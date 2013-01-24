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    Mikrofonlu kulaklık

    SHL5205PP/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • Derin, dinamik bas Derin, dinamik bas Derin, dinamik bas
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      Mikrofonlu kulaklık

      SHL5205PP/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Derin, dinamik bas

      Japon pop kültürü ve sadeliğin güzelliğini birleştiren CitiScape Shibuya Kulaklık kendine özgü bir zarafete sahiptir. Kulağınıza kendiliğinden oturarak gürültü yalıtımı sağlayan yastıkları ve hafif, nefes alabilen baş bandıyla bu kulaklık, güçlü bas seslerin keyfini mükemmel uyum ve rahatlıkla çıkarmanıza olanak sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Mikrofonlu kulaklık

      Derin, dinamik bas

      Japon pop kültürü ve sadeliğin güzelliğini birleştiren CitiScape Shibuya Kulaklık kendine özgü bir zarafete sahiptir. Kulağınıza kendiliğinden oturarak gürültü yalıtımı sağlayan yastıkları ve hafif, nefes alabilen baş bandıyla bu kulaklık, güçlü bas seslerin keyfini mükemmel uyum ve rahatlıkla çıkarmanıza olanak sağlar. Tüm faydaları görün

      Derin, dinamik bas

      Japon pop kültürü ve sadeliğin güzelliğini birleştiren CitiScape Shibuya Kulaklık kendine özgü bir zarafete sahiptir. Kulağınıza kendiliğinden oturarak gürültü yalıtımı sağlayan yastıkları ve hafif, nefes alabilen baş bandıyla bu kulaklık, güçlü bas seslerin keyfini mükemmel uyum ve rahatlıkla çıkarmanıza olanak sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Mikrofonlu kulaklık

      Derin, dinamik bas

      Japon pop kültürü ve sadeliğin güzelliğini birleştiren CitiScape Shibuya Kulaklık kendine özgü bir zarafete sahiptir. Kulağınıza kendiliğinden oturarak gürültü yalıtımı sağlayan yastıkları ve hafif, nefes alabilen baş bandıyla bu kulaklık, güçlü bas seslerin keyfini mükemmel uyum ve rahatlıkla çıkarmanıza olanak sağlar. Tüm faydaları görün

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        Mikrofonlu kulaklık

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Derin, dinamik bas

        ses yalıtımı sağlayan yastıklarla

        • 40 mm sürücülü/arkası kapalı
        • Kulak üstü
        • Baş bandının yumuşak iç yastığı
        • Tek taraflı düz kablo
        Güçlü 40 mm sürücüler derin ve dinamik bas performansı sağlar

        Güçlü 40 mm sürücüler derin ve dinamik bas performansı sağlar

        Derin ve dinamik bas performansı sağlayan güçlü 40mm sürücüler sayesinde etkileyici müzik deneyimi yaşayın. Philips’in ses mükemmelliği konusunda deneyimi ile CitiScape kulaklıkların nereye giderseniz gidin müziğinizin sizin kadar canlı olmasını sağlayacağından emin olabilirsiniz.

        1,2 metrelik dolaşmayan düz kablo dolaşma ve takılmaları engeller

        1,2 metrelik dolaşmayan düz kablo dolaşma ve takılmaları engeller

        Çantanızın içindeki ve dışındaki birbirine geçmiş kablo yumağıyla boğuşmaya son. CitiScape kulaklıklarınızın 1,2 metrelik düz kablosu her zaman düz ve kullanımı kolay yapısını korur. Şimdi gittiğiniz her yerde kolayca müzik dinleyebilmek için asıl önemli olan şeylere odaklanabilirsiniz.

        Uzun süreli dinleme rahatlığı için yumuşak, nefes alabile baş badı

        Uzun süreli dinleme rahatlığı için yumuşak, nefes alabile baş badı

        Yumuşak ve hafif baş bandı CitiScape kulaklarınızı takarken oluşan ısıyı gidermek amacıyla tasarlanan havalandırma deliklerine sahiptir.

        Gerçek rahatlıkla müzik keyfi için yumuşak köpükten yapılmış yastıklar

        Gerçek rahatlıkla müzik keyfi için yumuşak köpükten yapılmış yastıklar

        Ultra yumuşak ve esnek köpükten yapılmış kulaklıklar mükemmel sızdırmazlık sağlamak için kulağınızı kıvrımlarına rahatça ve sağlam şekilde oturur. Başınızın şekli nasıl olursa olsun bu kulaklıklar sadece mükemmel uyum sağlamak için değil aynı zamanda müziğin keyfini daha uzun süre çıkarabilmeniz için tasarlanmıştır. Doğrusu, bu kulaklıklar o kadar rahat ki, kulağınızda olduğunu bile unutacaksınız.

        Kulak üstü yalıtımlı yastıklar şehrin gürültüsünün size ulaşmasını engeller

        Kulak üstü yalıtımlı yastıklar şehrin gürültüsünün size ulaşmasını engeller

        Kulak üstü yalıtımlı yastıklar ile şehrin heyecanına ortak olurken gürültüyü dışarıda bırakın. Olağanüstü yumuşak kulak yastıkları uzun süreli kullanım rahatlığı sunmak için hoparlörün kulaklarınıza tam yerleşmesini sağlar. En sevdiğiniz müziğin tüm ses ayrıntılarının farkına varacak ve keyfini çıkaracaksınız.

        Dahili mikrofon ile müzik - telefon aramaları arasında geçiş yapın

        Dahili mikrofon ile müzik - telefon aramaları arasında geçiş yapın

        CitiScape kulaklıklarınızın dahili mikrofonu müzik dinleme - telefon aramalarını yanıtlama işlevleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar. Artık bir yandan müziğinizin keyfini çıkarırken sizin için önemli kişilerle bağlantı halinde olmak çok kolay.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Akustik sistem
          Kapalı
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Ses bobini
          CCAW
          Diyafram
          Mylar dome
          Frekans tepkisi
          10 - 20 000  Hz
          Empedans
          32 Ohm
          Maksimum güç girişi
          30 mW
          Hassasiyet
          103 dB
          Hoparlör çapı
          40 mm
          Tip
          Dinamik

        • Bağlantı

          Kablo Bağlantısı
          İki paralel, simetrik
          Kablo uzunluğu
          1,2 m
          Konektör
          3,5 mm stereo
          Konektör kaplaması
          24k Altın kaplama
          Kablo tipi
          OFC
          Aşağıdakilerle uyumludur:
          iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG, Sony Ericsson

        • Ambalaj boyutları

          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          EAN
          69 23410 71334 3
          Derinlik
          8  cm
          Brüt ağırlık
          0,4  kg
          Yükseklik
          20  cm
          Net ağırlık
          0,176  kg
          Dara ağırlığı
          0,224  kg
          Genişlik
          19,5  cm
          Ambalaj türü
          Plastik paket
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi

        • Dış Karton

          Ambalaj sayısı
          3
          Brüt ağırlık
          1,502  kg
          Yükseklik
          24  cm
          Uzunluk
          26,5  cm
          Net ağırlık
          0,528  kg
          Dara ağırlığı
          0,974  kg
          Genişlik
          21,5  cm
          GTIN
          1 69 23410 71334 0

        • Ürün boyutları

          Derinlik
          7,5  cm
          Yükseklik
          18,5  cm
          Ağırlık
          0,176  kg
          Genişlik
          17,5  cm

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