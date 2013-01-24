30mm hoparlör sürücüsü büyük ses performansı sunar

Üzerinizde taşınma kolaylığı için kompakt ama yine de keskin, güçlü ses vermeye yetecek güçteki 30 mm hoparlör sürücüsü, seste bozulma olmaksızın dinleme keyfi için mükemmel boyuttadır.