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    Kulak İçi Kulaklıklar

    SHE9501/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • En üstün ses En üstün ses En üstün ses
      -{discount-value}

      Kulak İçi Kulaklıklar

      SHE9501/00
      Genel Derecelendirme / 5

      En üstün ses

      Saf, birinci sınıf ses için kulak içi kulaklıklar. Son derece küçük hoparlörler ve 3 kapak boyutu arasından seçim yapma olanağı ile sesi daha da yakınlaştırır ve dış sesleri engelleyecek şekilde mükemmel bir kulak içi sızdırmazlık sağlar. Kapak seçimi aynı zamanda güvenli bir biçimde oturmasını sağlar.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Kulak İçi Kulaklıklar

      En üstün ses

      Saf, birinci sınıf ses için kulak içi kulaklıklar. Son derece küçük hoparlörler ve 3 kapak boyutu arasından seçim yapma olanağı ile sesi daha da yakınlaştırır ve dış sesleri engelleyecek şekilde mükemmel bir kulak içi sızdırmazlık sağlar. Kapak seçimi aynı zamanda güvenli bir biçimde oturmasını sağlar.

      En üstün ses

      Saf, birinci sınıf ses için kulak içi kulaklıklar. Son derece küçük hoparlörler ve 3 kapak boyutu arasından seçim yapma olanağı ile sesi daha da yakınlaştırır ve dış sesleri engelleyecek şekilde mükemmel bir kulak içi sızdırmazlık sağlar. Kapak seçimi aynı zamanda güvenli bir biçimde oturmasını sağlar.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Kulak İçi Kulaklıklar

      En üstün ses

      Saf, birinci sınıf ses için kulak içi kulaklıklar. Son derece küçük hoparlörler ve 3 kapak boyutu arasından seçim yapma olanağı ile sesi daha da yakınlaştırır ve dış sesleri engelleyecek şekilde mükemmel bir kulak içi sızdırmazlık sağlar. Kapak seçimi aynı zamanda güvenli bir biçimde oturmasını sağlar.

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        Kulak İçi Kulaklıklar

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        En üstün ses

        Optimum uyum için 3 kapak boyutu

        Her kulağa tam oturması için değiştirilebilir 3 lastik kulak kapağı

        Her kulağa tam oturması için değiştirilebilir 3 lastik kulak kapağı

        Küçükten büyüğe, değiştirilebilir 3 kulak kapağı, bu Philips kulaklıkların kulaklarınıza mükemmel şekilde oturmasını sağlar.

        Dayanıklı Flexi-Grip özelliği güçlü ve esnek bir bağlantı sağlar

        Dayanıklı Flexi-Grip özelliği güçlü ve esnek bir bağlantı sağlar

        Yumuşak ve esnek bir bölüm, kablo bağlantısını, normalde kabloda tekrar tekrar bükülme sonucunda oluşacak hasardan korur.

        Dış gürültüyü önleyen mükemmel kulak içi tampon

        Bu Philips kulaklıkların son derece küçük hoparlör sürücüleri, kulaklarınıza tam olarak oturur, sağlanan denge sayesinde dış gürültüler engellenir ve yüksek yoğunlukta dinleme deneyimi sağlanır.

        Neodimyum mıknatıslar bas performansını ve hassasiyeti artırır

        Neodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek hassasiyette, güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas tepkisi ve genelde daha yüksek ses kalitesi sağlamak için en iyi malzemedir.

        24k altın kaplama fiş sayesinde olağanüstü güvenilir bağlantı

        Fişteki kıymetli altın kaplama, daha iyi kalitede güvenilir bağlantı sağlanır ve rahat edersiniz.

        Mükemmel bir rahatlık için çok yumuşak kauçuk kapaklar

        Kauçuk kapaklar üzerindeki son derece yumuşak kauçuk malzeme mükemmel bir temas sağlar ve kulaklarınıza kolayca uyar. Kulak içi kulaklıklar hiç bu kadar rahat kullanımlı olmamıştı.

        Ergonomik olarak şekillendirilmiş kulaklık, kullanıcının rahatını artırır

        Bu kulaklık, uzun süre dinleme keyfini çıkartabilmeniz için daha fazla rahatlık sağlamak üzere, kulağınızın etrafının şekline uygun olarak tasarlanmıştır.

        Asimetrik kablo sistemi, kablonun ortada dolanmasını önler

        Kablo dolaşmasına bu basit çözüm, kabloyu, çenenizin altından sarkıtmak yenine ensenizden indirmenize olanak verir.

        Taşıma çantası, kulaklığınızı kullanılmadığı zaman korur

        Bu çanta, kulaklığınızın korunması ve kullanılmadığı sırada kabloların dolaşmasını önlemenin en uygun yoludur.

        Bölünmüş kablo, rahat bir uzaktan kumanda bağlantısı sağlar

        Bu standart kablonun bir ucunda 3,5 mm soket, diğer ucunda 3,5 mm fiş vardır. Böylece, kulaklıkla daha rahat hareket edebilirsiniz.

        Dışarıda kullanım için ideal olan 1,2 m uzunluğunda kablo

        Ses cihazınızı istediğiniz yere koyma özgürlüğü veren ideal kablo uzunluğu.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Akustik sistem
          açık
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Ses bobini
          CCAW
          Diyafram
          Mylar dome
          Frekans tepkisi
          6 - 23 500  Hz
          Empedans
          16  ohm
          Maksimum güç girişi
          50  mW
          Hassasiyet
          102  dB
          Hoparlör çapı
          10  mm
          Tip
          Dinamik

        • Bağlantı

          Kablo Bağlantısı
          iki paralel, asimetrik
          Kablo uzunluğu
          0,6 m +0,6 m
          Konektör
          3,5  mm
          Konektör kaplaması
          altın kaplama
          Kablo tipi
          OFC

        • Aksesuarlar

          Dahil
          taşıma çantası
          Uzatma kablosu
          1,2  m

        • İç Karton

          Brüt ağırlık
          ,572  kg
          Yükseklik
          11,3  cm
          Uzunluk
          23,3  cm
          Net ağırlık
          ,132  kg
          Dara ağırlığı
          ,44  kg
          Genişlik
          18,5  cm

        • Dış Karton

          Brüt ağırlık
          9,92  kg
          Yükseklik
          48  cm
          Uzunluk
          47,7  cm
          Net ağırlık
          2,112  kg
          Dara ağırlığı
          7,808  kg
          Genişlik
          40  cm

        • Ambalaj boyutları

          Derinlik
          3  cm
          Brüt ağırlık
          0,069  kg
          Yükseklik
          22  cm
          Net ağırlık
          ,022  kg
          Dara ağırlığı
          ,047  kg
          Genişlik
          10  cm

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • 3 çift kulaklık (S,M,L)
        • Bölme kablosu (beyaz)
        • Çanta
        • Durdurucu

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