Bass+'ı hissedin

Küçük olmasına rağmen oldukça sağlam olan bu kulaklıklarla olağanüstü sesi deneyimleyin. Güçlü bas performansı için özel olarak tasarlanan hoparlör sürücülerine sahip Philips BASS+ kulaklıklar, mükemmel ses yalıtımı ve sabit kullanım rahatlığı sunarak müziğin ritmini en iyi şekilde yakalamanızı sağlar. Tüm faydaları görün