2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SHL3160RD/00
Dinamik ve güçlü bas
DJ'lerden ilham alan bu kulaklık güçlü ses ve bas sağlamanın yanı sıra, yumuşak yastıklı döner kulaklık modülleriyle size hareket halindeyken mükemmel dinleme deneyimi sunar.
32 mm sürücülü/arkası kapalı
Kulak üstü
Hareket halindeyken en iyi deneyimi sunmak için üretilen DJ stili monitör tipi kulaklık, harika taşınabilirlik ve kolay saklama için katlanarak kaldırılabilir.
32 mm güçlü sürücüler net, ayrıntılı ve doğal ses verir.
3.8
5 üzerinden
4
İncelemeler
batuhan
18/01/2017
Türkiye
illede philips
çok kararsız kaldım ve bu ürüne karar verdim sizde alın pişman olmayın kesin tavsiye illede phılıps
Bu değerlendirme SHL3160BK Headphones için yapılmıştır
Bu değerlendirme SHL3160BK Headphones için yapılmıştır
OzanTR
20/10/2016
Türkiye
Gayet Güzel
Ürünü teknosadan mavi olanını aldım. 4 aylık kullanımımda ufak eksikleri ve kusurlarını gördüm kulaklık çapı 32 mm olduğu için kulağıma tam sığmıyor ve kafa bandı olsaydı iyi olurdu ve 1 saat kullanınca kulağınız terliyor ve rahatsız ediyor bunların haricinde kulaklığın ses kalitesi mükemmel baslar ve tizleri temiz aktarıyor jakıda altın kaplama gayet yetenekli ses sunuyor.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHL3160BL Headphones için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHL3160BL Headphones için yapılmıştır
memet
15/07/2015
Türkiye
çok hafif
ses çok net güzel ama en önemlisi çok hafif başınızda hissetmiyorsunuz bile
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHL3160WT Headphones için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHL3160WT Headphones için yapılmıştır