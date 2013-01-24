Uzaktan kumanda, mikrofon ve ses düzeyi kontrolü birlikte

Bir şarkıyı atlamak mı istiyorsunuz? Ses düzeyini değiştirmek? Bir aramayı kabul veya reddetmek? Sesli not kaydetmek? Uzaktan kumandada hassas mikrofon ve ses düzeyi kontrollerinin yanı sıra, arama ve atlama fonksiyonları da bulunmaktadır. Sesle de kontrol edilebilir. Bu kulaklık sayesinde kontrol parmaklarınızın ucunda; üstelik, iPhone veya iPod'unuzun elinizin altında olmasına veya ekran kilidini açmanıza gerek yok.