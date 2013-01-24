En üstün ses

Saf, birinci sınıf ses için kulak içi kulaklıklar. Son derece küçük hoparlörler ve 3 kapak boyutu arasından seçim yapma olanağı ile sesi daha da yakınlaştırır ve dış sesleri engelleyecek şekilde mükemmel bir kulak içi sızdırmazlık sağlar. Kapak seçimi aynı zamanda güvenli bir biçimde oturmasını sağlar.