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    Mikrofonlu kulaklık

    SHL5605PP/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • Net, doğal ses etkisi Net, doğal ses etkisi Net, doğal ses etkisi
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      Mikrofonlu kulaklık

      SHL5605PP/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Net, doğal ses etkisi

      New York'tan ve şehrin şık ve rahat cadde tarzından ilham alan CitiScape Downtown Kulaklıklar kendinizi kolayca ifade edebilmenizi sağlar. MusicSeal müziğinizin sadece size ulaşmasını sağlarken yumuşak köpük yastıklar mükemmel rahatlık sunar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Mikrofonlu kulaklık

      Net, doğal ses etkisi

      New York'tan ve şehrin şık ve rahat cadde tarzından ilham alan CitiScape Downtown Kulaklıklar kendinizi kolayca ifade edebilmenizi sağlar. MusicSeal müziğinizin sadece size ulaşmasını sağlarken yumuşak köpük yastıklar mükemmel rahatlık sunar. Tüm faydaları görün

      Net, doğal ses etkisi

      New York'tan ve şehrin şık ve rahat cadde tarzından ilham alan CitiScape Downtown Kulaklıklar kendinizi kolayca ifade edebilmenizi sağlar. MusicSeal müziğinizin sadece size ulaşmasını sağlarken yumuşak köpük yastıklar mükemmel rahatlık sunar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Mikrofonlu kulaklık

      Net, doğal ses etkisi

      New York'tan ve şehrin şık ve rahat cadde tarzından ilham alan CitiScape Downtown Kulaklıklar kendinizi kolayca ifade edebilmenizi sağlar. MusicSeal müziğinizin sadece size ulaşmasını sağlarken yumuşak köpük yastıklar mükemmel rahatlık sunar. Tüm faydaları görün

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        Mikrofonlu kulaklık

        Philips Online Mağaza fiyatı

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        Net, doğal ses etkisi

        müziğinizin sadece size ulaşmasını sağlayan MusicSeal ile

        • 40 mm sürücülü/arkası kapalı
        • Kulak üstü
        • Hafızalı köpükten yapılmış yastıklar
        • Tek taraflı düz kablo
        Dahili mikrofon ile müzik - telefon aramaları arasında geçiş yapın

        Dahili mikrofon ile müzik - telefon aramaları arasında geçiş yapın

        CitiScape kulaklıklarınızın dahili mikrofonu müzik dinleme - telefon aramalarını yanıtlama işlevleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar. Artık bir yandan müziğinizin keyfini çıkarırken sizin için önemli kişilerle bağlantı halinde olmak çok kolay.

        Hassas şekilde ayarlanan 40mm sürücüler net ve doğal ses sunar

        Hassas şekilde ayarlanan 40mm sürücüler net ve doğal ses sunar

        Hassas şekilde ayarlanan 40mm sürücüler sayesinde doğal sıcaklıkla sunulan kristal netliğinde sesin keyfini çıkarın. Philips'in ses mükemmelliği konusundaki deneyiminden faydalanan CitiScape kulaklıklarınız hareket halindeyken büyüleyici müzik keyfi sunmak için net ve ayrıntılı olduğu kadar doğallığını koruyan ses üretmek üzere tasarlanmıştır.

        MusicSeal müziğinizin tamamen size ait olmasını sağlar

        MusicSeal müziğinizin tamamen size ait olmasını sağlar

        Bir metal grubunun coşkulu gitar sololarını veya bir opera divasının büyüleyici soprano sesini dinlerken, MusicSeal özelliği CitiScape kulaklıklarınızın en sevdiğiniz müziği sadece size saklamasına olanak sağlar. Kulaklık modülünün çift katmanlı duvarlar ve kulaklık yastıkları ile muhafaza arasındaki sızdırmaz kenarlar bu yenilikçi özelliğin her bir tınıyı kulaklığın içinde tutabilmesini sağlar. Aynı zamanda, ortam sesinin size ulaşması ve müzik keyfinizi bozması engellenir.

