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    Kulak İçi Kulaklıklar

    SHE3600/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Kolay takılabilir Kolay takılabilir Kolay takılabilir
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      Kulak İçi Kulaklıklar

      SHE3600/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Kolay takılabilir

      Rahat bir hızlı çıkarma mekanizmasına sahip boyunluk stili kulaklık. 15 mm'lik hoparlörler ve yumuşak kulak yastıkları uzun süre kolay kullanım sağlarken, son derece yumuşak boyunluk tüm kompakt müzik çalarları taşımak için idealdir.

      Bu ürün henüz satışta değil

      Kulak İçi Kulaklıklar

      Kolay takılabilir

      Rahat bir hızlı çıkarma mekanizmasına sahip boyunluk stili kulaklık. 15 mm'lik hoparlörler ve yumuşak kulak yastıkları uzun süre kolay kullanım sağlarken, son derece yumuşak boyunluk tüm kompakt müzik çalarları taşımak için idealdir.

      Kolay takılabilir

      Rahat bir hızlı çıkarma mekanizmasına sahip boyunluk stili kulaklık. 15 mm'lik hoparlörler ve yumuşak kulak yastıkları uzun süre kolay kullanım sağlarken, son derece yumuşak boyunluk tüm kompakt müzik çalarları taşımak için idealdir.

      Bu ürün henüz satışta değil

      Kulak İçi Kulaklıklar

      Kolay takılabilir

      Rahat bir hızlı çıkarma mekanizmasına sahip boyunluk stili kulaklık. 15 mm'lik hoparlörler ve yumuşak kulak yastıkları uzun süre kolay kullanım sağlarken, son derece yumuşak boyunluk tüm kompakt müzik çalarları taşımak için idealdir.

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        Kulak İçi Kulaklıklar

        Kulak İçi Kulaklıklar

        - {discount-value}

        Toplam:

        Kolay takılabilir

        Maksimum rahatlık sağlayan boyunluk stili

        15mm hoparlör sürücüsü, taşıma rahatlığını optimize eder

        15mm hoparlör sürücüsü, taşıma rahatlığını optimize eder

        Optimum taşıma rahatlığı için yeterince küçük ve keskin, bozulmaya uğramayan sesler vermek için yeterince büyük olan 15 mm hoparlör sürücüsü, dinleme keyfi için ideal boyuttadır.

        Dayanıklı Flexi-Grip özelliği güçlü ve esnek bir bağlantı sağlar

        Dayanıklı Flexi-Grip özelliği güçlü ve esnek bir bağlantı sağlar

        Yumuşak ve esnek bir bölüm, kablo bağlantısını, normalde kabloda tekrar tekrar bükülme sonucunda oluşacak hasardan korur.

        Kolay ve hızlı çıkarılabilen boyunluk

        Hızlı çıkarılabilen boyunluk, MP3 çalar güçlü bir şekilde çekildiğinde bağlantıyı otomatik olarak koparan bir güvenlik mekanizmasına sahiptir. Bu mekanizma, boyunluğun çıkarılmasını da kolaylaştırır.

        Müzik çaların hızla ayrılması için Kolay Döndür ve Çıkar klipsi

        Kolay Döndür ve Çıkar klipsi, MP3 çaları boyunluğa takmak ve boyunluktan çıkarmak için basit ve hızlı bir yöntem sağlar. Sadece klipsi döndürerek MP3 çaları çıkarabilirsiniz.

        Kaydırmalı kilitler kabloların tertipli olmasını sağlar

        Kaydırmalı kilitler, kabloların tertipli tutar, güven altında olmasını sağlar ve karışmasını engeller. Orta bölümdeki kaydırmalı kilitler ile boyunluk askısının uzunluğu ayarlanarak sabitlenebilir.

        Dengeli, gerçekçi ses için akustik ventler

        Akustik vent'ler kulaklık hoparlörüne hava akışı sağlar ve ince seslerin ve basın dengelenmesine yardımcı olarak daha yuvarlak ve gerçekçi dinleme deneyimi sağlar.

        Neodimyum mıknatıslar bas performansını ve hassasiyeti artırır

        Neodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek hassasiyette, güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas tepkisi ve genelde daha yüksek ses kalitesi sağlamak için en iyi malzemedir.

        Ek takma rahatlığı için son derece yumuşak askı malzemesi

        Son derece yumuşak askı, dayanlıklı pamuktan imal edilmiştir ve cilde yumuşak bir şekilde temas eder. Böylece, daha konforlu bir şekilde takılabilir.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Akustik sistem
          açık
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Diyafram
          Mylar dome
          Ses bobini
          bakır
          Frekans tepkisi
          12 - 22 000  Hz
          Empedans
          16  ohm
          Maksimum güç girişi
          50  mW
          Hassasiyet
          106  dB
          Hoparlör çapı
          15  mm
          Tip
          Dinamik

        • Bağlantı

          Kablo Bağlantısı
          iki paralel, simetrik
          Kablo uzunluğu
          0,3  m
          Konektör
          3,5  mm
          Konektör kaplaması
          altın kaplama
          Kablo tipi
          bakır

        • Ambalaj boyutları

          EAN
          87 10895 91347 8
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Plastik paket
          Derinlik
          3  cm
          Brüt ağırlık
          0,064  kg
          Yükseklik
          22  cm
          Net ağırlık
          0,017  kg
          Dara ağırlığı
          0,047  kg
          Genişlik
          10  cm

        • Dış Karton

          EAN
          87 10895 91349 2
          Ambalaj sayısı
          96
          Brüt ağırlık
          9,46  kg
          Yükseklik
          48  cm
          Uzunluk
          47,7  cm
          Net ağırlık
          1,632  kg
          Dara ağırlığı
          7,828  kg
          Genişlik
          39,8  cm

        • İç Karton

          EAN
          87 10895 91348 5
          Ambalaj sayısı
          6
          Brüt ağırlık
          0,542  kg
          Yükseklik
          11,3  cm
          Uzunluk
          23,3  cm
          Net ağırlık
          0,384  kg
          Dara ağırlığı
          0,158  kg
          Genişlik
          18,5  cm

        Kutuda neler var?

        Packaging photograph - highres 1447x756

        Kutudaki diğer öğeler

        • Hızlı çıkarma

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