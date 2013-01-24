Bass+'ı hissedin

Philips BASS+ kulaklık, güçlü ve çarpıcı basları müziğinize geri kazandırır. Etkileyici ve güçlü bası şık, kompakt bir pakette sunan bu kulaklık ekstra yük istemeyen ve ritimlerinde daha fazla basa ihtiyaç duyanlar için tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün