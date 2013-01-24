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    Baş bantlı kulaklıklar

    SHL4000/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • Dinamik bas Dinamik bas Dinamik bas
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      Baş bantlı kulaklıklar

      SHL4000/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Dinamik bas

      Yumuşak yastıklı döner kulaklık modülleriyle bir araya gelen klasik baş bandı tasarımına sahip kulaklık, saatler süren konforlu müzik dinleme keyfi yaşatır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 79,90 TL
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      Baş bantlı kulaklıklar

      Dinamik bas

      Yumuşak yastıklı döner kulaklık modülleriyle bir araya gelen klasik baş bandı tasarımına sahip kulaklık, saatler süren konforlu müzik dinleme keyfi yaşatır. Tüm faydaları görün

      Dinamik bas

      Yumuşak yastıklı döner kulaklık modülleriyle bir araya gelen klasik baş bandı tasarımına sahip kulaklık, saatler süren konforlu müzik dinleme keyfi yaşatır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 79,90 TL
      Benzer ürünler bul

      Baş bantlı kulaklıklar

      Dinamik bas

      Yumuşak yastıklı döner kulaklık modülleriyle bir araya gelen klasik baş bandı tasarımına sahip kulaklık, saatler süren konforlu müzik dinleme keyfi yaşatır. Tüm faydaları görün

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        Baş bantlı kulaklıklar

        Philips Online Mağaza fiyatı

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        Dinamik bas

        Döner kulaklık başlıklarıyla kontrol sizde

        • Kulak üstü
        • Siyah

        Dışarıda kullanım için ideal olan 1,2 m uzunluğunda kablo

        Ses cihazınızı istediğiniz yere koyma özgürlüğü veren ideal kablo uzunluğu.

        30mm hoparlör sürücüsü büyük ses performansı sunar

        Üzerinizde taşınma kolaylığı için kompakt ama yine de keskin, güçlü ses vermeye yetecek güçteki 30 mm hoparlör sürücüsü, seste bozulma olmaksızın dinleme keyfi için mükemmel boyuttadır.

        Tamamı tamponlu kulaklıklar ekstra konfor sağlar

        Bu Philips kulaklığın kulaklık modülleri tamamen yumuşak süngerden tamponla kaplıdır. Kulaklıkları taktığınızı unutturacak kadar konforludur.

        Döndürülebilir kulaklık modülleri ile çevrenize istediğiniz zaman kulak verin

        Arka plan seslerini istediğiniz zaman duyabilmeniz için kullanıcı dostu, döndürülebilir kulaklık modülü tasarımı

        Kolayca taşıyabilmeniz için ultra kompakt, katlanabilir tasarım

        Seyahat ederken de kullanmanız ve müziğinizi her yere yanınızda götürmeniz için 3 basit adımda katlanabilen kompakt tasarım

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Akustik sistem
          kapalı
          Diyafram
          Mylar dome
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Ses bobini
          CCAW
          Empedans
          32  ohm
          Maksimum güç girişi
          40  mW
          Hassasiyet
          102  dB
          Hoparlör çapı
          32  mm
          Frekans tepkisi
          18 - 21 000  Hz

        • Bağlantı

          Kablo Bağlantısı
          çift taraflı
          Kablo uzunluğu
          1,2  m
          Konektör
          3,5 ve 6,3  mm
          Konektör kaplaması
          krom kaplama
          Kablo tipi
          Bakır

        • Aksesuarlar

          Adaptör girişi
          3,5 - 6,3  mm

        • Ambalaj boyutları

          Derinlik
          7,5  cm
          Brüt ağırlık
          0,266  kg
          Yükseklik
          20  cm
          Net ağırlık
          0,12  kg
          Dara ağırlığı
          0,146  kg
          Genişlik
          19,5  cm
          EAN
          69 23410 71014 4
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Plastik paket

        • Dış Karton

          Brüt ağırlık
          1,05  kg
          Yükseklik
          23  cm
          Uzunluk
          24,5  cm
          Net ağırlık
          0,36  kg
          Dara ağırlığı
          0,69  kg
          Genişlik
          21,5  cm
          Ambalaj sayısı
          3
          GTIN
          1 69 23410 71014 1

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