Mikrofon sesini iyileştiren kablo uzunluğu

Bu kulaklıkların kablo uzunluğu, kulaklık konnektörünüzün mikrofonundan ses alımını iyileştirmek için tasarlanmıştır. Ayrıca kulaklık konnektörü ile birlikte bu kulaklıkların toplam kablo uzunluğunu da optimum hale getirir. Kulaklık konnektörleri, standart kulaklıkların (mikrofonsuz ve standart 3,5 mm kulaklık fişi ile) cep telefonu ile kullanımına olanak verir. Genellikle cep telefonlarıyla birlikte verilirler ancak ayrı olarak da satın alınabilirler. Çoğu cep telefonu markası için Philips SHH1XXX kulaklık konnektörü bulunmaktadır. Ayrıca, cep telefonuna takılan kablonun toplam uzunluğunu da optimum hale getirir.