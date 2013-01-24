Hafızalı köpükte yapılmış yumuşak yastıklar müziğin keyfine rahatça varmanızı sağlar

Bu Philips kulaklığın ultra yumuşak ve esnek hafızalı köpükten yapılmış yastıkları mükemmel sızdırmazlık sağlamak için kulağınızı kıvrımlarına rahatça ve sağlam şekilde oturur. Başınızın şekli nasıl olursa olsun bu kulaklıklar sadece mükemmel uyum sağlamak için değil aynı zamanda müziğin keyfini daha uzun süre çıkarabilmeniz için tasarlanmıştır. Doğrusu, bu kulaklıklar o kadar rahat ki, kulağınızda olduğunu bile unutacaksınız.