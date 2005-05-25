Kutudaki diğer öğeler
- 3 boy kulaklık kapağı
- Çanta
- Durdurucu
- Bölme kablosu (siyah)
Üstün ses
SHE 9500'ün üstün ses performansıyla eğlencenizi artırın. Mükemmel bir biçimde tam olarak oturması ve Neodimyum hoparlör sürücüleri ile bir kulaç için hoparlörün sunabileceği en mükemmel sesi sunar.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Üstün ses
SHE 9500'ün üstün ses performansıyla eğlencenizi artırın. Mükemmel bir biçimde tam olarak oturması ve Neodimyum hoparlör sürücüleri ile bir kulaç için hoparlörün sunabileceği en mükemmel sesi sunar.
Üstün ses
SHE 9500'ün üstün ses performansıyla eğlencenizi artırın. Mükemmel bir biçimde tam olarak oturması ve Neodimyum hoparlör sürücüleri ile bir kulaç için hoparlörün sunabileceği en mükemmel sesi sunar.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Üstün ses
SHE 9500'ün üstün ses performansıyla eğlencenizi artırın. Mükemmel bir biçimde tam olarak oturması ve Neodimyum hoparlör sürücüleri ile bir kulaç için hoparlörün sunabileceği en mükemmel sesi sunar.
Kulak İçi Kulaklıklar
Toplam:
Küçükten büyüğe, değiştirilebilir 3 kulak kapağı, bu Philips kulaklıkların kulaklarınıza mükemmel şekilde oturmasını sağlar.
Yumuşak ve esnek bir bölüm, kablo bağlantısını, normalde kabloda tekrar tekrar bükülme sonucunda oluşacak hasardan korur.
Kulaklarınıza mükemmel ve stabil bir şekilde oturan kulaklıklar, müzikten aldığınız keyfi azaltan arka plandaki istenmeyen gürültüleri engeller. Yani kulaklıkların üstün ses kalitesinden düşük ses seviyelerinde dahi faydalanırken pil kullanım ömrünün de uzamasını sağlar.
Neodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek hassasiyette, güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas tepkisi ve genelde daha yüksek ses kalitesi sağlamak için en iyi malzemedir.
En yüksek kalitede Bakır Kaplama Alüminyum Kablo (CCAW) kullanarak, ses kalitesi büyük ölçüde artırılmıştır.
Fişteki kıymetli altın kaplama, daha iyi kalitede güvenilir bağlantı sağlanır ve rahat edersiniz.
Bu kulaklık, uzun süre dinleme keyfini çıkartabilmeniz için daha fazla rahatlık sağlamak üzere, kulağınızın etrafının şekline uygun olarak tasarlanmıştır.
Kablo dolaşmasına bu basit çözüm, kabloyu, çenenizin altından sarkıtmak yenine ensenizden indirmenize olanak verir.
Kauçuk kapaklar üzerindeki son derece yumuşak kauçuk malzeme mükemmel bir temas sağlar ve kulaklarınıza kolayca uyar. Kulak içi kulaklıklar hiç bu kadar rahat kullanımlı olmamıştı.
Bu çanta, kulaklığınızın korunması ve kullanılmadığı sırada kabloların dolaşmasını önlemenin en uygun yoludur.
Ses cihazınızı istediğiniz yere koyma özgürlüğü veren ideal kablo uzunluğu.
Bu standart kablonun bir ucunda 3,5 mm soket, diğer ucunda 3,5 mm fiş vardır. Böylece, kulaklıkla daha rahat hareket edebilirsiniz.
Ses
Bağlantı
Aksesuarlar
İç Karton
Dış Karton
Ambalaj boyutları
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