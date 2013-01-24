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Zengin bas
Birinci sınıf kulaklık içi kulaklık mükemmel bas ses verir, rahattır ve güzel görünür. Verimli hoparlör sürücüleri güçlü ses verir. Oval tüp aparatları optimum uyum ve derin baslar için 3 kulak kapağı boyutunda gelir. Vakum metal kaplı muhafazalar zarif ve şık görünür. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Zengin bas
Birinci sınıf kulaklık içi kulaklık mükemmel bas ses verir, rahattır ve güzel görünür. Verimli hoparlör sürücüleri güçlü ses verir. Oval tüp aparatları optimum uyum ve derin baslar için 3 kulak kapağı boyutunda gelir. Vakum metal kaplı muhafazalar zarif ve şık görünür. Tüm faydaları görün
Zengin bas
Birinci sınıf kulaklık içi kulaklık mükemmel bas ses verir, rahattır ve güzel görünür. Verimli hoparlör sürücüleri güçlü ses verir. Oval tüp aparatları optimum uyum ve derin baslar için 3 kulak kapağı boyutunda gelir. Vakum metal kaplı muhafazalar zarif ve şık görünür. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Zengin bas
Birinci sınıf kulaklık içi kulaklık mükemmel bas ses verir, rahattır ve güzel görünür. Verimli hoparlör sürücüleri güçlü ses verir. Oval tüp aparatları optimum uyum ve derin baslar için 3 kulak kapağı boyutunda gelir. Vakum metal kaplı muhafazalar zarif ve şık görünür. Tüm faydaları görün
Kulak İçi Kulaklıklar
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Kompakt ama etkili hoparlörler dinleme keyfinizi artıracak şekilde kulağınıza tam otururken, zengin basların yanı sıra net ses çıkışı sunar.
Kulaklık kapakları kişiselleştirilmiş, mükemmel uyum için 3 boy seçeneğine (küçük, orta ve büyük) sahiptir.
Dokulu gerilim önleyici, kulaklık kablosu ile fiş arasında güvenli ama esnek bir bağlantı sağlar.
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