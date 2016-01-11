2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SHE3855BL/00
Güçlü vuruş sesleri ve etkileyici bas
Şık Philips MyJam Chromz kulak içi kulaklıklar etkileyici bas sunar, son derece rahattır ve dış görünüm olarak çekicidir. Birden fazla vakum metal, mat kaplama renk seçeneği iPhone 6S'inize uyum sağlar.
8,6 mm sürücülü/arkası kapalı
Kulak içi
Kulaklık kapakları kişiselleştirilmiş, mükemmel bir uyum için 3 boy seçeneğine (küçük, orta ve büyük) sahiptir.
Dahili mikrofon, bağlantı halinde kalmanız için müzik ve telefon çağrıları arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
Yüksek kaliteli vakum metal mat kaplama, ekstra yüzey koruması sunar ve iPhone 6S ile mükemmel uyum sağlar.
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