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    Kumandalı/mikrofonlu iPhone kulaklığı

    SHH9567/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • Güçlü ses Güçlü ses Güçlü ses
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      Kumandalı/mikrofonlu iPhone kulaklığı

      SHH9567/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Güçlü ses

      Sesleri tüm detaylarıyla verirken, gürültüyü mükemmel şekilde yalıtır. Tamponlu ve kendinden ayarlamalı iç baş bandı, başınıza tam oturur. Entegre mikrofonu ile iPhone, iPod ve iPad cihazınızın ses düzeyini ve parçalarını kontrol edebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Kumandalı/mikrofonlu iPhone kulaklığı

      Güçlü ses

      Sesleri tüm detaylarıyla verirken, gürültüyü mükemmel şekilde yalıtır. Tamponlu ve kendinden ayarlamalı iç baş bandı, başınıza tam oturur. Entegre mikrofonu ile iPhone, iPod ve iPad cihazınızın ses düzeyini ve parçalarını kontrol edebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Güçlü ses

      Sesleri tüm detaylarıyla verirken, gürültüyü mükemmel şekilde yalıtır. Tamponlu ve kendinden ayarlamalı iç baş bandı, başınıza tam oturur. Entegre mikrofonu ile iPhone, iPod ve iPad cihazınızın ses düzeyini ve parçalarını kontrol edebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Kumandalı/mikrofonlu iPhone kulaklığı

      Güçlü ses

      Sesleri tüm detaylarıyla verirken, gürültüyü mükemmel şekilde yalıtır. Tamponlu ve kendinden ayarlamalı iç baş bandı, başınıza tam oturur. Entegre mikrofonu ile iPhone, iPod ve iPad cihazınızın ses düzeyini ve parçalarını kontrol edebilirsiniz. Tüm faydaları görün

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        Kumandalı/mikrofonlu iPhone kulaklığı

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Güçlü ses

        iPhone, iPod ve iPad için

        • Kulak üstü
        • Siyah
        Ses yalıtımlı yumuşak kulak tamponları

        Ses yalıtımlı yumuşak kulak tamponları

        Son derece yumuşak kulak tamponları sayesinde kulaklığınızı rahatsız olmadan istediğiniz kadar uzun süre kullanabilirsiniz.

        Dayanıklı Flexi-Grip özelliği güçlü ve esnek bir bağlantı sağlar

        Dayanıklı Flexi-Grip özelliği güçlü ve esnek bir bağlantı sağlar

        Yumuşak ve esnek bir bölüm, kablo bağlantısını, normalde kabloda tekrar tekrar bükülme sonucunda oluşacak hasardan korur.

        Dışarıda kullanım için ideal olan 1,2 m uzunluğunda kablo

        Ses cihazınızı istediğiniz yere koyma özgürlüğü veren ideal kablo uzunluğu.

        40mm hoparlör sürücüsü, seste bozulma olmaksızın güçlü ses verir

        40 mm hoparlör sürücüsünde kullanılan ses elemanı bileşik mylar malzemeden yapıldığından, son derece hassas ama yine de güçlüdür ve verdiği seste duyulabilir bir bozulma yoktur.

        Taşıma çantası, kulaklığınızı kullanılmadığı zaman korur

        Kulaklığınızı bu kullanışlı yumuşak çantaya koyarak koruyun ve kablosunun dolaşmasını önleyin.

        Kapalı tipte tasarımı ortamdaki gürültüyü önler

        Mükemmel kalite için etrafınızdaki sesler tümüyle engellenirken, kulaklıktan gelen ses yalıtılmış bir bölmede tutulur. Bu kulaklıkları canlı müzik veya kayıt seansları sırasında izleme işlemleri için ideal yapan şey de budur.

        Kendinden ayarlı iç baş bandı

        Dış mekanda kullanılan tipik kulaklıkları ayarlamak için ayarlı baş bandını uygun şekilde ayarlamanız gerekir. Her seferinde yapmanız gerektiğinden, bu sıkıntı verecek bir iş haline gelebilir. Bu kulaklıkların esnek, kendinden ayarlanır iç baş bandı sayesinde müziğinize daha hızlı ve daha kolay ulaşın. Başınızın biçim ve boyutuna otomatik olarak uyacaktır.

        Uzaktan kumanda, mikrofon ve ses düzeyi kontrolü birlikte

        Bir şarkıyı atlamak mı istiyorsunuz? Ses düzeyini değiştirmek? Bir aramayı kabul veya reddetmek? Sesli not kaydetmek? Uzaktan kumandada hassas mikrofon ve ses düzeyi kontrollerinin yanı sıra, arama ve atlama fonksiyonları da bulunmaktadır. Sesle de kontrol edilebilir. Bu kulaklık sayesinde kontrol parmaklarınızın ucunda; üstelik, iPhone veya iPod'unuzun elinizin altında olmasına veya ekran kilidini açmanıza gerek yok.

        Teknik Özellikler

        • Ürün boyutları

          Genişlik
          14  cm
          Yükseklik
          19,2  cm
          Derinlik
          5,6  cm
          Ağırlık
          0,15  kg

        • Bağlantı

          Kablo Bağlantısı
          Tek taraflı kablo
          Kablo uzunluğu
          1,2 m
          Aşağıdakilerle uyumludur:
          iPad, iPhone 3GS, iPod nano (4. ve 5. nesil), iPod shuffle (3. nesil), iPod touch (2. nesil), iPod classic 120GB/ 160 GB (Cihazınızda en yeni yazılımın yüklü olması gerekebilir)
          Konektör
          3,5 mm stereo
          Konektör kaplaması
          24k Altın kaplama
          Mikrofon
          Dahili mikrofon
          Kablo tipi
          OFC

        • Kullanılabilirlik

          Ses seviyesi kontrolü
          Evet

        • Ses

          Akustik sistem
          Yarı açık
          Diyafram
          Mylar dome
          Frekans tepkisi
          12 - 24 000  Hz
          Empedans
          32 Ohm
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Maksimum güç girişi
          50 mW
          Hassasiyet
          105 dB
          Hoparlör çapı
          40 mm
          Tip
          Dinamik
          Ses bobini
          CCAW

        • Dış Karton

          EAN
          87 12581 55707 2
          Brüt ağırlık
          1,645  kg
          Yükseklik
          25  cm
          Uzunluk
          29  cm
          Net ağırlık
          0,45  kg
          Ambalaj sayısı
          3
          Dara ağırlığı
          1,195  kg
          Genişlik
          21,8  cm

        • Ambalaj boyutları

          Raf yerleşimi tipi
          Sahte
          Derinlik
          7,5  cm
          EAN
          69 23410 70473 0
          Brüt ağırlık
          0,445  kg
          Yükseklik
          20  cm
          Net ağırlık
          0,15  kg
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Sahte
          Dara ağırlığı
          0,295  kg
          Genişlik
          19,5  cm

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