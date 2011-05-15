  • Peşin fiyatına 9 taksit

  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    Kulak İçi Kulaklıklar

    SHE3570WT/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • Müziğin renkleri Müziğin renkleri Müziğin renkleri
      -{discount-value}

      Kulak İçi Kulaklıklar

      SHE3570WT/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Müziğin renkleri

      Her durum için farklı renkler. Son derece küçük, kulak içi tasarımıyla kulağınıza tam oturur. Kaliteli hoparlörler güçlü bas özelliklerine sahip mükemmel ses çıkışı sağlar. Müzik dinleme keyfi için ideal.

      Bu ürün henüz satışta değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 29,90 TL

      Kulak İçi Kulaklıklar

      Müziğin renkleri

      Her durum için farklı renkler. Son derece küçük, kulak içi tasarımıyla kulağınıza tam oturur. Kaliteli hoparlörler güçlü bas özelliklerine sahip mükemmel ses çıkışı sağlar. Müzik dinleme keyfi için ideal.

      Müziğin renkleri

      Her durum için farklı renkler. Son derece küçük, kulak içi tasarımıyla kulağınıza tam oturur. Kaliteli hoparlörler güçlü bas özelliklerine sahip mükemmel ses çıkışı sağlar. Müzik dinleme keyfi için ideal.

      Bu ürün henüz satışta değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 29,90 TL

      Kulak İçi Kulaklıklar

      Müziğin renkleri

      Her durum için farklı renkler. Son derece küçük, kulak içi tasarımıyla kulağınıza tam oturur. Kaliteli hoparlörler güçlü bas özelliklerine sahip mükemmel ses çıkışı sağlar. Müzik dinleme keyfi için ideal.

      Benzer ürünler

      Tümünü gör Kulak içi kulaklıklar

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Kulak İçi Kulaklıklar

        Kulak İçi Kulaklıklar

        - {discount-value}

        Toplam:

        Müziğin renkleri

        Her kulağa tam oturması için değiştirilebilir 3 lastik kulak kapağı

        Her kulağa tam oturması için değiştirilebilir 3 lastik kulak kapağı

        Küçükten büyüğe, değiştirilebilir 3 kulak kapağı, bu Philips kulaklıkların kulaklarınıza mükemmel şekilde oturmasını sağlar.

        Küçük ama etkili hoparlörler, baslarla birlikte net ses verir

        Küçük ama etkili hoparlörler, baslarla birlikte net ses verir

        Philips kulaklıklar için tasarlanan küçük ama etkili hoparlörler dinleme keyfinizi artıracak şekilde kulağınıza tam otururken, güçlü basların yanı sıra net ses çıkışı sunar.

        Rahatça takılan son derece küçük kulak içi kulaklık

        Rahatça takılan son derece küçük kulak içi kulaklık

        Küçük kulaklara tam oturan ve saatlerce dinleme keyfi sunan son derece küçük, hafif kulak içi kulaklık tasarımı.

        Dışarıda kullanım için ideal olan 1,2m uzunluğunda kablo

        Ses cihazınızı istediğiniz yere koyma özgürlüğü veren ideal kablo uzunluğu.

        Dış gürültüyü önleyen mükemmel kulak içi tampon

        Bu Philips kulaklıkların son derece küçük hoparlör sürücüleri, kulaklarınıza tam olarak oturur, sağlanan denge sayesinde dış gürültüler engellenir ve yüksek yoğunlukta dinleme deneyimi sağlanır.

        Dayanıklılığı artıran kauçuk kablo emniyeti

        Ürün ömrünü uzatmak amacıyla, kulaklık ve kablo arasındaki yumuşak kauçuk, kablo bağlantısını sürekli bükülmeye bağlı hasarlara karşı korur.

        Teknik Özellikler

        • İç Karton

          EAN
          87 12581 58591 4
          Brüt ağırlık
          0,1256  kg
          Yükseklik
          5,9  cm
          Uzunluk
          17,8  cm
          Net ağırlık
          0,0294  kg
          Ambalaj sayısı
          3
          Dara ağırlığı
          0,0962  kg
          Genişlik
          9,8  cm

        • Dış Karton

          EAN
          87 12581 58590 7
          Brüt ağırlık
          1,1848  kg
          Yükseklik
          13,4  cm
          Uzunluk
          36,5  cm
          Net ağırlık
          0,2352  kg
          Ambalaj sayısı
          24
          Dara ağırlığı
          0,9496  kg
          Genişlik
          21,3  cm

        • Ambalaj boyutları

          EAN
          69 23410 70739 7
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Derinlik
          3  cm
          Brüt ağırlık
          0,0242  kg
          Yükseklik
          17  cm
          Net ağırlık
          0,0098  kg
          Dara ağırlığı
          0,0144  kg
          Genişlik
          5  cm
          Ambalaj türü
          Plastik paket

        • Bağlantı

          Kablo Bağlantısı
          İki paralel, simetrik
          Kablo uzunluğu
          1,2 m
          Konektör
          3,5 mm stereo
          Konektör kaplaması
          Krom kaplama

        • Ses

          Frekans tepkisi
          12 - 23 500  Hz
          Empedans
          16 Ohm
          Maksimum güç girişi
          50 mW
          Hassasiyet
          102 dB
          Tip
          Dinamik

        Kutuda neler var?

        Packaging photograph - highres 1447x756

        Kutudaki diğer öğeler

        • kulak kapakları

        Bu ürün için destek alın

        SSS'ler, sorun giderme yöntemleri, kullanıcı kılavuzları ve ipuçları bul.

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bültenimize abone olun

            * Bu alan gereklidir

            Özel promosyonlar ve kuponlar

            Ürün lansmanları

            İpuçları ve öneriler

            *
            *

            *

            * Tercihlerime ve davranışlarıma göre Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları ile ilgili tanıtım amaçlı bildirimler almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim!

            Bu ne anlama geliyor?

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:

            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Çevrimiçi Mağaza Desteği
            Şartlar ve koşullar
            Sipariş Takibi

            Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

            I understand

            You are about to visit a Philips global content page

            Continue

            You are about to visit the Philips USA website.

            I understand

            Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.