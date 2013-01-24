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Yastık Rahatlığı
Yumuşak silikon kulak tamponları sayesinde kulaklığı yastık rahatlığıyla kullanabileceksiniz. Entegre mikrofonu ile iPhone, iPod ve iPad cihazınızın ses düzeyini ve parçalarını kontrol edebilirsiniz.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Yastık Rahatlığı
Yumuşak silikon kulak tamponları sayesinde kulaklığı yastık rahatlığıyla kullanabileceksiniz. Entegre mikrofonu ile iPhone, iPod ve iPad cihazınızın ses düzeyini ve parçalarını kontrol edebilirsiniz.
Yastık Rahatlığı
Yumuşak silikon kulak tamponları sayesinde kulaklığı yastık rahatlığıyla kullanabileceksiniz. Entegre mikrofonu ile iPhone, iPod ve iPad cihazınızın ses düzeyini ve parçalarını kontrol edebilirsiniz.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Yastık Rahatlığı
Yumuşak silikon kulak tamponları sayesinde kulaklığı yastık rahatlığıyla kullanabileceksiniz. Entegre mikrofonu ile iPhone, iPod ve iPad cihazınızın ses düzeyini ve parçalarını kontrol edebilirsiniz.
Kumandalı/mikrofonlu iPhone kulaklığı
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Yumuşak ve esnek bir bölüm, kablo bağlantısını, normalde kabloda tekrar tekrar bükülme sonucunda oluşacak hasardan korur.
Bir şarkıyı atlamak mı istiyorsunuz? Ses düzeyini değiştirmek? Bir aramayı kabul veya reddetmek? Sesli not kaydetmek? Uzaktan kumandada hassas mikrofon ve ses düzeyi kontrollerinin yanı sıra, arama ve atlama fonksiyonları da bulunmaktadır. Sesle de kontrol edilebilir. Bu kulaklık sayesinde kontrol parmaklarınızın ucunda; üstelik, iPhone veya iPod'unuzun elinizin altında olmasına veya ekran kilidini açmanıza gerek yok.
Hava kanalı olarak görev yapan özel tasarlanmış yarıklar, yüksek tonlarla bas sesleri dengeleyerek daha bütünlüklü bir dinleme deneyimi sağlar.
Kapak ve sürücü arasındaki hava bir yastık gibi yumuşak his verdiğinden, kulaklarınızdaki basıncı azaltır.
Ses
Bağlantı
Kullanılabilirlik
İç Karton
Dış Karton
Ambalaj boyutları
Ürün boyutları