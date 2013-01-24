Konforlu hafif yapı, güçlü ses

Yumuşak kulak yastıklarına ve son derece hafif baş bandına sahip kulaklık sayesinde, uzun süre müzik dinlediğinizde bile hiçbir şey takmıyormuşsunuz gibi hissedersiniz. Kulaklık modülleri, düz bir şekilde saklamak için döndürülebilir.