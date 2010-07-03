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    Kulak İçi Kulaklıklar

    SHE9550/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Zengin bas Zengin bas Zengin bas
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      Kulak İçi Kulaklıklar

      SHE9550/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Zengin bas

      Öndeki akustik deliği derin ve güçlü bas sesler sağlarken, Açılı akustik boru tasarımı, kulağa rahat bir şekilde oturmasını sağlar. Çanta ve kemere kolayca asmak için kablo sargısı birlikte verilmiştir.

      Bu ürün henüz satışta değil

      Kulak İçi Kulaklıklar

      Zengin bas

      Öndeki akustik deliği derin ve güçlü bas sesler sağlarken, Açılı akustik boru tasarımı, kulağa rahat bir şekilde oturmasını sağlar. Çanta ve kemere kolayca asmak için kablo sargısı birlikte verilmiştir.

      Zengin bas

      Öndeki akustik deliği derin ve güçlü bas sesler sağlarken, Açılı akustik boru tasarımı, kulağa rahat bir şekilde oturmasını sağlar. Çanta ve kemere kolayca asmak için kablo sargısı birlikte verilmiştir.

      Bu ürün henüz satışta değil

      Kulak İçi Kulaklıklar

      Zengin bas

      Öndeki akustik deliği derin ve güçlü bas sesler sağlarken, Açılı akustik boru tasarımı, kulağa rahat bir şekilde oturmasını sağlar. Çanta ve kemere kolayca asmak için kablo sargısı birlikte verilmiştir.

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        Kulak İçi Kulaklıklar

        Kulak İçi Kulaklıklar

        - {discount-value}

        Toplam:

        Zengin bas

        Derin, güçlü ses

        Dayanıklı Flexi-Grip özelliği güçlü ve esnek bir bağlantı sağlar

        Dayanıklı Flexi-Grip özelliği güçlü ve esnek bir bağlantı sağlar

        Kulaklık gövdesinin kaplandığı rahat tutuş sağlayan yumuşak malzeme, performansı ve dayanıklılığı artırır. Kablo bağlantısını, takılıp çıkarılırken kulaklık gövdesinin kullanıcının parmaklarıyla sık temas etmesi sonucu tekrarlanan bükülmelerin neden olacağı hasardan korur.

        Kablo sarıcı, kablo saklamayı ve uzunluk ayarını kolaylaştırır

        Kablo saklamak ve en rahat kullanım uzunluğunu ayarlamak için ideal çözüm. Kulaklıkları buna takmanız da mümkün.

        Açılı Akustik Borular yönlü ve kusursuz sesler iletir

        Açılı Akustik sistemi, hoparlörden gelen ses dalgalarının tam olarak ve en yüksek netlikte kulak zarına yönlenmesi için kulak kanalı kıvrımına uygun olarak tasarlanmıştır

        Düşük ses seviyesinde kaliteli ses için üstün gürültü izolasyonu

        Artık gürültülü yerlerden geçerken sesi açmanız gerekmeyecek. Açılı Akustik Boruları ve kulağa mükemmel oturan kulaklıklar, arka plan gürültüsünü önemli oranda azaltarak düşük ses seviyesinde bile aynı ses kalitesini ve daha uzun bir pil ömrü sağlar.

        Ergonomik Açılı Akustik tasarım, kulaklığın kulağınıza rahatlıkla oturmasını sağlar

        İnsan kulağının anatomisine dayanan Açılı Akustik modeldeki 15 derecelik hafif eğimli tasarımın mükemmelliği, doğal bir uyum ve üstün rahatlık sağlar.

        Dışarıda kullanım için ideal olan 1,2 m uzunluğunda kablo

        Ses cihazınızı istediğiniz yere koyma özgürlüğü veren ideal kablo uzunluğu.

        Son derece yumuşak silikon kapakların 3 farklı boyu ideal uyum sağlar

        Üç farklı boyu (küçük, orta ve büyük) olan değiştirilebilir kulak kapakları, her kullanıcı için kişiselleştirilmiş bir uyum sağlar. Ayrıca, uzun süreli dinlemede en büyük rahatlığı sağlamak için son derece yumuşak silikondan yapılmışlardır.

        Yumuşak silikon yastıklar kulaklarınıza hafifçe oturur

        Yumuşak silikon yastıkları kulaklarınıza hafifçe oturarak saatler süren bir rahatlık sağlar

        Derin ve net bas sesler için akustik çıkış kontrollü düşük frekanslar

        Akustik çıkışı, kulaklıkta bulunan ve derin ve net bas sesler elde etmek amacıyla havayı hoparlörden geçirerek düşük frekansların kontrol edilmesini sağlayan küçük bir deliktir.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Akustik sistem
          Yarı açık
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Ses bobini
          CCAW
          Diyafram
          Mylar dome
          Frekans tepkisi
          6 - 23 500  Hz
          Empedans
          16  ohm
          Maksimum güç girişi
          50  mW
          Hassasiyet
          105  dB
          Hoparlör çapı
          8,6  mm
          Tip
          Dinamik

        • Bağlantı

          Kablo Bağlantısı
          simetrik
          Kablo uzunluğu
          1,2  m
          Konektör
          3,5  mm
          Konektör kaplaması
          altın kaplama
          Kablo tipi
          OFC

        • Ambalaj boyutları

          Yükseklik
          17,9  cm
          Genişlik
          10,2  cm
          Derinlik
          3,2  cm
          Net ağırlık
          0,026  kg
          Brüt ağırlık
          0,0765  kg
          Dara ağırlığı
          0,0505  kg
          EAN
          87 12581 44395 5
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Plastik paket

        • Dış Karton

          Uzunluk
          73  cm
          Genişlik
          48,6  cm
          Yükseklik
          50,4  cm
          Net ağırlık
          2,496  kg
          Brüt ağırlık
          7,344  kg
          Dara ağırlığı
          4,848  kg
          EAN
          87 12581 44403 7
          Ambalaj sayısı
          96

        • İç Karton

          Uzunluk
          17,7  cm
          Genişlik
          12,4  cm
          Yükseklik
          23,2  cm
          Net ağırlık
          0,156  kg
          Brüt ağırlık
          0,459  kg
          Dara ağırlığı
          0,303  kg
          EAN
          87 12581 44402 0
          Ambalaj sayısı
          6

        Kutuda neler var?

        Packaging photograph - highres 1447x756

        Kutudaki diğer öğeler

        • she9550 3 boy kulaklık kapağı
        • she9550 siyah askı

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