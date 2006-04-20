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    Kulak içi kulaklıklar

    SHE8500/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Ekstra Bas Ekstra Bas Ekstra Bas
      -{discount-value}

      Kulak içi kulaklıklar

      SHE8500/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Ekstra Bas

      Mükemmel ses için kulak içi kulaklıklar. Son derece küçük, kaliteli hoparlörler ve 3 kapak boyutu arasından seçim yapma olanağı ile sesi daha da yakınlaştırır ve dış sesleri engelleyecek şekilde tam olarak oturur. Kapak seçimi aynı zamanda güvenli bir biçimde oturmasını sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Kulak içi kulaklıklar

      Ekstra Bas

      Mükemmel ses için kulak içi kulaklıklar. Son derece küçük, kaliteli hoparlörler ve 3 kapak boyutu arasından seçim yapma olanağı ile sesi daha da yakınlaştırır ve dış sesleri engelleyecek şekilde tam olarak oturur. Kapak seçimi aynı zamanda güvenli bir biçimde oturmasını sağlar. Tüm faydaları görün

      Ekstra Bas

      Mükemmel ses için kulak içi kulaklıklar. Son derece küçük, kaliteli hoparlörler ve 3 kapak boyutu arasından seçim yapma olanağı ile sesi daha da yakınlaştırır ve dış sesleri engelleyecek şekilde tam olarak oturur. Kapak seçimi aynı zamanda güvenli bir biçimde oturmasını sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Kulak içi kulaklıklar

      Ekstra Bas

      Mükemmel ses için kulak içi kulaklıklar. Son derece küçük, kaliteli hoparlörler ve 3 kapak boyutu arasından seçim yapma olanağı ile sesi daha da yakınlaştırır ve dış sesleri engelleyecek şekilde tam olarak oturur. Kapak seçimi aynı zamanda güvenli bir biçimde oturmasını sağlar. Tüm faydaları görün

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        Kulak içi kulaklıklar

        Kulak içi kulaklıklar

        - {discount-value}

        Toplam:

        Ekstra Bas

        Gürültü yalıtımı

        • Gürültü yalıtımı
        Her kulağa tam oturması için değiştirilebilir 3 lastik kulak kapağı

        Her kulağa tam oturması için değiştirilebilir 3 lastik kulak kapağı

        Küçükten büyüğe, değiştirilebilir 3 kulak kapağı, bu Philips kulaklıkların kulaklarınıza mükemmel şekilde oturmasını sağlar.

        Daha düşük ses seviyelerinde daha iyi ses için pasif ses yalıtımı

        Kulaklarınıza mükemmel ve stabil bir şekilde oturan kulaklıklar, müzikten aldığınız keyfi azaltan arka plandaki istenmeyen gürültüleri engeller. Yani kulaklıkların üstün ses kalitesinden düşük ses seviyelerinde dahi faydalanırken pil kullanım ömrünün de uzamasını sağlar.

        Neodimyum mıknatıslar bas performansını ve hassasiyeti artırır

        Neodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek hassasiyette, güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas tepkisi ve genelde daha yüksek ses kalitesi sağlamak için en iyi malzemedir.

        Ergonomik olarak şekillendirilmiş kulaklık, kullanıcının rahatını artırır

        Bu kulaklık, uzun süre dinleme keyfini çıkartabilmeniz için daha fazla rahatlık sağlamak üzere, kulağınızın etrafının şekline uygun olarak tasarlanmıştır.

        Asimetrik kablo sistemi, kablonun ortada dolanmasını önler

        Kablo dolaşmasına bu basit çözüm, kabloyu, çenenizin altından sarkıtmak yenine ensenizden indirmenize olanak verir.

        Dışarıda kullanım için ideal olan 1,2 m uzunluğunda kablo

        Ses cihazınızı istediğiniz yere koyma özgürlüğü veren ideal kablo uzunluğu.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Akustik sistem
          Yarı kapalı
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Ses bobini
          Bakır
          Diyafram
          PET
          Empedans
          16  ohm
          Maksimum güç girişi
          30  mW
          Hassasiyet
          102  dB
          Hoparlör çapı
          10  mm
          Tip
          Dinamik
          Frekans tepkisi
          8 - 24 500  Hz

        • Bağlantı

          Kablo Bağlantısı
          iki paralel, asimetrik
          Kablo uzunluğu
          1,2  m
          Konektör
          3,5  mm
          Konektör kaplaması
          krom kaplama
          Kablo tipi
          OFC

        Kutuda neler var?

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        Kutudaki diğer öğeler

        • 3 boy kulaklık kapağı
        • Çanta

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