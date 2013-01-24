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    Mikrofonlu kulaklık

    SHL5005/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Müzik aşkı için Müzik aşkı için Müzik aşkı için
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      NULL Mikrofonlu kulaklık

      SHL5005/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Müzik aşkı için

      Bu kulaklık müziği istediğiniz yerde dinlemenize olanak sağlar. Yumuşak tamponları sayesinde en sevdiğiniz şarkıları rahatsızlık duymadan dinleyebilirsiniz. Mükemmel ses kalitesi, müzik keyfine yeni bir deneyim kazandırıyor. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      NULL Mikrofonlu kulaklık

      Müzik aşkı için

      Bu kulaklık müziği istediğiniz yerde dinlemenize olanak sağlar. Yumuşak tamponları sayesinde en sevdiğiniz şarkıları rahatsızlık duymadan dinleyebilirsiniz. Mükemmel ses kalitesi, müzik keyfine yeni bir deneyim kazandırıyor. Tüm faydaları görün

      Müzik aşkı için

      Bu kulaklık müziği istediğiniz yerde dinlemenize olanak sağlar. Yumuşak tamponları sayesinde en sevdiğiniz şarkıları rahatsızlık duymadan dinleyebilirsiniz. Mükemmel ses kalitesi, müzik keyfine yeni bir deneyim kazandırıyor. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      NULL Mikrofonlu kulaklık

      Müzik aşkı için

      Bu kulaklık müziği istediğiniz yerde dinlemenize olanak sağlar. Yumuşak tamponları sayesinde en sevdiğiniz şarkıları rahatsızlık duymadan dinleyebilirsiniz. Mükemmel ses kalitesi, müzik keyfine yeni bir deneyim kazandırıyor. Tüm faydaları görün

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        Mikrofonlu kulaklık

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        Müzik aşkı için

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        • 32 mm sürücülü/arkası kapalı
        • Kulak üstü
        • Yumuşak kulak yastıkları
        • Düz katlama

        Uzun süre kullanım için yumuşak kulak yastıkları

        Sevdiğiniz şarkıları istediğiniz kadar dinleyebilmeniz için yumuşak deri kulak yastıkları

        Hafif kafa bandı, rahatlığı artırır ve dayanıklılık sağlar

        Kafa bandında hafif malzeme kullanılmıştır

        Kolay saklama ve taşıma için düz katlanan kulaklık

        Kolay saklama ve taşıma için düz katlanan kulaklık

        Saf müzik keyfi için gürültü yalıtımı

        Kulağınızı akıllı bir biçimde kaplayan yumuşak yastıklar, ortam gürültüsünü engeller.

        Dışarıda kullanım için ideal olan 1,2 m uzunluğunda kablo

        Ses cihazınızı istediğiniz yere koyma özgürlüğü veren ideal kablo uzunluğu.

        Başınıza esnek bir şekilde oturması için çelik yaydan kafa bandı

        İnce paslanmaz çelikten kafa bandı, hafif ancak aynı zamanda esnektir, böylelikle başınıza bir ağırlık yüklemeden güvenli bir şekilde yerleşir.

        32 mm hoparlör sürücüleri ile mükemmel ses ve derin bas performansı

        32 mm hoparlör sürücüleri ile mükemmel ses ve derin bas performansı

        Dahili mikrofon müzik dinlerken telefon çağrılarına geçiş yapmanızı sağlar

        Dahili mikrofon, sizin için en önemli olan şeylerle bağlantı halinde kalmanız için müzik ve telefon çağrıları arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Akustik sistem
          Kapalı
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Ses bobini
          CCAW
          Diyafram
          Mylar dome
          Frekans tepkisi
          9 - 24.000  Hz
          Empedans
          32 Ohm
          Maksimum güç girişi
          40 mW
          Hassasiyet
          104 dB
          Hoparlör çapı
          32 mm
          Tip
          Dinamik

        • Bağlantı

          Kablo Bağlantısı
          İki paralel, simetrik
          Kablo uzunluğu
          1,2 m
          Konektör
          3,5 mm stereo
          Konektör kaplaması
          24k Altın kaplama
          Kablo tipi
          OFC

        • Dış Karton

          Brüt ağırlık
          0,681  kg
          Brüt ağırlık
          1,501  lb
          GTIN
          1 69 51613 99143 2
          Yükseklik
          8,0  inç
          Yükseklik
          20,4  cm
          Uzunluk
          9,8  inç
          Uzunluk
          24,9  cm
          Ambalaj sayısı
          3
          Dara ağırlığı
          0,318  kg
          Dara ağırlığı
          0,701  lb
          Genişlik
          5,0  inç
          Genişlik
          12,8  cm
          Net ağırlık
          0,363  kg
          Net ağırlık
          0,800  lb

        • Ambalaj boyutları

          Derinlik
          3,6  cm
          Derinlik
          1,4  inç
          EAN
          69 51613 99143 5
          Brüt ağırlık
          0,171  kg
          Brüt ağırlık
          0,377  lb
          Yükseklik
          22,5  cm
          Yükseklik
          8,9  inç
          Net ağırlık
          0,267  lb
          Net ağırlık
          0,121  kg
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Plastik paket
          Dara ağırlığı
          0.110  lb
          Dara ağırlığı
          0,05  kg
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi de
          Genişlik
          6,8  inç
          Genişlik
          17,2  cm

        • Tasarım

          Renk
          Siyah

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