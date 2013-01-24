Bubbles eğlencesi!

Philips Bubbles kulaklıklar, müzik ile eğlencenin ve rengin bir araya geldiği, mükemmel bir noktadır. Yolda arkadaşınızla birlikte tek bir MP3 çalardan dinlediğiniz müziğin keyfine varmak için daha iyi bir yol var mı?