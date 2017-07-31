2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Zengin bas
Birinci sınıf kulaklık içi kulaklık mükemmel bas ses verir, rahattır ve güzel görünür. Verimli hoparlör sürücüleri güçlü ses verir. Oval tüp aparatları optimum uyum ve derin baslar için 3 kulak kapağı boyutunda gelir. Vakum metal kaplı muhafazalar zarif ve şık görünür.
Gold
Kompakt ama etkili hoparlörler dinleme keyfinizi artıracak şekilde kulağınıza tam otururken, zengin basların yanı sıra net ses çıkışı sunar.
5.0
5 üzerinden
2
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Ferhan
31/07/2017
Türkiye
Tam bir fiyat performans ürünü
Bugün aldım ve önceki aldığım kulaklıktan daha düşük fiyatta olmasına rağmen daha kullanışlı ve daha iyi ses veriyor.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHE3900BK In-Ear Headphones için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHE3900BK In-Ear Headphones için yapılmıştır
gslisamet41
18/08/2015
Türkiye
Gayet Güzel Bass Veriyor
Süper bir ürün. Almanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi bass iyi bi de ses yüksek :))
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHE3900BK In-Ear Headphones için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHE3900BK In-Ear Headphones için yapılmıştır