstün 40mm sürücülerin sunduğu kristal netliğinde ve zengin ayrıntılara sahip sesin keyfini çıkarın. Philips'in ses mükemmelliği konusundaki deneyiminden faydalanan CitiScape kulaklıklarınız hareket halindeyken büyüleyici müzik keyfi sunmak için yüksek hassaslıkta ses üretmek üzere tasarlanmıştır.

        MusicSeal müziğinizin tamamen size ait olmasını sağlar

        MusicSeal müziğinizin tamamen size ait olmasını sağlar

        Bir metal grubunun coşkulu gitar sololarını veya bir opera divasının büyüleyici soprano sesini dinlerken, MusicSeal özelliği CitiScape kulaklıklarınızın en sevdiğiniz müziği sadece size saklamasına olanak sağlar. Kulaklık modülünün çift katmanlı duvarlar ve kulaklık yastıkları ile muhafaza arasındaki sızdırmaz kenarlar bu yenilikçi özelliğin her bir tınıyı kulaklığın içinde tutabilmesini sağlar. Aynı zamanda, ortam sesinin size ulaşması ve müzik keyfinizi bozması engellenir.

        Kulak üstü yalıtımlı yastıklar şehrin gürültüsünün size ulaşmasını engeller

        Kulak üstü yalıtımlı yastıklar şehrin gürültüsünün size ulaşmasını engeller

        Kulak üstü yalıtımlı yastıklar ile şehrin heyecanına ortak olurken gürültüyü dışarıda bırakın. Olağanüstü yumuşak kulak yastıkları mükemmel sızdırmazlık sağlamak için kulaklarınızın etrafına tam olarak yerleşir. En sevdiğiniz müziğin tüm ses ayrıntılarının farkına varacak ve keyfini çıkaracaksınız. Kulaklarınızdaki basıncı azaltacak şekilde tasarlanan CitiScape kulaklıkları gerçek rahatlıkla uzun süre takabilirsiniz.

        Hafızalı köpükte yapılmış yumuşak yastıklar müziğin keyfine rahatça varmanızı sağlar

        Hafızalı köpükte yapılmış yumuşak yastıklar müziğin keyfine rahatça varmanızı sağlar

        Bu Philips kulaklığın ultra yumuşak ve esnek hafızalı köpükten yapılmış yastıkları mükemmel sızdırmazlık sağlamak için kulağınızı kıvrımlarına rahatça ve sağlam şekilde oturur. Başınızın şekli nasıl olursa olsun bu kulaklıklar sadece mükemmel uyum sağlamak için değil aynı zamanda müziğin keyfini daha uzun süre çıkarabilmeniz için tasarlanmıştır. Doğrusu, bu kulaklıklar o kadar rahat ki, kulağınızda olduğunu bile unutacaksınız.

        1,2 metrelik dolaşmayan düz kablo dolaşma ve takılmaları engeller

        1,2 metrelik dolaşmayan düz kablo dolaşma ve takılmaları engeller

        Çantanızın içindeki ve dışındaki birbirine geçmiş kablo yumağıyla boğuşmaya son. CitiScape kulaklıklarınızın 1,2 metrelik düz kablosu her zaman düz ve kullanımı kolay yapısını korur. Şimdi gittiğiniz her yerde kolayca müzik dinleyebilmek için asıl önemli olan şeylere odaklanabilirsiniz.

        Hareket halindeyken uzun süreli dinleme konforu için

        Hareket halindeyken uzun süreli dinleme konforu için

        Teknik Özellikler

        • Ürün boyutları

          Genişlik
          18  cm
          Yükseklik
          20  cm
          Derinlik
          8  cm
          Ağırlık
          0,274  kg

        • Ses

          Akustik sistem
          Kapalı
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Ses bobini
          CCAW
          Diyafram
          Mylar dome
          Frekans tepkisi
          12 - 23 500  Hz
          Empedans
          32 Ohm
          Maksimum güç girişi
          30 mW
          Hassasiyet
          103 dB
          Hoparlör çapı
          40 mm
          Tip
          Dinamik

        • Bağlantı

          Kablo Bağlantısı
          İki paralel, simetrik
          Kablo uzunluğu
          1,2 m
          Konektör
          3,5 mm stereo
          Konektör kaplaması
          24k Altın kaplama
          Kablo tipi
          OFC
          Aşağıdakilerle uyumludur:
          iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG, Sony Ericsson

        • Ambalaj boyutları

          Raf yerleşimi tipi
          Sahte
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          EAN
          69 23410 71349 7
          Derinlik
          9  cm
          Brüt ağırlık
          0,505  kg
          Yükseklik
          21,5  cm
          Net ağırlık
          0,274  kg
          Dara ağırlığı
          0,231  kg
          Genişlik
          19,5  cm
          Ambalaj türü
          Sahte

        • Dış Karton

          Ambalaj sayısı
          3
          Brüt ağırlık
          1,85  kg
          Yükseklik
          25,5  cm
          Uzunluk
          29,5  cm
          Net ağırlık
          0,822  kg
          Dara ağırlığı
          1,028  kg
          Genişlik
          21,5  cm
          GTIN
          1 69 23410 71349 4

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            Bültenimize abone olun

            Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

            Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
            İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

            Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            İadeler
            Sipariş Takibi