Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
Bası yükseltin
Zengin ve derin bas ile kristal netliğinde ses sunan küçük ve yüksek kaliteli hoparlör özellikli SHE8000/10 kulaklık. Dahili kablo koruması, çekme hareketine karşı dayanıklılık sağlar ve kolay takma için kaymaz bir tutma yerine sahiptir. Ekstra yumuşak silikon kapaklar uzun süreli konfor sunar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bası yükseltin
Zengin ve derin bas ile kristal netliğinde ses sunan küçük ve yüksek kaliteli hoparlör özellikli SHE8000/10 kulaklık. Dahili kablo koruması, çekme hareketine karşı dayanıklılık sağlar ve kolay takma için kaymaz bir tutma yerine sahiptir. Ekstra yumuşak silikon kapaklar uzun süreli konfor sunar. Tüm faydaları görün
Bası yükseltin
Zengin ve derin bas ile kristal netliğinde ses sunan küçük ve yüksek kaliteli hoparlör özellikli SHE8000/10 kulaklık. Dahili kablo koruması, çekme hareketine karşı dayanıklılık sağlar ve kolay takma için kaymaz bir tutma yerine sahiptir. Ekstra yumuşak silikon kapaklar uzun süreli konfor sunar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bası yükseltin
Zengin ve derin bas ile kristal netliğinde ses sunan küçük ve yüksek kaliteli hoparlör özellikli SHE8000/10 kulaklık. Dahili kablo koruması, çekme hareketine karşı dayanıklılık sağlar ve kolay takma için kaymaz bir tutma yerine sahiptir. Ekstra yumuşak silikon kapaklar uzun süreli konfor sunar. Tüm faydaları görün
Kulak İçi Kulaklıklar
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Turbo Bas hava delikleri, en derin ve zengin basları yüksek kalitede üretmek için hava hareketini sağlar.
Bu Philips kulaklığın son derece yumuşak 3 boy silikon kapak, istenmeyen gürültüleri engellerken, baskı uygulamanıza gerek kalmadan kulağınıza rahatça oturur.
Kulaklıklarınızı saklarken, dikkatli bir şekilde saklanmadıkları takdirde kabloların dolaşma riski vardır. Bu durum, kulaklıkları saklamayı ve dinleme için hazır hale getirmeyi zorlaştırır. Yapmanız gereken tek şey, iki kulaklık kablosunu düzgün şekilde bir arada tutmak için dolaşmayı önleyen aparatı kulaklıklara doğru kaydırmak ve kabloların dolaşması riskini en aza indirmek.
Kulaklık gövdesinin kaplandığı rahat tutuş sağlayan yumuşak malzeme, performansı ve dayanıklılığı artırır. Kablo bağlantısını, takılıp çıkarılırken kulaklık gövdesinin kullanıcının parmaklarıyla sık temas etmesi sonucu tekrarlanan bükülmelerin neden olacağı hasardan korur.
Artık gürültülü yerlerden geçerken sesi açmanız gerekmeyecek. Açılı Akustik Boruları ve kulağa mükemmel oturan kulaklıklar, arka plan gürültüsünü önemli oranda azaltarak düşük ses seviyesinde bile aynı ses kalitesini ve daha uzun bir pil ömrü sağlar.
Ses cihazınızı istediğiniz yere koyma özgürlüğü veren ideal kablo uzunluğu.
İnsan kulağının anatomisine dayanan Açılı Akustik modeldeki 15 derecelik hafif eğimli tasarımın mükemmelliği, doğal bir uyum ve üstün rahatlık sağlar.
Ses
Bağlantı