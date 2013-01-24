Zengin bas

Birinci sınıf kulaklık içi kulaklık mükemmel bas ses verir, rahattır ve güzel görünür. Verimli hoparlör sürücüleri güçlü ses verir. Oval tüp aparatları optimum uyum ve derin baslar için 3 kulak kapağı boyutunda gelir. Vakum metal kaplı muhafazalar zarif ve şık görünür. Tüm faydaları görün