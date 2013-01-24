Dolaşmayı önleyen aparat

Kulaklıklarınızı saklarken, dikkatli bir şekilde saklanmadıkları takdirde kabloların dolaşma riski vardır. Bu durum, kulaklıkları saklamayı ve dinleme için hazır hale getirmeyi zorlaştırır. Yapmanız gereken tek şey, iki kulaklık kablosunu düzgün şekilde bir arada tutmak için dolaşmayı önleyen aparatı kulaklıklara doğru kaydırmak ve kabloların dolaşması riskini en aza indirmek.