SHL3260 geleceğin DJ'lerine yönelik performans sunar. 40 mm neodimyum sürücüler dinamik bas sağlarken değiştirilebilir kulaklık modülleri kolay takip için 165° açıyla döner. 2000 mW güce sahip kulaklıklar yüksek ses düzeylerinde bozulmayan ses sunar.
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Kulaklıklar
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Etkili bas, net detaylar
40 mm sürücülü/arkası kapalı
DJ monitör tipi
Nefes alabilen kulak tamponları
Kompakt katlama
Güçlü ve dinamik ses için 40 mm hoparlör sürücüleri
40 mm neodimyum hoparlör sürücüleri mükemmel net ses ve etkili bas sunar.
Ayarlanabilir kulaklık modülleri ve baş bandı her kullanıcıya uyar
Başınıza her zaman rahatça uyacak şekilde tasarlanmış olan ayarlanabilir kulaklık modüllerini ve baş bandını taktığınızı hissetmezsiniz.
Kapalı tip akustik yapısı iyi ses yalıtımı sağlar
Kapalı arka sistem ortam gürültüsünü önleyerek sürükleyici dinleme deneyimi sağlar
Daha uzun dinleme konforu için yumuşak 80 mm çaplı kulak tamponları
Yumuşak kulak yastıkları nefes alabilirliği artırıp basıncı ve ısıyı dağıtarak uzun süreli kullanım rahatlığı sağlar.
Dışarıda kullanım için ideal 1,2 m uzunluğunda kablo
2000 mW yüksek güç kullanımı, yüksek seste bile bozulma olmaz
Yüksek güç kullanımı ses düzeyi ve kaynaktan bağımsız olarak yüksek performans sunar. Yüksek ses düzeylerinde veya yüksek ses giriş gücünde bile net ve bozulmayan sesle müzik dinlersiniz.
Dönebilen kulaklığa sahip kompakt katlanabilir tasarım
Hareket halindeyken en iyi deneyimi sunmak için üretilen SHL3260, harika taşınabilirlik ve kolay saklama için katlanarak kaldırılabilir. Akıllı tasarım ve dayanıklı menteşeler gibi dikkatli bileşen seçimi, kulaklık parçalarının kolayca hareket ettirilmesini sağlar.
İzleme ve daha fazla esneklik için 165° dönebilen kulaklıklar
Geleceğin DJ'leri düşünülerek tasarlanan bu kulaklığın kulaklıkları, parça miksleme sırasında tek kulakla rahatça dinlemek için 165° dönebilir. Dönme işlevi dışarıdaki seslerin duyulmasının gerektiği normal dinleme için de kullanışlı olabilir.
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