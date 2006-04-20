Kutudaki diğer öğeler
- 3 boy kulaklık kapağı
- Çanta
Ekstra Bas
Mükemmel ses için kulak içi kulaklıklar. Son derece küçük, kaliteli hoparlörler ve 3 kapak boyutu arasından seçim yapma olanağı ile sesi daha da yakınlaştırır ve dış sesleri engelleyecek şekilde tam olarak oturur. Kapak seçimi aynı zamanda güvenli bir biçimde oturmasını sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ekstra Bas
Mükemmel ses için kulak içi kulaklıklar. Son derece küçük, kaliteli hoparlörler ve 3 kapak boyutu arasından seçim yapma olanağı ile sesi daha da yakınlaştırır ve dış sesleri engelleyecek şekilde tam olarak oturur. Kapak seçimi aynı zamanda güvenli bir biçimde oturmasını sağlar. Tüm faydaları görün
Ekstra Bas
Mükemmel ses için kulak içi kulaklıklar. Son derece küçük, kaliteli hoparlörler ve 3 kapak boyutu arasından seçim yapma olanağı ile sesi daha da yakınlaştırır ve dış sesleri engelleyecek şekilde tam olarak oturur. Kapak seçimi aynı zamanda güvenli bir biçimde oturmasını sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ekstra Bas
Mükemmel ses için kulak içi kulaklıklar. Son derece küçük, kaliteli hoparlörler ve 3 kapak boyutu arasından seçim yapma olanağı ile sesi daha da yakınlaştırır ve dış sesleri engelleyecek şekilde tam olarak oturur. Kapak seçimi aynı zamanda güvenli bir biçimde oturmasını sağlar. Tüm faydaları görün
Kulak içi kulaklıklar
Toplam:
Küçükten büyüğe, değiştirilebilir 3 kulak kapağı, bu Philips kulaklıkların kulaklarınıza mükemmel şekilde oturmasını sağlar.
Kulaklarınıza mükemmel ve stabil bir şekilde oturan kulaklıklar, müzikten aldığınız keyfi azaltan arka plandaki istenmeyen gürültüleri engeller. Yani kulaklıkların üstün ses kalitesinden düşük ses seviyelerinde dahi faydalanırken pil kullanım ömrünün de uzamasını sağlar.
Neodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek hassasiyette, güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas tepkisi ve genelde daha yüksek ses kalitesi sağlamak için en iyi malzemedir.
Bu kulaklık, uzun süre dinleme keyfini çıkartabilmeniz için daha fazla rahatlık sağlamak üzere, kulağınızın etrafının şekline uygun olarak tasarlanmıştır.
Kablo dolaşmasına bu basit çözüm, kabloyu, çenenizin altından sarkıtmak yenine ensenizden indirmenize olanak verir.
Ses cihazınızı istediğiniz yere koyma özgürlüğü veren ideal kablo uzunluğu.
Ses
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