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Yüksek netlikte ses etkisi
Teknoloji meraklısı şehir insanlarından ilham alan, klasik tasarımlı CitiScape Uptown SHL5905GY/10 Kulaklıklar, her bir tınıyı kendine saklayan MusicSeal ile net ses etkisinin keyfini çıkarmanıza olanak sağlar. Hafızalı köpük yastıklar ve hava dolgulu baş bandı rahatlık ve mükemmel uyum sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Yüksek netlikte ses etkisi
Teknoloji meraklısı şehir insanlarından ilham alan, klasik tasarımlı CitiScape Uptown SHL5905GY/10 Kulaklıklar, her bir tınıyı kendine saklayan MusicSeal ile net ses etkisinin keyfini çıkarmanıza olanak sağlar. Hafızalı köpük yastıklar ve hava dolgulu baş bandı rahatlık ve mükemmel uyum sağlar. Tüm faydaları görün
Yüksek netlikte ses etkisi
Teknoloji meraklısı şehir insanlarından ilham alan, klasik tasarımlı CitiScape Uptown SHL5905GY/10 Kulaklıklar, her bir tınıyı kendine saklayan MusicSeal ile net ses etkisinin keyfini çıkarmanıza olanak sağlar. Hafızalı köpük yastıklar ve hava dolgulu baş bandı rahatlık ve mükemmel uyum sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Yüksek netlikte ses etkisi
Teknoloji meraklısı şehir insanlarından ilham alan, klasik tasarımlı CitiScape Uptown SHL5905GY/10 Kulaklıklar, her bir tınıyı kendine saklayan MusicSeal ile net ses etkisinin keyfini çıkarmanıza olanak sağlar. Hafızalı köpük yastıklar ve hava dolgulu baş bandı rahatlık ve mükemmel uyum sağlar. Tüm faydaları görün
Mikrofonlu kulaklık
Philips Online Mağaza fiyatı
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CitiScape kulaklıklarınızın dahili mikrofonu ve ses kontrolü müzik dinleme - telefon aramalarını yanıtlama işlevleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar. Artık bir yandan müziğinizin keyfini çıkarırken sizin için önemli kişilerle bağlantı halinde olmak çok kolay.
Hassas şekilde ayarlanan üstün 40mm sürücülerin sunduğu kristal netliğinde ve zengin ayrıntılara sahip sesin keyfini çıkarın. Philips'in ses mükemmelliği konusundaki deneyiminden faydalanan CitiScape kulaklıklarınız hareket halindeyken büyüleyici müzik keyfi sunmak için yüksek hassaslıkta ses üretmek üzere tasarlanmıştır.
Bir metal grubunun coşkulu gitar sololarını veya bir opera divasının büyüleyici soprano sesini dinlerken, MusicSeal özelliği CitiScape kulaklıklarınızın en sevdiğiniz müziği sadece size saklamasına olanak sağlar. Kulaklık modülünün çift katmanlı duvarlar ve kulaklık yastıkları ile muhafaza arasındaki sızdırmaz kenarlar bu yenilikçi özelliğin her bir tınıyı kulaklığın içinde tutabilmesini sağlar. Aynı zamanda, ortam sesinin size ulaşması ve müzik keyfinizi bozması engellenir.
Kulak üstü yalıtımlı yastıklar ile şehrin heyecanına ortak olurken gürültüyü dışarıda bırakın. Olağanüstü yumuşak kulak yastıkları mükemmel sızdırmazlık sağlamak için kulaklarınızın etrafına tam olarak yerleşir. En sevdiğiniz müziğin tüm ses ayrıntılarının farkına varacak ve keyfini çıkaracaksınız. Kulaklarınızdaki basıncı azaltacak şekilde tasarlanan CitiScape kulaklıkları gerçek rahatlıkla uzun süre takabilirsiniz.
Bu Philips kulaklığın ultra yumuşak ve esnek hafızalı köpükten yapılmış yastıkları mükemmel sızdırmazlık sağlamak için kulağınızı kıvrımlarına rahatça ve sağlam şekilde oturur. Başınızın şekli nasıl olursa olsun bu kulaklıklar sadece mükemmel uyum sağlamak için değil aynı zamanda müziğin keyfini daha uzun süre çıkarabilmeniz için tasarlanmıştır. Doğrusu, bu kulaklıklar o kadar rahat ki, kulağınızda olduğunu bile unutacaksınız.
Çantanızın içindeki ve dışındaki birbirine geçmiş kablo yumağıyla boğuşmaya son. CitiScape kulaklıklarınızın 1,2 metrelik düz kablosu her zaman düz ve kullanımı kolay yapısını korur. Şimdi gittiğiniz her yerde kolayca müzik dinleyebilmek için asıl önemli olan şeylere odaklanabilirsiniz.
Ürün boyutları
Ses
Bağlantı
Ambalaj boyutları
Dış Karton