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    Kulak İçi Kulaklıklar

    SHE3590WT/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • Ekstra bas Ekstra bas Ekstra bas
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      Kulak İçi Kulaklıklar

      SHE3590WT/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Ekstra bas

      Yumuşak başlıkları ve son derece küçük kulak içi tasarımıyla bu kulaklıklar kulağınıza tam oturur. Küçük ve güçlü hoparlörleri dinamik bas ve net sesler sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 49,90 TL

      Kulak İçi Kulaklıklar

      Ekstra bas

      Yumuşak başlıkları ve son derece küçük kulak içi tasarımıyla bu kulaklıklar kulağınıza tam oturur. Küçük ve güçlü hoparlörleri dinamik bas ve net sesler sağlar. Tüm faydaları görün

      Ekstra bas

      Yumuşak başlıkları ve son derece küçük kulak içi tasarımıyla bu kulaklıklar kulağınıza tam oturur. Küçük ve güçlü hoparlörleri dinamik bas ve net sesler sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 49,90 TL

      Kulak İçi Kulaklıklar

      Ekstra bas

      Yumuşak başlıkları ve son derece küçük kulak içi tasarımıyla bu kulaklıklar kulağınıza tam oturur. Küçük ve güçlü hoparlörleri dinamik bas ve net sesler sağlar. Tüm faydaları görün

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        Kulak İçi Kulaklıklar

        Kulak İçi Kulaklıklar

        - {discount-value}

        Toplam:

        Ekstra bas

        Yumuşak başlıklı kompakt kulaklıklar

        • Beyaz
        Küçük ama etkili hoparlörler, baslarla birlikte net ses verir

        Küçük ama etkili hoparlörler, baslarla birlikte net ses verir

        Philips kulaklıklar için tasarlanan küçük ama etkili hoparlörler dinleme keyfinizi artıracak şekilde kulağınıza tam otururken, güçlü basların yanı sıra net ses çıkışı sunar.

        Her kulağa tam oturması için değiştirilebilir 3 lastik kulak kapağı

        Her kulağa tam oturması için değiştirilebilir 3 lastik kulak kapağı

        Küçükten büyüğe, değiştirilebilir 3 kulak kapağı, bu Philips kulaklıkların kulaklarınıza mükemmel şekilde oturmasını sağlar.

        Dış gürültüyü önleyen mükemmel kulak içi tampon

        Bu Philips kulaklıkların son derece küçük hoparlör sürücüleri, kulaklarınıza tam olarak oturur, sağlanan denge sayesinde dış gürültüler engellenir ve yüksek yoğunlukta dinleme deneyimi sağlanır.

        Dışarıda kullanım için ideal olan 1,2 m uzunluğunda kablo

        Ses cihazınızı istediğiniz yere koyma özgürlüğü veren ideal kablo uzunluğu.

        Dayanıklılığı artıran kauçuk kablo emniyeti

        Ürün ömrünü uzatmak amacıyla, kulaklık ve kablo arasındaki yumuşak kauçuk, kablo bağlantısını sürekli bükülmeye bağlı hasarlara karşı korur.

        Teknik Özellikler

        • Ambalaj boyutları

          Genişlik
          5  cm
          Yükseklik
          17,3  cm
          Derinlik
          2,7  cm
          Net ağırlık
          0,013  kg
          Brüt ağırlık
          0,03  kg
          Dara ağırlığı
          0,017  kg
          EAN
          69 23410 71371 8
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Plastik paket
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi

        • Dış Karton

          Uzunluk
          37,5  cm
          Genişlik
          17,9  cm
          Yükseklik
          13,9  cm
          Net ağırlık
          0,312  kg
          Brüt ağırlık
          1,127  kg
          Dara ağırlığı
          0,815  kg
          GTIN
          1 69 23410 71371 5
          Ambalaj sayısı
          24

        • İç Karton

          Uzunluk
          18,1  cm
          Genişlik
          8,1  cm
          Yükseklik
          6  cm
          Net ağırlık
          0,039  kg
          Brüt ağırlık
          0,125  kg
          Dara ağırlığı
          0,086  kg
          GTIN
          2 69 23410 71371 2
          Ambalaj sayısı
          3

        • Bağlantı

          Kablo Bağlantısı
          iki paralel, simetrik
          Kablo uzunluğu
          1,2  m
          Konektör
          3,5  mm
          Konektör kaplaması
          krom kaplama

        • Ses

          Frekans tepkisi
          12 - 23 500  Hz
          Empedans
          16  ohm
          Maksimum güç girişi
          50  mW
          Hassasiyet
          103  dB
          Tip
          Dinamik

        Kutuda neler var?

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        Kutudaki diğer öğeler

        • 3 boy kulaklık kapağı, şeffaf

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