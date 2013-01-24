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Dinamik bas
Yumuşak yastıklı döner kulaklık modülleriyle bir araya gelen klasik baş bandı tasarımına sahip kulaklık, saatler süren konforlu müzik dinleme keyfi yaşatır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Dinamik bas
Yumuşak yastıklı döner kulaklık modülleriyle bir araya gelen klasik baş bandı tasarımına sahip kulaklık, saatler süren konforlu müzik dinleme keyfi yaşatır. Tüm faydaları görün
Dinamik bas
Yumuşak yastıklı döner kulaklık modülleriyle bir araya gelen klasik baş bandı tasarımına sahip kulaklık, saatler süren konforlu müzik dinleme keyfi yaşatır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Dinamik bas
Yumuşak yastıklı döner kulaklık modülleriyle bir araya gelen klasik baş bandı tasarımına sahip kulaklık, saatler süren konforlu müzik dinleme keyfi yaşatır. Tüm faydaları görün
Baş bantlı kulaklıklar
Philips Online Mağaza fiyatı
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Ses cihazınızı istediğiniz yere koyma özgürlüğü veren ideal kablo uzunluğu.
Üzerinizde taşınma kolaylığı için kompakt ama yine de keskin, güçlü ses vermeye yetecek güçteki 30 mm hoparlör sürücüsü, seste bozulma olmaksızın dinleme keyfi için mükemmel boyuttadır.
Bu Philips kulaklığın kulaklık modülleri tamamen yumuşak süngerden tamponla kaplıdır. Kulaklıkları taktığınızı unutturacak kadar konforludur.
Arka plan seslerini istediğiniz zaman duyabilmeniz için kullanıcı dostu, döndürülebilir kulaklık modülü tasarımı
Seyahat ederken de kullanmanız ve müziğinizi her yere yanınızda götürmeniz için 3 basit adımda katlanabilen kompakt tasarım
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