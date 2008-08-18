Kutudaki diğer öğeler
- Bölme kablosu (siyah)
Turbo Bas
Turbo bas tasarımlı kulak içi kulaklıkta yüksek kalite
Bu ürün henüz satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Turbo Bas
Turbo bas tasarımlı kulak içi kulaklıkta yüksek kalite
Turbo Bas
Turbo bas tasarımlı kulak içi kulaklıkta yüksek kalite
Bu ürün henüz satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Turbo Bas
Turbo bas tasarımlı kulak içi kulaklıkta yüksek kalite
Kulak İçi Kulaklıklar
Toplam:
Optimum taşıma rahatlığı için yeterince küçük ve keskin, bozulmaya uğramayan sesler vermek için yeterince büyük olan 15 mm hoparlör sürücüsü, dinleme keyfi için ideal boyuttadır.
Yumuşak ve esnek bir bölüm, kablo bağlantısını, normalde kabloda tekrar tekrar bükülme sonucunda oluşacak hasardan korur.
Fişteki kıymetli altın kaplama, daha iyi kalitede güvenilir bağlantı sağlanır ve rahat edersiniz.
En yüksek kalitede Bakır Kaplama Alüminyum Kablo (CCAW) kullanarak, ses kalitesi büyük ölçüde artırılmıştır.
Neodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek hassasiyette, güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas tepkisi ve genelde daha yüksek ses kalitesi sağlamak için en iyi malzemedir.
Benzersiz bas tasarımı, düşük frekanslı tonları kulaklarınıza yönlendirerek 'turbo' güçlendirir. Sonuçta müthiş gerçekçi ve dinleyeni daha fazla içine alan bir ses ortaya çıkar.
Kablo dolaşmasına bu basit çözüm, kabloyu, çenenizin altından sarkıtmak yenine ensenizden indirmenize olanak verir.
Ses cihazınızı istediğiniz yere koyma özgürlüğü veren ideal kablo uzunluğu.
Bu standart kablonun bir ucunda 3,5 mm soket, diğer ucunda 3,5 mm fiş vardır. Böylece, kulaklıkla daha rahat hareket edebilirsiniz.
Ses
Bağlanabilirlik
İç Karton
Dış Karton
Ambalaj boyutları
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