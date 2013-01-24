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    Kulak İçi Kulaklıklar

    SHE8000/10
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
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      Kulak İçi Kulaklıklar

      SHE8000/10
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Bası yükseltin

      Zengin ve derin bas ile kristal netliğinde ses sunan küçük ve yüksek kaliteli hoparlör özellikli SHE8000/10 kulaklık. Dahili kablo koruması, çekme hareketine karşı dayanıklılık sağlar ve kolay takma için kaymaz bir tutma yerine sahiptir. Ekstra yumuşak silikon kapaklar uzun süreli konfor sunar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 49,90 TL
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      Kulak İçi Kulaklıklar

      Bası yükseltin

      Zengin ve derin bas ile kristal netliğinde ses sunan küçük ve yüksek kaliteli hoparlör özellikli SHE8000/10 kulaklık. Dahili kablo koruması, çekme hareketine karşı dayanıklılık sağlar ve kolay takma için kaymaz bir tutma yerine sahiptir. Ekstra yumuşak silikon kapaklar uzun süreli konfor sunar. Tüm faydaları görün

      Bası yükseltin

      Zengin ve derin bas ile kristal netliğinde ses sunan küçük ve yüksek kaliteli hoparlör özellikli SHE8000/10 kulaklık. Dahili kablo koruması, çekme hareketine karşı dayanıklılık sağlar ve kolay takma için kaymaz bir tutma yerine sahiptir. Ekstra yumuşak silikon kapaklar uzun süreli konfor sunar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 49,90 TL
      Benzer ürünler bul

      Kulak İçi Kulaklıklar

      Bası yükseltin

      Zengin ve derin bas ile kristal netliğinde ses sunan küçük ve yüksek kaliteli hoparlör özellikli SHE8000/10 kulaklık. Dahili kablo koruması, çekme hareketine karşı dayanıklılık sağlar ve kolay takma için kaymaz bir tutma yerine sahiptir. Ekstra yumuşak silikon kapaklar uzun süreli konfor sunar. Tüm faydaları görün

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        Kulak İçi Kulaklıklar

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        Kolay takma için kaymaz tutma yeri

        • Siyah
        En derin ve zengin baslar için turbo bas hava delikleri

        En derin ve zengin baslar için turbo bas hava delikleri

        Turbo Bas hava delikleri, en derin ve zengin basları yüksek kalitede üretmek için hava hareketini sağlar.

        Son derece yumuşak silikon kapaklar kulağınıza rahatça oturur

        Son derece yumuşak silikon kapaklar kulağınıza rahatça oturur

        Bu Philips kulaklığın son derece yumuşak 3 boy silikon kapak, istenmeyen gürültüleri engellerken, baskı uygulamanıza gerek kalmadan kulağınıza rahatça oturur.

        Dolaşmayı önleyen aparat

        Dolaşmayı önleyen aparat

        Kulaklıklarınızı saklarken, dikkatli bir şekilde saklanmadıkları takdirde kabloların dolaşma riski vardır. Bu durum, kulaklıkları saklamayı ve dinleme için hazır hale getirmeyi zorlaştırır. Yapmanız gereken tek şey, iki kulaklık kablosunu düzgün şekilde bir arada tutmak için dolaşmayı önleyen aparatı kulaklıklara doğru kaydırmak ve kabloların dolaşması riskini en aza indirmek.

        Dayanıklı Flexi-Grip özelliği güçlü ve esnek bir bağlantı sağlar

        Dayanıklı Flexi-Grip özelliği güçlü ve esnek bir bağlantı sağlar

        Kulaklık gövdesinin kaplandığı rahat tutuş sağlayan yumuşak malzeme, performansı ve dayanıklılığı artırır. Kablo bağlantısını, takılıp çıkarılırken kulaklık gövdesinin kullanıcının parmaklarıyla sık temas etmesi sonucu tekrarlanan bükülmelerin neden olacağı hasardan korur.

        Düşük ses seviyesinde kaliteli ses için üstün gürültü izolasyonu

        Artık gürültülü yerlerden geçerken sesi açmanız gerekmeyecek. Açılı Akustik Boruları ve kulağa mükemmel oturan kulaklıklar, arka plan gürültüsünü önemli oranda azaltarak düşük ses seviyesinde bile aynı ses kalitesini ve daha uzun bir pil ömrü sağlar.

        Dışarıda kullanım için ideal olan 1,2 m uzunluğunda kablo

        Ses cihazınızı istediğiniz yere koyma özgürlüğü veren ideal kablo uzunluğu.

        Ergonomik Açılı Akustik tasarım, kulaklığın kulağınıza rahatlıkla oturmasını sağlar

        İnsan kulağının anatomisine dayanan Açılı Akustik modeldeki 15 derecelik hafif eğimli tasarımın mükemmelliği, doğal bir uyum ve üstün rahatlık sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Akustik sistem
          Yarı kapalı
          Diyafram
          Mylar dome
          Frekans tepkisi
          8 - -24 000  Hz
          Empedans
          16 Ohm
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Tip
          Dinamik
          Ses bobini
          CCAW
          Hassasiyet
          102  dB
          Hoparlör çapı
          10  mm
          Maksimum güç girişi
          30  mW

        • Bağlantı

          Konektör
          3,5 mm stereo
          Kablo tipi
          OFC
          Kablo Bağlantısı
          iki paralel, simetrik
          Kablo uzunluğu
          1,2  m
          Konektör kaplaması
          altın kaplama

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