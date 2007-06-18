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    Baş bantlı kulaklıklar

    SHH9501/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Harika Ses Harika Ses Harika Ses
      -{discount-value}

      Baş bantlı kulaklıklar

      SHH9501/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Harika Ses

      Müzik çalabilen cep telefonunuzdan birinci sınıf, yüksek kaliteli ses için ultra hafif, katlanabilir kafa bantlı kulaklıklar. Geniş 40 mm stüdyo sınıfı hoparlörler, olağanüstü şekilde ayrıntılı ses üretirken, kapalı kulaklıklar dış gürültüleri bloke eder.

      Bu ürün henüz satışta değil

      Baş bantlı kulaklıklar

      Harika Ses

      Müzik çalabilen cep telefonunuzdan birinci sınıf, yüksek kaliteli ses için ultra hafif, katlanabilir kafa bantlı kulaklıklar. Geniş 40 mm stüdyo sınıfı hoparlörler, olağanüstü şekilde ayrıntılı ses üretirken, kapalı kulaklıklar dış gürültüleri bloke eder.

      Harika Ses

      Müzik çalabilen cep telefonunuzdan birinci sınıf, yüksek kaliteli ses için ultra hafif, katlanabilir kafa bantlı kulaklıklar. Geniş 40 mm stüdyo sınıfı hoparlörler, olağanüstü şekilde ayrıntılı ses üretirken, kapalı kulaklıklar dış gürültüleri bloke eder.

      Bu ürün henüz satışta değil

      Baş bantlı kulaklıklar

      Harika Ses

      Müzik çalabilen cep telefonunuzdan birinci sınıf, yüksek kaliteli ses için ultra hafif, katlanabilir kafa bantlı kulaklıklar. Geniş 40 mm stüdyo sınıfı hoparlörler, olağanüstü şekilde ayrıntılı ses üretirken, kapalı kulaklıklar dış gürültüleri bloke eder.

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        Baş bantlı kulaklıklar

        Baş bantlı kulaklıklar

        - {discount-value}

        Toplam:

        Harika Ses

        Nokia XpressMusic telefonlar için

        40mm hoparlör sürücüsü, seste bozulma olmaksızın güçlü ses verir

        40 mm hoparlör sürücüsünde kullanılan ses elemanı bileşik mylar malzemeden yapıldığından, son derece hassas ama yine de güçlüdür ve verdiği seste duyulabilir bir bozulma yoktur.

        Kapalı tipte tasarımı ortamdaki gürültüyü önler

        Mükemmel kalite için etrafınızdaki sesler tümüyle engellenirken, kulaklıktan gelen ses yalıtılmış bir bölmede tutulur. Bu kulaklıkları canlı müzik veya kayıt seansları sırasında izleme işlemleri için ideal yapan şey de budur.

        Sınıfında en iyi performansın ve optimum ses kalitesinin tadını çıkarın

        Akustik olarak ayarlanmış tasarım ve yüksek kalitede sürücüler, sınıfında en iyi ses performansını garantiler.

        Neodimyum mıknatıs, bas performansını ve hassasiyeti artırır

        Neodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek hassasiyette, güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas tepkisi ve genelde daha yüksek ses kalitesi sağlamak için en iyi malzemedir.

        24k altın kaplama fiş sayesinde olağanüstü güvenilir bağlantı

        Fişteki kıymetli altın kaplama, daha iyi kalitede güvenilir bağlantı sağlanır ve rahat edersiniz.

        Yumuşak yastıklı rahat kullanım için kafa bandı tamponu.

        Kafa bandı yastığı için kullanılan yumuşak malzemeler, uzun ve rahat bir kullanım sağlar.

        Kulak yastıkları, takma rahatlığını ve bas tepkisini artırır

        Kulak yastıklarının özel şekli ve kullanılan lüks malzemeler, mükemmel uyum ve maksimum konfor sağlar. Ses sızıntılarını önler ve bas performansını da artırır. Kulak yastıkları, insan kulağının çevresindeki bölgeye mükemmel oturacak şekilde biçimlendirilmiştir.

        Mikrofon sesini iyileştiren kablo uzunluğu

        Bu kulaklıkların kablo uzunluğu, kulaklık konnektörünüzün mikrofonundan ses alımını iyileştirmek için tasarlanmıştır. Ayrıca kulaklık konnektörü ile birlikte bu kulaklıkların toplam kablo uzunluğunu da optimum hale getirir. Kulaklık konnektörleri, standart kulaklıkların (mikrofonsuz ve standart 3,5 mm kulaklık fişi ile) cep telefonu ile kullanımına olanak verir. Genellikle cep telefonlarıyla birlikte verilirler ancak ayrı olarak da satın alınabilirler. Çoğu cep telefonu markası için Philips SHH1XXX kulaklık konnektörü bulunmaktadır. Ayrıca, cep telefonuna takılan kablonun toplam uzunluğunu da optimum hale getirir.

        Bölünmüş kablo, rahat bir uzaktan kumanda bağlantısı sağlar

        Bu standart kablonun bir ucunda 3,5 mm soket, diğer ucunda 3,5 mm fiş vardır. Böylece, kulaklıkla daha rahat hareket edebilirsiniz.

        Katlanarak küçültülebilir ve kolayca cebe sığar

        Kulaklık katlandığında son derece küçük hale gelecek şekilde tasarlanmıştır, bu yüzden cebinize rahatça sığar.

        Nokia XpressMusic için tasarlanmıştır

        Bu ürün, Nokia XpressMusic telefonlarla kullanım için tasarlanmıştır. Bu telefonlarla gerçekleştirilen kapsamlı testler, bu Philips ürünüyle birlikte telefonunuzdan en iyi şekilde faydalanmanızı sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Akustik sistem
          Açık
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Ses bobini
          CCAW
          Diyafram
          Mylar dome
          Frekans tepkisi
          10 - 28 000  Hz
          Empedans
          32 Ohm
          Maksimum güç girişi
          50 mW
          Hassasiyet
          96 dB
          Hoparlör çapı
          40 mm
          Tip
          Dinamik

        • Bağlanabilirlik

          Kablo Bağlantısı
          İki paralel, simetrik
          Kablo uzunluğu
          0,35 m + 1 m
          Konektör
          3,5 mm stereo
          Konektör kaplaması
          24k Altın kaplama
          Kablo tipi
          OFC

        • Aksesuarlar

          Uzatma kablosu
          Evet

        • Ambalaj boyutları

          Derinlik
          5,5  cm
          Brüt ağırlık
          ,25  kg
          Yükseklik
          24,7  cm
          Net ağırlık
          ,1  kg
          Dara ağırlığı
          ,15  kg
          Genişlik
          19,7  cm

        • Dış Karton

          Brüt ağırlık
          2,52  kg
          Yükseklik
          29  cm
          Uzunluk
          39  cm
          Net ağırlık
          ,6  kg
          Dara ağırlığı
          1,92  kg
          Genişlik
          22.5  cm

        • İç Karton

          Brüt ağırlık
          1,03  kg
          Yükseklik
          27  cm
          Uzunluk
          21  cm
          Net ağırlık
          ,3  kg
          Dara ağırlığı
          ,73  kg
          Genişlik
          18,5  cm

        Kutuda neler var?

        Packaging photograph - highres 1447x756

        Kutudaki diğer öğeler

        • Uzatma kablosu

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