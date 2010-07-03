Kutudaki diğer öğeler
- she9550 3 boy kulaklık kapağı
- she9550 siyah askı
Zengin bas
Öndeki akustik deliği derin ve güçlü bas sesler sağlarken, Açılı akustik boru tasarımı, kulağa rahat bir şekilde oturmasını sağlar. Çanta ve kemere kolayca asmak için kablo sargısı birlikte verilmiştir.
Bu ürün henüz satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Zengin bas
Öndeki akustik deliği derin ve güçlü bas sesler sağlarken, Açılı akustik boru tasarımı, kulağa rahat bir şekilde oturmasını sağlar. Çanta ve kemere kolayca asmak için kablo sargısı birlikte verilmiştir.
Zengin bas
Öndeki akustik deliği derin ve güçlü bas sesler sağlarken, Açılı akustik boru tasarımı, kulağa rahat bir şekilde oturmasını sağlar. Çanta ve kemere kolayca asmak için kablo sargısı birlikte verilmiştir.
Bu ürün henüz satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Zengin bas
Öndeki akustik deliği derin ve güçlü bas sesler sağlarken, Açılı akustik boru tasarımı, kulağa rahat bir şekilde oturmasını sağlar. Çanta ve kemere kolayca asmak için kablo sargısı birlikte verilmiştir.
Kulak İçi Kulaklıklar
Toplam:
Kulaklık gövdesinin kaplandığı rahat tutuş sağlayan yumuşak malzeme, performansı ve dayanıklılığı artırır. Kablo bağlantısını, takılıp çıkarılırken kulaklık gövdesinin kullanıcının parmaklarıyla sık temas etmesi sonucu tekrarlanan bükülmelerin neden olacağı hasardan korur.
Kablo saklamak ve en rahat kullanım uzunluğunu ayarlamak için ideal çözüm. Kulaklıkları buna takmanız da mümkün.
Açılı Akustik sistemi, hoparlörden gelen ses dalgalarının tam olarak ve en yüksek netlikte kulak zarına yönlenmesi için kulak kanalı kıvrımına uygun olarak tasarlanmıştır
Artık gürültülü yerlerden geçerken sesi açmanız gerekmeyecek. Açılı Akustik Boruları ve kulağa mükemmel oturan kulaklıklar, arka plan gürültüsünü önemli oranda azaltarak düşük ses seviyesinde bile aynı ses kalitesini ve daha uzun bir pil ömrü sağlar.
İnsan kulağının anatomisine dayanan Açılı Akustik modeldeki 15 derecelik hafif eğimli tasarımın mükemmelliği, doğal bir uyum ve üstün rahatlık sağlar.
Ses cihazınızı istediğiniz yere koyma özgürlüğü veren ideal kablo uzunluğu.
Üç farklı boyu (küçük, orta ve büyük) olan değiştirilebilir kulak kapakları, her kullanıcı için kişiselleştirilmiş bir uyum sağlar. Ayrıca, uzun süreli dinlemede en büyük rahatlığı sağlamak için son derece yumuşak silikondan yapılmışlardır.
Yumuşak silikon yastıkları kulaklarınıza hafifçe oturarak saatler süren bir rahatlık sağlar
Akustik çıkışı, kulaklıkta bulunan ve derin ve net bas sesler elde etmek amacıyla havayı hoparlörden geçirerek düşük frekansların kontrol edilmesini sağlayan küçük bir deliktir.
Ses
Bağlantı
Ambalaj boyutları
Dış Karton
İç Karton
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