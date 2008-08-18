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    Kulak İçi Kulaklıklar

    SHE7750/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Turbo Bas Turbo Bas Turbo Bas
      -{discount-value}

      Kulak İçi Kulaklıklar

      SHE7750/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Turbo Bas

      Turbo bas tasarımlı kulak içi kulaklıkta yüksek kalite

      Bu ürün henüz satışta değil

      Kulak İçi Kulaklıklar

      Turbo Bas

      Turbo bas tasarımlı kulak içi kulaklıkta yüksek kalite

      Turbo Bas

      Turbo bas tasarımlı kulak içi kulaklıkta yüksek kalite

      Bu ürün henüz satışta değil

      Kulak İçi Kulaklıklar

      Turbo Bas

      Turbo bas tasarımlı kulak içi kulaklıkta yüksek kalite

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        Kulak İçi Kulaklıklar

        Kulak İçi Kulaklıklar

        - {discount-value}

        Toplam:

        Turbo Bas

        Turbo bas tasarımlı kulak içi kulaklık

        15mm hoparlör sürücüsü, taşıma rahatlığını optimize eder

        15mm hoparlör sürücüsü, taşıma rahatlığını optimize eder

        Optimum taşıma rahatlığı için yeterince küçük ve keskin, bozulmaya uğramayan sesler vermek için yeterince büyük olan 15 mm hoparlör sürücüsü, dinleme keyfi için ideal boyuttadır.

        Dayanıklı Flexi-Grip özelliği güçlü ve esnek bir bağlantı sağlar

        Dayanıklı Flexi-Grip özelliği güçlü ve esnek bir bağlantı sağlar

        Yumuşak ve esnek bir bölüm, kablo bağlantısını, normalde kabloda tekrar tekrar bükülme sonucunda oluşacak hasardan korur.

        24k altın kaplama fiş sayesinde olağanüstü güvenilir bağlantı

        Fişteki kıymetli altın kaplama, daha iyi kalitede güvenilir bağlantı sağlanır ve rahat edersiniz.

        Bakır Kaplama Alüminyum Kablo ses kalitesini artırır

        En yüksek kalitede Bakır Kaplama Alüminyum Kablo (CCAW) kullanarak, ses kalitesi büyük ölçüde artırılmıştır.

        Neodimyum mıknatıs, bas performansını ve hassasiyeti artırır

        Neodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek hassasiyette, güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas tepkisi ve genelde daha yüksek ses kalitesi sağlamak için en iyi malzemedir.

        Turbo Bas size süper derinlikte ve dinamik bas sesleri verir

        Benzersiz bas tasarımı, düşük frekanslı tonları kulaklarınıza yönlendirerek 'turbo' güçlendirir. Sonuçta müthiş gerçekçi ve dinleyeni daha fazla içine alan bir ses ortaya çıkar.

        Asimetrik kablo sistemi, kablonun ortada dolanmasını önler

        Kablo dolaşmasına bu basit çözüm, kabloyu, çenenizin altından sarkıtmak yenine ensenizden indirmenize olanak verir.

        Dışarıda kullanım için ideal olan 1,2m uzunluğunda kablo

        Ses cihazınızı istediğiniz yere koyma özgürlüğü veren ideal kablo uzunluğu.

        Bölünmüş kablo, rahat bir uzaktan kumanda bağlantısı sağlar

        Bu standart kablonun bir ucunda 3,5 mm soket, diğer ucunda 3,5 mm fiş vardır. Böylece, kulaklıkla daha rahat hareket edebilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Akustik sistem
          Açık
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Ses bobini
          CCAW
          Diyafram
          Mylar dome
          Frekans tepkisi
          8 - 24 000  Hz
          Empedans
          16 Ohm
          Maksimum güç girişi
          50 mW
          Hassasiyet
          108 dB
          Hoparlör çapı
          15 mm
          Tip
          Dinamik

        • Bağlanabilirlik

          Kablo Bağlantısı
          İki paralel, asimetrik
          Kablo uzunluğu
          0,6 m +0,6 m
          Konnektör
          3,5 mm stereo
          Konnektör kaplaması
          24k Altın Kaplama
          Kablo tipi
          OFC

        • İç Karton

          Brüt ağırlık
          ,53  kg
          Yükseklik
          11,3  cm
          Uzunluk
          23,3  cm
          Net ağırlık
          ,372  kg
          Dara ağırlığı
          0,158  kg
          Genişlik
          18,5  cm

        • Dış Karton

          Brüt ağırlık
          9,44  kg
          Yükseklik
          48  cm
          Uzunluk
          48  cm
          Net ağırlık
          1,728  kg
          Dara ağırlığı
          7,712  kg
          Genişlik
          40  cm

        • Ambalaj boyutları

          Derinlik
          2,9  cm
          Brüt ağırlık
          ,062  kg
          Yükseklik
          22  cm
          Net ağırlık
          0,018  kg
          Dara ağırlığı
          ,044  kg
          Genişlik
          9,9  cm

        Kutuda neler var?

        Packaging photograph - highres 1447x756

        Kutudaki diğer öğeler

        • Bölme kablosu (siyah)

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