        Kulak üstü yalıtımlı yastıklar şehrin gürültüsünün size ulaşmasını engeller

        Kulak üstü yalıtımlı yastıklar şehrin gürültüsünün size ulaşmasını engeller

        Kulak üstü yalıtımlı yastıklar ile şehrin heyecanına ortak olurken gürültüyü dışarıda bırakın. Olağanüstü yumuşak kulak yastıkları uzun süreli kullanım rahatlığı sunmak için hoparlörün kulaklarınıza tam yerleşmesini sağlar. En sevdiğiniz müziğin tüm ses ayrıntılarının farkına varacak ve keyfini çıkaracaksınız.

        1,2 metrelik dolaşmayan düz kablo dolaşma ve takılmaları engeller

        1,2 metrelik dolaşmayan düz kablo dolaşma ve takılmaları engeller

        Çantanızın içindeki ve dışındaki birbirine geçmiş kablo yumağıyla boğuşmaya son. CitiScape kulaklıklarınızın 1,2 metrelik düz kablosu her zaman düz ve kullanımı kolay yapısını korur. Şimdi gittiğiniz her yerde kolayca müzik dinleyebilmek için asıl önemli olan şeylere odaklanabilirsiniz.

        Hafızalı köpükte yapılmış yumuşak yastıklar müziğin keyfine rahatça varmanızı sağlar

        Hafızalı köpükte yapılmış yumuşak yastıklar müziğin keyfine rahatça varmanızı sağlar

        Bu Philips kulaklığın ultra yumuşak ve esnek hafızalı köpükten yapılmış yastıkları mükemmel sızdırmazlık sağlamak için kulağınızı kıvrımlarına rahatça ve sağlam şekilde oturur. Başınızın şekli nasıl olursa olsun bu kulaklıklar sadece mükemmel uyum sağlamak için değil aynı zamanda müziğin keyfini daha uzun süre çıkarabilmeniz için tasarlanmıştır. Doğrusu, bu kulaklıklar o kadar rahat ki, kulağınızda olduğunu bile unutacaksınız.

        Hareket halindeyken rahat dinleme deneyimi için yumuşak kumaş baş bandı

        Hareket halindeyken rahat dinleme deneyimi için yumuşak kumaş baş bandı

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Akustik sistem
          Kapalı
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Ses bobini
          CCAW
          Diyafram
          Mylar dome
          Frekans tepkisi
          18 - 22 000  Hz
          Empedans
          32 Ohm
          Maksimum güç girişi
          30 mW
          Hassasiyet
          102 dB
          Hoparlör çapı
          40 mm
          Tip
          Dinamik

        • Bağlantı

          Kablo Bağlantısı
          İki paralel, simetrik
          Kablo uzunluğu
          1,2 m
          Konektör
          3,5 mm stereo
          Konektör kaplaması
          24k Altın kaplama
          Kablo tipi
          OFC
          Aşağıdakilerle uyumludur:
          iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG, Sony Ericsson

        • Ambalaj boyutları

          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          EAN
          69 23410 71345 9
          Derinlik
          8  cm
          Brüt ağırlık
          0,398  kg
          Yükseklik
          20  cm
          Net ağırlık
          0,174  kg
          Dara ağırlığı
          0,224  kg
          Genişlik
          19,5  cm
          Ambalaj türü
          Plastik paket
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi

        • Dış Karton

          Ambalaj sayısı
          3
          Brüt ağırlık
          1,514  kg
          Yükseklik
          24  cm
          Uzunluk
          26,5  cm
          Net ağırlık
          0,522  kg
          Dara ağırlığı
          0,992  kg
          Genişlik
          21,5  cm
          GTIN
          1 69 23410 71345 6

        • Ürün boyutları

          Derinlik
          7,5  cm
          Yükseklik
          18,5  cm
          Ağırlık
          0,174  kg
          Genişlik
          17,5  cm

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