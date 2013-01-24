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    Kulak İçi Kulaklıklar

    SHE3622/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Bubbles eğlencesi! Bubbles eğlencesi! Bubbles eğlencesi!
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      Kulak İçi Kulaklıklar

      SHE3622/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Bubbles eğlencesi!

      Philips Bubbles kulaklıklar, müzik ile eğlencenin ve rengin bir araya geldiği, mükemmel bir noktadır. Yolda arkadaşınızla birlikte tek bir MP3 çalardan dinlediğiniz müziğin keyfine varmak için daha iyi bir yol var mı?

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Kulak İçi Kulaklıklar

      Bubbles eğlencesi!

      Philips Bubbles kulaklıklar, müzik ile eğlencenin ve rengin bir araya geldiği, mükemmel bir noktadır. Yolda arkadaşınızla birlikte tek bir MP3 çalardan dinlediğiniz müziğin keyfine varmak için daha iyi bir yol var mı?

      Bubbles eğlencesi!

      Philips Bubbles kulaklıklar, müzik ile eğlencenin ve rengin bir araya geldiği, mükemmel bir noktadır. Yolda arkadaşınızla birlikte tek bir MP3 çalardan dinlediğiniz müziğin keyfine varmak için daha iyi bir yol var mı?

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Kulak İçi Kulaklıklar

      Bubbles eğlencesi!

      Philips Bubbles kulaklıklar, müzik ile eğlencenin ve rengin bir araya geldiği, mükemmel bir noktadır. Yolda arkadaşınızla birlikte tek bir MP3 çalardan dinlediğiniz müziğin keyfine varmak için daha iyi bir yol var mı?

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        Kulak İçi Kulaklıklar

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Bubbles eğlencesi!

        Müzik paylaşmak içindir

        Dayanıklı Flexi-Grip özelliği güçlü ve esnek bir bağlantı sağlar

        Dayanıklı Flexi-Grip özelliği güçlü ve esnek bir bağlantı sağlar

        Yumuşak ve esnek bir bölüm, kablo bağlantısını, normalde kabloda tekrar tekrar bükülme sonucunda oluşacak hasardan korur.

        Mükemmel bir rahatlık için çok yumuşak kauçuk kapaklar

        Kauçuk kapaklar üzerindeki son derece yumuşak kauçuk malzeme mükemmel bir temas sağlar ve kulaklarınıza kolayca uyar. Kulak içi kulaklıklar hiç bu kadar rahat kullanımlı olmamıştı.

        i-Phone üzerinde müzik keyfi için i-Phone uyumludur

        Kulaklığın 3,5 mm fişi i-Phone uyumlu olduğundan, bir i-Phone cihazına takıp sevdiğiniz müziği dinleyebilirsiniz

        Müzik paylaşma adaptörü ile müziği paylaşın

        Bu adaptör, müziği paylaşmak için iki kulaklığın aynı ses kaynağına aynı anda bağlanmasını sağlar

        Neodimyum hoparlör sürücüleri saf dengeli ses sağlar

        Neodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek hassasiyette güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas tepkisi ve saf, dengeli bir ses kalitesi elde etmek için en iyi malzemedir.

        Yumuşak ve hafif malzemelerle gelen rahatlık

        Son derece yumuşak ve hafif malzemelerden yapılmış olan bu kulaklıklar, son derece rahattır ve size saatlerce süren bir müzik keyfi yaşatırlar

        Canlı renkleriyle modaya uygun kulaklıklar

        Müziğinizi dinlemek için fuşya, limon yeşili veya buz mavisi rengindeki kulaklıklar arasından birini seçin. Bubbles kulaklıkların, eğlenceyi ön plana çıkaran kabarcıklı bir görünümü ve şeffaf dalgalı bir tasarımı vardır

        Bass beat vent'ler, daha iyi ses için hava sirkülasyonu sağlar

        Bas delikleri, derin ve zengin baslara sahip daha iyi bir ses için hava sirkülasyonu sağlar.

        Mini kablo yuvası sayesinde fazla kablolardan kurtulun

        Mini kablo yuvası sayesinde, kulaklığı taktığınızda fazla kabloları dert etmeniz gerekmez. Kapaktaki açık kancayı kullanarak müzikçalarınızın kablosunu cihazın çevresine sararak daha iyi saklayabilirsiniz

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Ses bobini
          bakır
          Diyafram
          Mylar dome
          Frekans tepkisi
          16 - 22 000  Hz
          Empedans
          16  ohm
          Maksimum güç girişi
          100  mW
          Hassasiyet
          108  dB
          Hoparlör çapı
          13,5  mm
          Tip
          Dinamik

        • Bağlantı

          Kablo Bağlantısı
          iki paralel, simetrik
          Kablo uzunluğu
          1,2  m
          Konektör
          3,5  mm
          Konektör kaplaması
          krom kaplama

        • Ambalaj boyutları

          Yükseklik
          12,73  cm
          Genişlik
          10,21  cm
          Derinlik
          3,82  cm
          Net ağırlık
          ,0216  kg
          Brüt ağırlık
          ,043  kg
          Dara ağırlığı
          ,0214  kg

        • Dış Karton

          Uzunluk
          55,3  cm
          Genişlik
          28,7  cm
          Yükseklik
          60,5  cm
          Net ağırlık
          2,0736  kg
          Brüt ağırlık
          7,7774  kg
          Dara ağırlığı
          5,7038  kg

        • İç Karton

          Uzunluk
          27,2  cm
          Genişlik
          13,2  cm
          Yükseklik
          14,2  cm
          Net ağırlık
          ,1296  kg
          Brüt ağırlık
          ,4203  kg
          Dara ağırlığı
          ,2907  kg

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