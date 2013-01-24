Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
Güçlü ses
Sesleri tüm detaylarıyla verirken, gürültüyü mükemmel şekilde yalıtır. Tamponlu ve kendinden ayarlamalı iç baş bandı, başınıza tam oturur. Entegre mikrofonu ile iPhone, iPod ve iPad cihazınızın ses düzeyini ve parçalarını kontrol edebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Güçlü ses
Sesleri tüm detaylarıyla verirken, gürültüyü mükemmel şekilde yalıtır. Tamponlu ve kendinden ayarlamalı iç baş bandı, başınıza tam oturur. Entegre mikrofonu ile iPhone, iPod ve iPad cihazınızın ses düzeyini ve parçalarını kontrol edebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Güçlü ses
Sesleri tüm detaylarıyla verirken, gürültüyü mükemmel şekilde yalıtır. Tamponlu ve kendinden ayarlamalı iç baş bandı, başınıza tam oturur. Entegre mikrofonu ile iPhone, iPod ve iPad cihazınızın ses düzeyini ve parçalarını kontrol edebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Güçlü ses
Sesleri tüm detaylarıyla verirken, gürültüyü mükemmel şekilde yalıtır. Tamponlu ve kendinden ayarlamalı iç baş bandı, başınıza tam oturur. Entegre mikrofonu ile iPhone, iPod ve iPad cihazınızın ses düzeyini ve parçalarını kontrol edebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Kumandalı/mikrofonlu iPhone kulaklığı
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Son derece yumuşak kulak tamponları sayesinde kulaklığınızı rahatsız olmadan istediğiniz kadar uzun süre kullanabilirsiniz.
Yumuşak ve esnek bir bölüm, kablo bağlantısını, normalde kabloda tekrar tekrar bükülme sonucunda oluşacak hasardan korur.
Ses cihazınızı istediğiniz yere koyma özgürlüğü veren ideal kablo uzunluğu.
40 mm hoparlör sürücüsünde kullanılan ses elemanı bileşik mylar malzemeden yapıldığından, son derece hassas ama yine de güçlüdür ve verdiği seste duyulabilir bir bozulma yoktur.
Kulaklığınızı bu kullanışlı yumuşak çantaya koyarak koruyun ve kablosunun dolaşmasını önleyin.
Mükemmel kalite için etrafınızdaki sesler tümüyle engellenirken, kulaklıktan gelen ses yalıtılmış bir bölmede tutulur. Bu kulaklıkları canlı müzik veya kayıt seansları sırasında izleme işlemleri için ideal yapan şey de budur.
Dış mekanda kullanılan tipik kulaklıkları ayarlamak için ayarlı baş bandını uygun şekilde ayarlamanız gerekir. Her seferinde yapmanız gerektiğinden, bu sıkıntı verecek bir iş haline gelebilir. Bu kulaklıkların esnek, kendinden ayarlanır iç baş bandı sayesinde müziğinize daha hızlı ve daha kolay ulaşın. Başınızın biçim ve boyutuna otomatik olarak uyacaktır.
Bir şarkıyı atlamak mı istiyorsunuz? Ses düzeyini değiştirmek? Bir aramayı kabul veya reddetmek? Sesli not kaydetmek? Uzaktan kumandada hassas mikrofon ve ses düzeyi kontrollerinin yanı sıra, arama ve atlama fonksiyonları da bulunmaktadır. Sesle de kontrol edilebilir. Bu kulaklık sayesinde kontrol parmaklarınızın ucunda; üstelik, iPhone veya iPod'unuzun elinizin altında olmasına veya ekran kilidini açmanıza gerek yok.
Ürün boyutları
Bağlantı
Kullanılabilirlik
Ses
Dış Karton
Ambalaj boyutları