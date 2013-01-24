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    Kumandalı/mikrofonlu iPhone kulaklığı

    SHH4507/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • Yastık Rahatlığı Yastık Rahatlığı Yastık Rahatlığı
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      Kumandalı/mikrofonlu iPhone kulaklığı

      SHH4507/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Yastık Rahatlığı

      Yumuşak silikon kulak tamponları sayesinde kulaklığı yastık rahatlığıyla kullanabileceksiniz. Entegre mikrofonu ile iPhone, iPod ve iPad cihazınızın ses düzeyini ve parçalarını kontrol edebilirsiniz.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Kumandalı/mikrofonlu iPhone kulaklığı

      Yastık Rahatlığı

      Yumuşak silikon kulak tamponları sayesinde kulaklığı yastık rahatlığıyla kullanabileceksiniz. Entegre mikrofonu ile iPhone, iPod ve iPad cihazınızın ses düzeyini ve parçalarını kontrol edebilirsiniz.

      Yastık Rahatlığı

      Yumuşak silikon kulak tamponları sayesinde kulaklığı yastık rahatlığıyla kullanabileceksiniz. Entegre mikrofonu ile iPhone, iPod ve iPad cihazınızın ses düzeyini ve parçalarını kontrol edebilirsiniz.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Kumandalı/mikrofonlu iPhone kulaklığı

      Yastık Rahatlığı

      Yumuşak silikon kulak tamponları sayesinde kulaklığı yastık rahatlığıyla kullanabileceksiniz. Entegre mikrofonu ile iPhone, iPod ve iPad cihazınızın ses düzeyini ve parçalarını kontrol edebilirsiniz.

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        Kumandalı/mikrofonlu iPhone kulaklığı

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        Yastık Rahatlığı

        iPhone, iPod ve iPad için

        Dayanıklı Flexi-Grip özelliği güçlü ve esnek bir bağlantı sağlar

        Dayanıklı Flexi-Grip özelliği güçlü ve esnek bir bağlantı sağlar

        Yumuşak ve esnek bir bölüm, kablo bağlantısını, normalde kabloda tekrar tekrar bükülme sonucunda oluşacak hasardan korur.

        Uzaktan kumanda, mikrofon ve ses düzeyi kontrolü birlikte

        Bir şarkıyı atlamak mı istiyorsunuz? Ses düzeyini değiştirmek? Bir aramayı kabul veya reddetmek? Sesli not kaydetmek? Uzaktan kumandada hassas mikrofon ve ses düzeyi kontrollerinin yanı sıra, arama ve atlama fonksiyonları da bulunmaktadır. Sesle de kontrol edilebilir. Bu kulaklık sayesinde kontrol parmaklarınızın ucunda; üstelik, iPhone veya iPod'unuzun elinizin altında olmasına veya ekran kilidini açmanıza gerek yok.

        Twin vents teknolojisi, yüksek ses tonlarını ve bas tonlarını dengeler

        Hava kanalı olarak görev yapan özel tasarlanmış yarıklar, yüksek tonlarla bas sesleri dengeleyerek daha bütünlüklü bir dinleme deneyimi sağlar.

        Mükemmel konfor sağlayan, havayla şişen tamponlar

        Kapak ve sürücü arasındaki hava bir yastık gibi yumuşak his verdiğinden, kulaklarınızdaki basıncı azaltır.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Frekans tepkisi
          12-23500  Hz
          Hoparlör çapı
          13,5 mm
          Akustik sistem
          Açık
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Ses bobini
          CCAW
          Diyafram
          Mylar dome
          Empedans
          16 Ohm
          Maksimum güç girişi
          50 mW
          Hassasiyet
          102 dB
          Tip
          Dinamik

        • Bağlantı

          Kablo uzunluğu
          1,2 m
          Konektör
          3,5 mm stereo
          Kablo tipi
          OFC
          Aşağıdakilerle uyumludur:
          iPad, iPhone 3GS, iPod nano (4. ve 5. nesil), iPod shuffle (3. nesil), iPod touch (2. nesil), iPod classic 120GB/ 160 GB (Cihazınızda en yeni yazılımın yüklü olması gerekebilir)
          Kablo Bağlantısı
          İki paralel, simetrik
          Konektör kaplaması
          Altın kaplama
          Mikrofon
          Dahili mikrofon

        • Kullanılabilirlik

          Ses seviyesi kontrolü
          Evet

        • İç Karton

          EAN
          87 12581 55704 1
          Ambalaj sayısı
          3
          Brüt ağırlık
          0,228  kg
          Net ağırlık
          0,045  kg
          Dara ağırlığı
          0,183  kg
          Yükseklik
          10,4  cm
          Uzunluk
          18,5  cm
          Genişlik
          10,5  cm

        • Dış Karton

          EAN
          87 12581 55703 4
          Ambalaj sayısı
          24
          Brüt ağırlık
          2,206  kg
          Yükseklik
          25  cm
          Uzunluk
          39,2  cm
          Net ağırlık
          0,36  kg
          Dara ağırlığı
          1,846  kg
          Genişlik
          23,2  cm

        • Ambalaj boyutları

          EAN
          69 23410 70471 6
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Plastik paket
          Yükseklik
          17,2  cm
          Genişlik
          9,5  cm
          Derinlik
          3  cm
          Brüt ağırlık
          0,06  kg
          Net ağırlık
          0,015  kg
          Dara ağırlığı
          0,045  kg

        • Ürün boyutları

          Kablo uzunluğu
          120  cm
          Ağırlık
          0,015  kg

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • iPhone için Mikrofon ve Uzaktan Kumanda
        • iPhone kulaklık qsg

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