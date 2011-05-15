Kutudaki diğer öğeler
- kulak kapakları
Müziğin renkleri
Her durum için farklı renkler. Son derece küçük, kulak içi tasarımıyla kulağınıza tam oturur. Kaliteli hoparlörler güçlü bas özelliklerine sahip mükemmel ses çıkışı sağlar. Müzik dinleme keyfi için ideal.
Bu ürün henüz satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Müziğin renkleri
Her durum için farklı renkler. Son derece küçük, kulak içi tasarımıyla kulağınıza tam oturur. Kaliteli hoparlörler güçlü bas özelliklerine sahip mükemmel ses çıkışı sağlar. Müzik dinleme keyfi için ideal.
Müziğin renkleri
Her durum için farklı renkler. Son derece küçük, kulak içi tasarımıyla kulağınıza tam oturur. Kaliteli hoparlörler güçlü bas özelliklerine sahip mükemmel ses çıkışı sağlar. Müzik dinleme keyfi için ideal.
Bu ürün henüz satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Müziğin renkleri
Her durum için farklı renkler. Son derece küçük, kulak içi tasarımıyla kulağınıza tam oturur. Kaliteli hoparlörler güçlü bas özelliklerine sahip mükemmel ses çıkışı sağlar. Müzik dinleme keyfi için ideal.
Kulak İçi Kulaklıklar
Toplam:
Küçükten büyüğe, değiştirilebilir 3 kulak kapağı, bu Philips kulaklıkların kulaklarınıza mükemmel şekilde oturmasını sağlar.
Philips kulaklıklar için tasarlanan küçük ama etkili hoparlörler dinleme keyfinizi artıracak şekilde kulağınıza tam otururken, güçlü basların yanı sıra net ses çıkışı sunar.
Küçük kulaklara tam oturan ve saatlerce dinleme keyfi sunan son derece küçük, hafif kulak içi kulaklık tasarımı.
Ses cihazınızı istediğiniz yere koyma özgürlüğü veren ideal kablo uzunluğu.
Bu Philips kulaklıkların son derece küçük hoparlör sürücüleri, kulaklarınıza tam olarak oturur, sağlanan denge sayesinde dış gürültüler engellenir ve yüksek yoğunlukta dinleme deneyimi sağlanır.
Ürün ömrünü uzatmak amacıyla, kulaklık ve kablo arasındaki yumuşak kauçuk, kablo bağlantısını sürekli bükülmeye bağlı hasarlara karşı korur.
İç Karton
Dış Karton
Ambalaj boyutları
Bağlantı
Ses
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