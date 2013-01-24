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Konforlu hafif yapı, güçlü ses
Yumuşak kulak yastıklarına ve son derece hafif baş bandına sahip kulaklık sayesinde, uzun süre müzik dinlediğinizde bile hiçbir şey takmıyormuşsunuz gibi hissedersiniz. Kulaklık modülleri, düz bir şekilde saklamak için döndürülebilir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Konforlu hafif yapı, güçlü ses
Yumuşak kulak yastıklarına ve son derece hafif baş bandına sahip kulaklık sayesinde, uzun süre müzik dinlediğinizde bile hiçbir şey takmıyormuşsunuz gibi hissedersiniz. Kulaklık modülleri, düz bir şekilde saklamak için döndürülebilir. Tüm faydaları görün
Konforlu hafif yapı, güçlü ses
Yumuşak kulak yastıklarına ve son derece hafif baş bandına sahip kulaklık sayesinde, uzun süre müzik dinlediğinizde bile hiçbir şey takmıyormuşsunuz gibi hissedersiniz. Kulaklık modülleri, düz bir şekilde saklamak için döndürülebilir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Konforlu hafif yapı, güçlü ses
Yumuşak kulak yastıklarına ve son derece hafif baş bandına sahip kulaklık sayesinde, uzun süre müzik dinlediğinizde bile hiçbir şey takmıyormuşsunuz gibi hissedersiniz. Kulaklık modülleri, düz bir şekilde saklamak için döndürülebilir. Tüm faydaları görün
Hafif Kulaklıklar
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Üzerinizde taşınma kolaylığı için kompakt ama yine de keskin, güçlü ses vermeye yetecek güçteki 30 mm hoparlör sürücüsü, seste bozulma olmaksızın dinleme keyfi için mükemmel boyuttadır.
Paslanmaz çelikten yapılma ince, hafif baş bandı o kadar hafiftir ki taktığınızı unutursunuz.
Baş bandı tasarımı çok basit ama herkese uyacak şekilde ayarlanabilir.
Bu Philips kulaklığın kulaklık modülleri tamamen yumuşak süngerden tamponla kaplıdır. Kulaklıkları taktığınızı unutturacak kadar konforludur.
Kulaklık, kullanılmadığında katlanarak küçük bir boyuta indirilip kolayca taşınabilir.
Ses
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