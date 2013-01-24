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Derin, dinamik bas
Japon pop kültürü ve sadeliğin güzelliğini birleştiren CitiScape Shibuya Kulaklık kendine özgü bir zarafete sahiptir. Kulağınıza kendiliğinden oturarak gürültü yalıtımı sağlayan yastıkları ve hafif, nefes alabilen baş bandıyla bu kulaklık, güçlü bas seslerin keyfini mükemmel uyum ve rahatlıkla çıkarmanıza olanak sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Derin, dinamik bas
Japon pop kültürü ve sadeliğin güzelliğini birleştiren CitiScape Shibuya Kulaklık kendine özgü bir zarafete sahiptir. Kulağınıza kendiliğinden oturarak gürültü yalıtımı sağlayan yastıkları ve hafif, nefes alabilen baş bandıyla bu kulaklık, güçlü bas seslerin keyfini mükemmel uyum ve rahatlıkla çıkarmanıza olanak sağlar. Tüm faydaları görün
Derin, dinamik bas
Japon pop kültürü ve sadeliğin güzelliğini birleştiren CitiScape Shibuya Kulaklık kendine özgü bir zarafete sahiptir. Kulağınıza kendiliğinden oturarak gürültü yalıtımı sağlayan yastıkları ve hafif, nefes alabilen baş bandıyla bu kulaklık, güçlü bas seslerin keyfini mükemmel uyum ve rahatlıkla çıkarmanıza olanak sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Derin, dinamik bas
Japon pop kültürü ve sadeliğin güzelliğini birleştiren CitiScape Shibuya Kulaklık kendine özgü bir zarafete sahiptir. Kulağınıza kendiliğinden oturarak gürültü yalıtımı sağlayan yastıkları ve hafif, nefes alabilen baş bandıyla bu kulaklık, güçlü bas seslerin keyfini mükemmel uyum ve rahatlıkla çıkarmanıza olanak sağlar. Tüm faydaları görün
Mikrofonlu kulaklık
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Derin ve dinamik bas performansı sağlayan güçlü 40mm sürücüler sayesinde etkileyici müzik deneyimi yaşayın. Philips’in ses mükemmelliği konusunda deneyimi ile CitiScape kulaklıkların nereye giderseniz gidin müziğinizin sizin kadar canlı olmasını sağlayacağından emin olabilirsiniz.
Çantanızın içindeki ve dışındaki birbirine geçmiş kablo yumağıyla boğuşmaya son. CitiScape kulaklıklarınızın 1,2 metrelik düz kablosu her zaman düz ve kullanımı kolay yapısını korur. Şimdi gittiğiniz her yerde kolayca müzik dinleyebilmek için asıl önemli olan şeylere odaklanabilirsiniz.
Yumuşak ve hafif baş bandı CitiScape kulaklarınızı takarken oluşan ısıyı gidermek amacıyla tasarlanan havalandırma deliklerine sahiptir.
Ultra yumuşak ve esnek köpükten yapılmış kulaklıklar mükemmel sızdırmazlık sağlamak için kulağınızı kıvrımlarına rahatça ve sağlam şekilde oturur. Başınızın şekli nasıl olursa olsun bu kulaklıklar sadece mükemmel uyum sağlamak için değil aynı zamanda müziğin keyfini daha uzun süre çıkarabilmeniz için tasarlanmıştır. Doğrusu, bu kulaklıklar o kadar rahat ki, kulağınızda olduğunu bile unutacaksınız.
Kulak üstü yalıtımlı yastıklar ile şehrin heyecanına ortak olurken gürültüyü dışarıda bırakın. Olağanüstü yumuşak kulak yastıkları uzun süreli kullanım rahatlığı sunmak için hoparlörün kulaklarınıza tam yerleşmesini sağlar. En sevdiğiniz müziğin tüm ses ayrıntılarının farkına varacak ve keyfini çıkaracaksınız.
CitiScape kulaklıklarınızın dahili mikrofonu müzik dinleme - telefon aramalarını yanıtlama işlevleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar. Artık bir yandan müziğinizin keyfini çıkarırken sizin için önemli kişilerle bağlantı halinde olmak çok kolay.
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