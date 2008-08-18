Kutudaki diğer öğeler
- Hızlı çıkarma
Kolay takılabilir
Rahat bir hızlı çıkarma mekanizmasına sahip boyunluk stili kulaklık. 15 mm'lik hoparlörler ve yumuşak kulak yastıkları uzun süre kolay kullanım sağlarken, son derece yumuşak boyunluk tüm kompakt müzik çalarları taşımak için idealdir.
Bu ürün henüz satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kolay takılabilir
Rahat bir hızlı çıkarma mekanizmasına sahip boyunluk stili kulaklık. 15 mm'lik hoparlörler ve yumuşak kulak yastıkları uzun süre kolay kullanım sağlarken, son derece yumuşak boyunluk tüm kompakt müzik çalarları taşımak için idealdir.
Kolay takılabilir
Rahat bir hızlı çıkarma mekanizmasına sahip boyunluk stili kulaklık. 15 mm'lik hoparlörler ve yumuşak kulak yastıkları uzun süre kolay kullanım sağlarken, son derece yumuşak boyunluk tüm kompakt müzik çalarları taşımak için idealdir.
Bu ürün henüz satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kolay takılabilir
Rahat bir hızlı çıkarma mekanizmasına sahip boyunluk stili kulaklık. 15 mm'lik hoparlörler ve yumuşak kulak yastıkları uzun süre kolay kullanım sağlarken, son derece yumuşak boyunluk tüm kompakt müzik çalarları taşımak için idealdir.
Kulak İçi Kulaklıklar
Toplam:
Optimum taşıma rahatlığı için yeterince küçük ve keskin, bozulmaya uğramayan sesler vermek için yeterince büyük olan 15 mm hoparlör sürücüsü, dinleme keyfi için ideal boyuttadır.
Yumuşak ve esnek bir bölüm, kablo bağlantısını, normalde kabloda tekrar tekrar bükülme sonucunda oluşacak hasardan korur.
Hızlı çıkarılabilen boyunluk, MP3 çalar güçlü bir şekilde çekildiğinde bağlantıyı otomatik olarak koparan bir güvenlik mekanizmasına sahiptir. Bu mekanizma, boyunluğun çıkarılmasını da kolaylaştırır.
Kolay Döndür ve Çıkar klipsi, MP3 çaları boyunluğa takmak ve boyunluktan çıkarmak için basit ve hızlı bir yöntem sağlar. Sadece klipsi döndürerek MP3 çaları çıkarabilirsiniz.
Kaydırmalı kilitler, kabloların tertipli tutar, güven altında olmasını sağlar ve karışmasını engeller. Orta bölümdeki kaydırmalı kilitler ile boyunluk askısının uzunluğu ayarlanarak sabitlenebilir.
Akustik vent'ler kulaklık hoparlörüne hava akışı sağlar ve ince seslerin ve basın dengelenmesine yardımcı olarak daha yuvarlak ve gerçekçi dinleme deneyimi sağlar.
Neodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek hassasiyette, güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas tepkisi ve genelde daha yüksek ses kalitesi sağlamak için en iyi malzemedir.
Son derece yumuşak askı, dayanlıklı pamuktan imal edilmiştir ve cilde yumuşak bir şekilde temas eder. Böylece, daha konforlu bir şekilde takılabilir.
Ses
Bağlantı
Ambalaj boyutları
Dış Karton
İç Karton
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