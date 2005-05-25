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    Kulak İçi Kulaklıklar

    SHE9500/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Üstün ses Üstün ses Üstün ses
      -{discount-value}

      Kulak İçi Kulaklıklar

      SHE9500/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Üstün ses

      SHE 9500'ün üstün ses performansıyla eğlencenizi artırın. Mükemmel bir biçimde tam olarak oturması ve Neodimyum hoparlör sürücüleri ile bir kulaç için hoparlörün sunabileceği en mükemmel sesi sunar.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Kulak İçi Kulaklıklar

      Üstün ses

      SHE 9500'ün üstün ses performansıyla eğlencenizi artırın. Mükemmel bir biçimde tam olarak oturması ve Neodimyum hoparlör sürücüleri ile bir kulaç için hoparlörün sunabileceği en mükemmel sesi sunar.

      Üstün ses

      SHE 9500'ün üstün ses performansıyla eğlencenizi artırın. Mükemmel bir biçimde tam olarak oturması ve Neodimyum hoparlör sürücüleri ile bir kulaç için hoparlörün sunabileceği en mükemmel sesi sunar.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Kulak İçi Kulaklıklar

      Üstün ses

      SHE 9500'ün üstün ses performansıyla eğlencenizi artırın. Mükemmel bir biçimde tam olarak oturması ve Neodimyum hoparlör sürücüleri ile bir kulaç için hoparlörün sunabileceği en mükemmel sesi sunar.

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        Kulak İçi Kulaklıklar

        Kulak İçi Kulaklıklar

        - {discount-value}

        Toplam:

        Üstün ses

        Optimum uyum için 3 kapak boyutu

        Her kulağa tam oturması için değiştirilebilir 3 lastik kulak kapağı

        Her kulağa tam oturması için değiştirilebilir 3 lastik kulak kapağı

        Küçükten büyüğe, değiştirilebilir 3 kulak kapağı, bu Philips kulaklıkların kulaklarınıza mükemmel şekilde oturmasını sağlar.

        Dayanıklı Flexi-Grip özelliği güçlü ve esnek bir bağlantı sağlar

        Dayanıklı Flexi-Grip özelliği güçlü ve esnek bir bağlantı sağlar

        Yumuşak ve esnek bir bölüm, kablo bağlantısını, normalde kabloda tekrar tekrar bükülme sonucunda oluşacak hasardan korur.

        Daha düşük ses seviyelerinde daha iyi ses için pasif ses yalıtımı

        Kulaklarınıza mükemmel ve stabil bir şekilde oturan kulaklıklar, müzikten aldığınız keyfi azaltan arka plandaki istenmeyen gürültüleri engeller. Yani kulaklıkların üstün ses kalitesinden düşük ses seviyelerinde dahi faydalanırken pil kullanım ömrünün de uzamasını sağlar.

        Neodimyum mıknatıs, bas performansını ve hassasiyeti artırır

        Neodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek hassasiyette, güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas tepkisi ve genelde daha yüksek ses kalitesi sağlamak için en iyi malzemedir.

        Bakır Kaplama Alüminyum Kablo ses kalitesini artırır

        En yüksek kalitede Bakır Kaplama Alüminyum Kablo (CCAW) kullanarak, ses kalitesi büyük ölçüde artırılmıştır.

        24k altın kaplama fiş sayesinde olağanüstü güvenilir bağlantı

        Fişteki kıymetli altın kaplama, daha iyi kalitede güvenilir bağlantı sağlanır ve rahat edersiniz.

        Ergonomik olarak şekillendirilmiş kulaklık, kullanıcının rahatını artırır

        Bu kulaklık, uzun süre dinleme keyfini çıkartabilmeniz için daha fazla rahatlık sağlamak üzere, kulağınızın etrafının şekline uygun olarak tasarlanmıştır.

        Asimetrik kablo sistemi, kablonun ortada dolanmasını önler

        Kablo dolaşmasına bu basit çözüm, kabloyu, çenenizin altından sarkıtmak yenine ensenizden indirmenize olanak verir.

        Mükemmel bir rahatlık için çok yumuşak kauçuk kapaklar

        Kauçuk kapaklar üzerindeki son derece yumuşak kauçuk malzeme mükemmel bir temas sağlar ve kulaklarınıza kolayca uyar. Kulak içi kulaklıklar hiç bu kadar rahat kullanımlı olmamıştı.

        Taşıma çantası, kulaklığınızı kullanılmadığı zaman korur

        Bu çanta, kulaklığınızın korunması ve kullanılmadığı sırada kabloların dolaşmasını önlemenin en uygun yoludur.

        Dışarıda kullanım için ideal olan 1,2m uzunluğunda kablo

        Ses cihazınızı istediğiniz yere koyma özgürlüğü veren ideal kablo uzunluğu.

        Bölünmüş kablo, rahat bir uzaktan kumanda bağlantısı sağlar

        Bu standart kablonun bir ucunda 3,5 mm soket, diğer ucunda 3,5 mm fiş vardır. Böylece, kulaklıkla daha rahat hareket edebilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Akustik sistem
          Açık
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Ses bobini
          CCAW
          Diyafram
          Mylar dome
          Frekans tepkisi
          6 - 23 500  Hz
          Empedans
          16 Ohm
          Maksimum güç girişi
          50 mW
          Hassasiyet
          102 dB
          Hoparlör çapı
          10 mm
          Tip
          Dinamik

        • Bağlantı

          Kablo Bağlantısı
          İki paralel, asimetrik
          Kablo uzunluğu
          0,6 m +0,6 m
          Konektör
          3,5 mm stereo
          Konektör kaplaması
          24k Altın Kaplama
          Kablo tipi
          OFC

        • Aksesuarlar

          Taşıma çantası
          Evet
          Uzatma kablosu
          Evet

        • İç Karton

          Brüt ağırlık
          ,572  kg
          Yükseklik
          11,3  cm
          Uzunluk
          23,3  cm
          Net ağırlık
          ,414  kg
          Dara ağırlığı
          0,158  kg
          Genişlik
          18,5  cm

        • Dış Karton

          Brüt ağırlık
          10,397  kg
          Yükseklik
          49,2  cm
          Uzunluk
          48,8  cm
          Net ağırlık
          9,144  kg
          Dara ağırlığı
          1,253  kg
          Genişlik
          39,8  cm

        • Ambalaj boyutları

          Derinlik
          3  cm
          Brüt ağırlık
          0,069  kg
          Yükseklik
          22  cm
          Net ağırlık
          ,022  kg
          Dara ağırlığı
          ,047  kg
          Genişlik
          10  cm

        Kutuda neler var?

        Packaging photograph - highres 1447x756

        Kutudaki diğer öğeler

        • 3 boy kulaklık kapağı
        • Çanta
        • Durdurucu
        • Bölme kablosu (siyah)

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