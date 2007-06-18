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Harika Ses
Müzik çalabilen cep telefonunuzdan birinci sınıf, yüksek kaliteli ses için ultra hafif, katlanabilir kafa bantlı kulaklıklar. Geniş 40 mm stüdyo sınıfı hoparlörler, olağanüstü şekilde ayrıntılı ses üretirken, kapalı kulaklıklar dış gürültüleri bloke eder.
Bu ürün henüz satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Harika Ses
Müzik çalabilen cep telefonunuzdan birinci sınıf, yüksek kaliteli ses için ultra hafif, katlanabilir kafa bantlı kulaklıklar. Geniş 40 mm stüdyo sınıfı hoparlörler, olağanüstü şekilde ayrıntılı ses üretirken, kapalı kulaklıklar dış gürültüleri bloke eder.
Harika Ses
Müzik çalabilen cep telefonunuzdan birinci sınıf, yüksek kaliteli ses için ultra hafif, katlanabilir kafa bantlı kulaklıklar. Geniş 40 mm stüdyo sınıfı hoparlörler, olağanüstü şekilde ayrıntılı ses üretirken, kapalı kulaklıklar dış gürültüleri bloke eder.
Bu ürün henüz satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Harika Ses
Müzik çalabilen cep telefonunuzdan birinci sınıf, yüksek kaliteli ses için ultra hafif, katlanabilir kafa bantlı kulaklıklar. Geniş 40 mm stüdyo sınıfı hoparlörler, olağanüstü şekilde ayrıntılı ses üretirken, kapalı kulaklıklar dış gürültüleri bloke eder.
Baş bantlı kulaklıklar
Toplam:
40 mm hoparlör sürücüsünde kullanılan ses elemanı bileşik mylar malzemeden yapıldığından, son derece hassas ama yine de güçlüdür ve verdiği seste duyulabilir bir bozulma yoktur.
Mükemmel kalite için etrafınızdaki sesler tümüyle engellenirken, kulaklıktan gelen ses yalıtılmış bir bölmede tutulur. Bu kulaklıkları canlı müzik veya kayıt seansları sırasında izleme işlemleri için ideal yapan şey de budur.
Akustik olarak ayarlanmış tasarım ve yüksek kalitede sürücüler, sınıfında en iyi ses performansını garantiler.
Neodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek hassasiyette, güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas tepkisi ve genelde daha yüksek ses kalitesi sağlamak için en iyi malzemedir.
Fişteki kıymetli altın kaplama, daha iyi kalitede güvenilir bağlantı sağlanır ve rahat edersiniz.
Kafa bandı yastığı için kullanılan yumuşak malzemeler, uzun ve rahat bir kullanım sağlar.
Kulak yastıklarının özel şekli ve kullanılan lüks malzemeler, mükemmel uyum ve maksimum konfor sağlar. Ses sızıntılarını önler ve bas performansını da artırır. Kulak yastıkları, insan kulağının çevresindeki bölgeye mükemmel oturacak şekilde biçimlendirilmiştir.
Bu kulaklıkların kablo uzunluğu, kulaklık konnektörünüzün mikrofonundan ses alımını iyileştirmek için tasarlanmıştır. Ayrıca kulaklık konnektörü ile birlikte bu kulaklıkların toplam kablo uzunluğunu da optimum hale getirir. Kulaklık konnektörleri, standart kulaklıkların (mikrofonsuz ve standart 3,5 mm kulaklık fişi ile) cep telefonu ile kullanımına olanak verir. Genellikle cep telefonlarıyla birlikte verilirler ancak ayrı olarak da satın alınabilirler. Çoğu cep telefonu markası için Philips SHH1XXX kulaklık konnektörü bulunmaktadır. Ayrıca, cep telefonuna takılan kablonun toplam uzunluğunu da optimum hale getirir.
Bu standart kablonun bir ucunda 3,5 mm soket, diğer ucunda 3,5 mm fiş vardır. Böylece, kulaklıkla daha rahat hareket edebilirsiniz.
Kulaklık katlandığında son derece küçük hale gelecek şekilde tasarlanmıştır, bu yüzden cebinize rahatça sığar.
Bu ürün, Nokia XpressMusic telefonlarla kullanım için tasarlanmıştır. Bu telefonlarla gerçekleştirilen kapsamlı testler, bu Philips ürünüyle birlikte telefonunuzdan en iyi şekilde faydalanmanızı sağlar.
Ses
Bağlanabilirlik
Aksesuarlar
Ambalaj boyutları
Dış Karton
İç Karton
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