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Çocuklar için
Yolda müzik dinlemeyi seven küçük müzik tutkunları için üretilen Philips SHK1031 kulaklıklar büyüme çağındaki çocuklar için özel olarak tasarlanmıştır. Böylece her zaman mükemmel ve rahat uyum sağlamalarının yanı sıra güvenli kullanım için 85 dB ses düzeyi sınırı sunarlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Çocuklar için
Yolda müzik dinlemeyi seven küçük müzik tutkunları için üretilen Philips SHK1031 kulaklıklar büyüme çağındaki çocuklar için özel olarak tasarlanmıştır. Böylece her zaman mükemmel ve rahat uyum sağlamalarının yanı sıra güvenli kullanım için 85 dB ses düzeyi sınırı sunarlar. Tüm faydaları görün
Çocuklar için
Yolda müzik dinlemeyi seven küçük müzik tutkunları için üretilen Philips SHK1031 kulaklıklar büyüme çağındaki çocuklar için özel olarak tasarlanmıştır. Böylece her zaman mükemmel ve rahat uyum sağlamalarının yanı sıra güvenli kullanım için 85 dB ses düzeyi sınırı sunarlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Çocuklar için
Yolda müzik dinlemeyi seven küçük müzik tutkunları için üretilen Philips SHK1031 kulaklıklar büyüme çağındaki çocuklar için özel olarak tasarlanmıştır. Böylece her zaman mükemmel ve rahat uyum sağlamalarının yanı sıra güvenli kullanım için 85 dB ses düzeyi sınırı sunarlar. Tüm faydaları görün
Çocuk kulaklıkları
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Sade, ergonomik baş bandı, tamamen ayarlanabilir olmasıyla her çocuğun kafasına rahatça uyar ve büyüme çağındaki çocuğunuz tarafından konforlu şekilde kullanılabilir.
Neodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek hassasiyette güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas tepkisi ve saf, dengeli bir ses kalitesi elde etmek için en iyi malzemedir.
Kulaklık modülleri, üstün konfor ve güvenlik için yumuşak köpükten tamponlara sahiptir.
İnce baş bandı o kadar hafif ve rahattır ki saatler boyunca keyifle takabilirsiniz. Çocukların kafalarında kulaklık olduğunu unutacakları kadar rahattır.
Çocuk Kulaklığı, ses seviyesinin çocuğunuz için güvenli olduğundan emin olmanızı sağlar. Güvenli bir dinleme deneyimi için maksimum ses seviyesi 85 dB ile sınırlandırılmıştır.
Kullanıcısı ne kadar yaramaz olursa olsun paslanmaz çelikten baş bandı sağlamlığını korur.
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