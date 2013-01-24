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Bubbles eğlencesi!
Philips Bubbles kulaklıklar, müzik ile eğlencenin ve rengin bir araya geldiği, mükemmel bir noktadır. Yolda arkadaşınızla birlikte tek bir MP3 çalardan dinlediğiniz müziğin keyfine varmak için daha iyi bir yol var mı?
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bubbles eğlencesi!
Philips Bubbles kulaklıklar, müzik ile eğlencenin ve rengin bir araya geldiği, mükemmel bir noktadır. Yolda arkadaşınızla birlikte tek bir MP3 çalardan dinlediğiniz müziğin keyfine varmak için daha iyi bir yol var mı?
Bubbles eğlencesi!
Philips Bubbles kulaklıklar, müzik ile eğlencenin ve rengin bir araya geldiği, mükemmel bir noktadır. Yolda arkadaşınızla birlikte tek bir MP3 çalardan dinlediğiniz müziğin keyfine varmak için daha iyi bir yol var mı?
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bubbles eğlencesi!
Philips Bubbles kulaklıklar, müzik ile eğlencenin ve rengin bir araya geldiği, mükemmel bir noktadır. Yolda arkadaşınızla birlikte tek bir MP3 çalardan dinlediğiniz müziğin keyfine varmak için daha iyi bir yol var mı?
Kulak İçi Kulaklıklar
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Yumuşak ve esnek bir bölüm, kablo bağlantısını, normalde kabloda tekrar tekrar bükülme sonucunda oluşacak hasardan korur.
Kauçuk kapaklar üzerindeki son derece yumuşak kauçuk malzeme mükemmel bir temas sağlar ve kulaklarınıza kolayca uyar. Kulak içi kulaklıklar hiç bu kadar rahat kullanımlı olmamıştı.
Kulaklığın 3,5 mm fişi i-Phone uyumlu olduğundan, bir i-Phone cihazına takıp sevdiğiniz müziği dinleyebilirsiniz
Bu adaptör, müziği paylaşmak için iki kulaklığın aynı ses kaynağına aynı anda bağlanmasını sağlar
Neodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek hassasiyette güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas tepkisi ve saf, dengeli bir ses kalitesi elde etmek için en iyi malzemedir.
Son derece yumuşak ve hafif malzemelerden yapılmış olan bu kulaklıklar, son derece rahattır ve size saatlerce süren bir müzik keyfi yaşatırlar
Müziğinizi dinlemek için fuşya, limon yeşili veya buz mavisi rengindeki kulaklıklar arasından birini seçin. Bubbles kulaklıkların, eğlenceyi ön plana çıkaran kabarcıklı bir görünümü ve şeffaf dalgalı bir tasarımı vardır
Bas delikleri, derin ve zengin baslara sahip daha iyi bir ses için hava sirkülasyonu sağlar.
Mini kablo yuvası sayesinde, kulaklığı taktığınızda fazla kabloları dert etmeniz gerekmez. Kapaktaki açık kancayı kullanarak müzikçalarınızın kablosunu cihazın çevresine sararak daha iyi saklayabilirsiniz
Ses
Bağlantı
Ambalaj boyutları
Dış Karton
İç Karton