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    Çocuk kulaklıkları

    SHK1031/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Çocuklar için Çocuklar için Çocuklar için
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      Çocuk kulaklıkları

      SHK1031/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Çocuklar için

      Yolda müzik dinlemeyi seven küçük müzik tutkunları için üretilen Philips SHK1031 kulaklıklar büyüme çağındaki çocuklar için özel olarak tasarlanmıştır. Böylece her zaman mükemmel ve rahat uyum sağlamalarının yanı sıra güvenli kullanım için 85 dB ses düzeyi sınırı sunarlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Çocuk kulaklıkları

      Çocuklar için

      Yolda müzik dinlemeyi seven küçük müzik tutkunları için üretilen Philips SHK1031 kulaklıklar büyüme çağındaki çocuklar için özel olarak tasarlanmıştır. Böylece her zaman mükemmel ve rahat uyum sağlamalarının yanı sıra güvenli kullanım için 85 dB ses düzeyi sınırı sunarlar. Tüm faydaları görün

      Çocuklar için

      Yolda müzik dinlemeyi seven küçük müzik tutkunları için üretilen Philips SHK1031 kulaklıklar büyüme çağındaki çocuklar için özel olarak tasarlanmıştır. Böylece her zaman mükemmel ve rahat uyum sağlamalarının yanı sıra güvenli kullanım için 85 dB ses düzeyi sınırı sunarlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Çocuk kulaklıkları

      Çocuklar için

      Yolda müzik dinlemeyi seven küçük müzik tutkunları için üretilen Philips SHK1031 kulaklıklar büyüme çağındaki çocuklar için özel olarak tasarlanmıştır. Böylece her zaman mükemmel ve rahat uyum sağlamalarının yanı sıra güvenli kullanım için 85 dB ses düzeyi sınırı sunarlar. Tüm faydaları görün

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        Çocuk kulaklıkları

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        Çocuklar için

        Boyutu çocuklar için özel olarak tasarlanmıştır, maksimum ses sınırı vardır

        • Kulak üstü
        • Pembe - Mor
        Büyüme çağındaki çocuğunuza uygun, ergonomik, ayarlanabilir baş bandı

        Büyüme çağındaki çocuğunuza uygun, ergonomik, ayarlanabilir baş bandı

        Sade, ergonomik baş bandı, tamamen ayarlanabilir olmasıyla her çocuğun kafasına rahatça uyar ve büyüme çağındaki çocuğunuz tarafından konforlu şekilde kullanılabilir.

        32 mm Neodimyum hoparlör sürücüleri, tam dengeli ses verir

        32 mm Neodimyum hoparlör sürücüleri, tam dengeli ses verir

        Neodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek hassasiyette güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas tepkisi ve saf, dengeli bir ses kalitesi elde etmek için en iyi malzemedir.

        Yumuşak kulak tamponları rahat ve güvenli uyum sağlar

        Yumuşak kulak tamponları rahat ve güvenli uyum sağlar

        Kulaklık modülleri, üstün konfor ve güvenlik için yumuşak köpükten tamponlara sahiptir.

        Üstün konfor ve uyum için ultra hafif baş bandı

        Üstün konfor ve uyum için ultra hafif baş bandı

        İnce baş bandı o kadar hafif ve rahattır ki saatler boyunca keyifle takabilirsiniz. Çocukların kafalarında kulaklık olduğunu unutacakları kadar rahattır.

        Güvenle müzik dinlemek için 85 dB ile sınırlanmış maksimum ses seviyesi

        Çocuk Kulaklığı, ses seviyesinin çocuğunuz için güvenli olduğundan emin olmanızı sağlar. Güvenli bir dinleme deneyimi için maksimum ses seviyesi 85 dB ile sınırlandırılmıştır.

        Zorlu koşullar için tasarlanan, dayanıklı paslanmaz çelikten baş bandı

        Kullanıcısı ne kadar yaramaz olursa olsun paslanmaz çelikten baş bandı sağlamlığını korur.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Frekans tepkisi
          10 - 24 000  Hz
          Empedans
          32  ohm
          Maksimum güç girişi
          100  mW
          Hassasiyet
          106  dB

        • Ambalaj boyutları

          Derinlik
          5,5  cm
          Brüt ağırlık
          0,0853  kg
          Yükseklik
          20,5  cm
          Net ağırlık
          0,0436  kg
          Dara ağırlığı
          0,0417  kg
          Genişlik
          19,8  cm
          EAN
          87 12581 50519 6
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Plastik paket
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi

        • Dış Karton

          Brüt ağırlık
          0,45  kg
          Yükseklik
          25,5  cm
          Uzunluk
          20,8  cm
          Net ağırlık
          0,1308  kg
          Dara ağırlığı
          0,3192  kg
          Genişlik
          18,5  cm
          EAN
          87 12581 50520 2
          Ambalaj sayısı
          3

        • Ürün boyutları

          Derinlik
          5,5  cm
          Yükseklik
          13  cm
          Ağırlık
          0,0436  kg
          Genişlik
          13  cm

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