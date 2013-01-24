Gerçek rahatlıkla müzik keyfi için yumuşak köpükten yapılmış yastıklar

Ultra yumuşak ve esnek köpükten yapılmış kulaklıklar mükemmel sızdırmazlık sağlamak için kulağınızı kıvrımlarına rahatça ve sağlam şekilde oturur. Başınızın şekli nasıl olursa olsun bu kulaklıklar sadece mükemmel uyum sağlamak için değil aynı zamanda müziğin keyfini daha uzun süre çıkarabilmeniz için tasarlanmıştır. Doğrusu, bu kulaklıklar o kadar rahat ki, kulağınızda olduğunu bile unutacaksınız.