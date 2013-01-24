Kutudaki diğer öğeler
- 3 çift kulaklık (S,M,L)
- Bölme kablosu (beyaz)
- Çanta
- Durdurucu
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En üstün ses
Saf, birinci sınıf ses için kulak içi kulaklıklar. Son derece küçük hoparlörler ve 3 kapak boyutu arasından seçim yapma olanağı ile sesi daha da yakınlaştırır ve dış sesleri engelleyecek şekilde mükemmel bir kulak içi sızdırmazlık sağlar. Kapak seçimi aynı zamanda güvenli bir biçimde oturmasını sağlar.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
En üstün ses
Saf, birinci sınıf ses için kulak içi kulaklıklar. Son derece küçük hoparlörler ve 3 kapak boyutu arasından seçim yapma olanağı ile sesi daha da yakınlaştırır ve dış sesleri engelleyecek şekilde mükemmel bir kulak içi sızdırmazlık sağlar. Kapak seçimi aynı zamanda güvenli bir biçimde oturmasını sağlar.
En üstün ses
Saf, birinci sınıf ses için kulak içi kulaklıklar. Son derece küçük hoparlörler ve 3 kapak boyutu arasından seçim yapma olanağı ile sesi daha da yakınlaştırır ve dış sesleri engelleyecek şekilde mükemmel bir kulak içi sızdırmazlık sağlar. Kapak seçimi aynı zamanda güvenli bir biçimde oturmasını sağlar.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
En üstün ses
Saf, birinci sınıf ses için kulak içi kulaklıklar. Son derece küçük hoparlörler ve 3 kapak boyutu arasından seçim yapma olanağı ile sesi daha da yakınlaştırır ve dış sesleri engelleyecek şekilde mükemmel bir kulak içi sızdırmazlık sağlar. Kapak seçimi aynı zamanda güvenli bir biçimde oturmasını sağlar.
Kulak İçi Kulaklıklar
Philips Online Mağaza fiyatı
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Küçükten büyüğe, değiştirilebilir 3 kulak kapağı, bu Philips kulaklıkların kulaklarınıza mükemmel şekilde oturmasını sağlar.
Yumuşak ve esnek bir bölüm, kablo bağlantısını, normalde kabloda tekrar tekrar bükülme sonucunda oluşacak hasardan korur.
Bu Philips kulaklıkların son derece küçük hoparlör sürücüleri, kulaklarınıza tam olarak oturur, sağlanan denge sayesinde dış gürültüler engellenir ve yüksek yoğunlukta dinleme deneyimi sağlanır.
Neodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek hassasiyette, güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas tepkisi ve genelde daha yüksek ses kalitesi sağlamak için en iyi malzemedir.
Fişteki kıymetli altın kaplama, daha iyi kalitede güvenilir bağlantı sağlanır ve rahat edersiniz.
Kauçuk kapaklar üzerindeki son derece yumuşak kauçuk malzeme mükemmel bir temas sağlar ve kulaklarınıza kolayca uyar. Kulak içi kulaklıklar hiç bu kadar rahat kullanımlı olmamıştı.
Bu kulaklık, uzun süre dinleme keyfini çıkartabilmeniz için daha fazla rahatlık sağlamak üzere, kulağınızın etrafının şekline uygun olarak tasarlanmıştır.
Kablo dolaşmasına bu basit çözüm, kabloyu, çenenizin altından sarkıtmak yenine ensenizden indirmenize olanak verir.
Bu çanta, kulaklığınızın korunması ve kullanılmadığı sırada kabloların dolaşmasını önlemenin en uygun yoludur.
Bu standart kablonun bir ucunda 3,5 mm soket, diğer ucunda 3,5 mm fiş vardır. Böylece, kulaklıkla daha rahat hareket edebilirsiniz.
Ses cihazınızı istediğiniz yere koyma özgürlüğü veren ideal kablo uzunluğu.
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İç Karton
Dış Karton
Ambalaj boyutları