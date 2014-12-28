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      Kulaklıklar

      SHL3260BK/00

      Etkili bas, net detaylar

      SHL3260 geleceğin DJ'lerine yönelik performans sunar. 40 mm neodimyum sürücüler dinamik bas sağlarken değiştirilebilir kulaklık modülleri kolay takip için 165° açıyla döner. 2000 mW güce sahip kulaklıklar yüksek ses düzeylerinde bozulmayan ses sunar.

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      Bu ürün satışta değil

      Kulaklıklar

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      Kulaklıklar

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      Etkili bas, net detaylar

      • 40 mm sürücülü/arkası kapalı
      • DJ monitör tipi
      • Nefes alabilen kulak tamponları
      • Kompakt katlama
      Güçlü ve dinamik ses için 40 mm hoparlör sürücüleri

      Güçlü ve dinamik ses için 40 mm hoparlör sürücüleri

      40 mm neodimyum hoparlör sürücüleri mükemmel net ses ve etkili bas sunar.

      Ayarlanabilir kulaklık modülleri ve baş bandı her kullanıcıya uyar

      Ayarlanabilir kulaklık modülleri ve baş bandı her kullanıcıya uyar

      Başınıza her zaman rahatça uyacak şekilde tasarlanmış olan ayarlanabilir kulaklık modüllerini ve baş bandını taktığınızı hissetmezsiniz.

      Kapalı tip akustik yapısı iyi ses yalıtımı sağlar

      Kapalı tip akustik yapısı iyi ses yalıtımı sağlar

      Kapalı arka sistem ortam gürültüsünü önleyerek sürükleyici dinleme deneyimi sağlar

      Daha uzun dinleme konforu için yumuşak 80 mm çaplı kulak tamponları

      Daha uzun dinleme konforu için yumuşak 80 mm çaplı kulak tamponları

      Yumuşak kulak yastıkları nefes alabilirliği artırıp basıncı ve ısıyı dağıtarak uzun süreli kullanım rahatlığı sağlar.

      Dışarıda kullanım için ideal 1,2 m uzunluğunda kablo

      Dışarıda kullanım için ideal 1,2 m uzunluğunda kablo

      2000 mW yüksek güç kullanımı, yüksek seste bile bozulma olmaz

      Yüksek güç kullanımı ses düzeyi ve kaynaktan bağımsız olarak yüksek performans sunar. Yüksek ses düzeylerinde veya yüksek ses giriş gücünde bile net ve bozulmayan sesle müzik dinlersiniz.

      Dönebilen kulaklığa sahip kompakt katlanabilir tasarım

      Hareket halindeyken en iyi deneyimi sunmak için üretilen SHL3260, harika taşınabilirlik ve kolay saklama için katlanarak kaldırılabilir. Akıllı tasarım ve dayanıklı menteşeler gibi dikkatli bileşen seçimi, kulaklık parçalarının kolayca hareket ettirilmesini sağlar.

      İzleme ve daha fazla esneklik için 165° dönebilen kulaklıklar

      Geleceğin DJ'leri düşünülerek tasarlanan bu kulaklığın kulaklıkları, parça miksleme sırasında tek kulakla rahatça dinlemek için 165° dönebilir. Dönme işlevi dışarıdaki seslerin duyulmasının gerektiği normal dinleme için de kullanışlı olabilir.

      Teknik Özellikler

      • Ses

        Akustik sistem
        kapalı
        Frekans tepkisi
        8 - 27.000  Hz
        Hoparlör çapı
        40 mm
        Diyafram
        PET
        Empedans
        32 Ohm
        Mıknatıs tipi
        Neodimyum
        Maksimum güç girişi
        2000 mW
        Hassasiyet
        106 dB

      • Bağlantı

        Kablo uzunluğu
        1,2 m
        Kablo Bağlantısı
        tek taraflı kablo
        Konektör
        3.5  mm

      • Dış Karton

        Uzunluk
        24.3  cm
        Ambalaj sayısı
        3
        Uzunluk
        9.6  inç
        Genişlik
        21  cm
        Brüt ağırlık
        1.15  kg
        Yükseklik
        23  cm
        GTIN
        1 69 25970 70198 0
        Genişlik
        8.3  inç
        Yükseklik
        9.1  inç
        Net ağırlık
        0.51  kg
        Brüt ağırlık
        2.535  lb
        Net ağırlık
        1.124  lb
        Dara ağırlığı
        0.64  kg
        Dara ağırlığı
        1.411  lb

      • Ambalaj boyutları

        Yükseklik
        22.5  cm
        Ambalaj türü
        Karton
        Raf yerleşimi tipi
        Her ikisi
        Genişlik
        19.5  cm
        Derinlik
        7.5  cm
        Yükseklik
        8.9  inç
        Birlikte verilen ürün sayısı
        1
        EAN
        69 25970 70198 3
        Genişlik
        7.7  inç
        Brüt ağırlık
        0.31  kg
        Derinlik
        3.0  inç
        Net ağırlık
        0.17  kg
        Brüt ağırlık
        0.683  lb
        Net ağırlık
        0.375  lb
        Dara ağırlığı
        0.14  kg
        Dara ağırlığı
        0.309  lb

      • Ürün boyutları

        Yükseklik
        18.5  cm
        Genişlik
        15  cm
        Derinlik
        4.5  cm
        Genişlik
        5.9  inç
        Yükseklik
        7.3  inç
        Derinlik
        1.8  inç
        Ağırlık
        0.17  kg
        Ağırlık
        0.375  lb

      Badge-D2C

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