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    Hafif Kulaklıklar

    SHL1700PP/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • Konforlu hafif yapı, güçlü ses Konforlu hafif yapı, güçlü ses Konforlu hafif yapı, güçlü ses
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      Hafif Kulaklıklar

      SHL1700PP/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Konforlu hafif yapı, güçlü ses

      Yumuşak kulak yastıklarına ve son derece hafif baş bandına sahip kulaklık sayesinde, uzun süre müzik dinlediğinizde bile hiçbir şey takmıyormuşsunuz gibi hissedersiniz. Kulaklık modülleri, düz bir şekilde saklamak için döndürülebilir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 59,90 TL
      Benzer ürünler bul

      Hafif Kulaklıklar

      Konforlu hafif yapı, güçlü ses

      Yumuşak kulak yastıklarına ve son derece hafif baş bandına sahip kulaklık sayesinde, uzun süre müzik dinlediğinizde bile hiçbir şey takmıyormuşsunuz gibi hissedersiniz. Kulaklık modülleri, düz bir şekilde saklamak için döndürülebilir. Tüm faydaları görün

      Konforlu hafif yapı, güçlü ses

      Yumuşak kulak yastıklarına ve son derece hafif baş bandına sahip kulaklık sayesinde, uzun süre müzik dinlediğinizde bile hiçbir şey takmıyormuşsunuz gibi hissedersiniz. Kulaklık modülleri, düz bir şekilde saklamak için döndürülebilir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 59,90 TL
      Benzer ürünler bul

      Hafif Kulaklıklar

      Konforlu hafif yapı, güçlü ses

      Yumuşak kulak yastıklarına ve son derece hafif baş bandına sahip kulaklık sayesinde, uzun süre müzik dinlediğinizde bile hiçbir şey takmıyormuşsunuz gibi hissedersiniz. Kulaklık modülleri, düz bir şekilde saklamak için döndürülebilir. Tüm faydaları görün

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        Hafif Kulaklıklar

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Konforlu hafif yapı, güçlü ses

        Dayanıklı hafif tasarım

        • Kulak üstü
        • Mor

        30mm hoparlör sürücüsü büyük ses performansı sunar

        Üzerinizde taşınma kolaylığı için kompakt ama yine de keskin, güçlü ses vermeye yetecek güçteki 30 mm hoparlör sürücüsü, seste bozulma olmaksızın dinleme keyfi için mükemmel boyuttadır.

        Ultra hafif baş bandı rahatlık ve uyum sağlar

        Paslanmaz çelikten yapılma ince, hafif baş bandı o kadar hafiftir ki taktığınızı unutursunuz.

        Baş bandı tasarımı tam oturacak şekilde ayarlamaya olanak sağlar

        Baş bandı tasarımı çok basit ama herkese uyacak şekilde ayarlanabilir.

        Tamamı tamponlu kulaklıklar ekstra konfor sağlar

        Bu Philips kulaklığın kulaklık modülleri tamamen yumuşak süngerden tamponla kaplıdır. Kulaklıkları taktığınızı unutturacak kadar konforludur.

        Katlanır baş bandı, kulaklığı yanınızda taşımayı kolaylaştırır

        Kulaklık, kullanılmadığında katlanarak küçük bir boyuta indirilip kolayca taşınabilir.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Akustik sistem
          Açık
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Diyafram
          Mylar dome
          Ses bobini
          Bakır
          Frekans tepkisi
          20 - 20 000  Hz
          Empedans
          32 Ohm
          Maksimum güç girişi
          30 mW
          Hassasiyet
          103 dB
          Hoparlör çapı
          32 mm
          Tip
          Dinamik

        • Bağlantı

          Kablo Bağlantısı
          İki paralel, simetrik
          Kablo uzunluğu
          1,2 m
          Konektör
          3,5 mm stereo
          Konektör kaplaması
          krom kaplama
          Kablo tipi
          Bakır

        • Dış Karton

          Brüt ağırlık
          0,6405  kg
          Yükseklik
          21  cm
          Uzunluk
          24  cm
          Net ağırlık
          0,204  kg
          Dara ağırlığı
          0,4365  kg
          Genişlik
          11  cm
          Ambalaj sayısı
          3
          GTIN
          1 69 23410 71069 1

        • Ambalaj boyutları

          Derinlik
          3,5  cm
          Brüt ağırlık
          0,164  kg
          Yükseklik
          22,2  cm
          Net ağırlık
          0,068  kg
          Dara ağırlığı
          0,096  kg
          Genişlik
          19,5  cm
          EAN
          69 23410 71069 4
          Birlikte verilen ürün sayısı
          3
          Ambalaj türü
          Sahte
          Raf yerleşimi tipi
          Sahte

        • Ürün boyutları

          Derinlik
          5,5  cm
          Yükseklik
          16,5  cm
          Ağırlık
          0,0679  kg
          Genişlik
          14  cm

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