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    Mikrofonlu kulaklık

    SHE3555WT/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Büyük vuruş sesleri, basınçlı bas sesi Büyük vuruş sesleri, basınçlı bas sesi Büyük vuruş sesleri, basınçlı bas sesi
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      NULL Mikrofonlu kulaklık

      SHE3555WT/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Büyük vuruş sesleri, basınçlı bas sesi

      Son derece küçük ancak bir o kadar güçlü bas sunan Philips Beamers kulak içi kulaklıkların konfor için oval tüp aparatları bulunur. Tüm faydaları görün

      NULL Mikrofonlu kulaklık

      Büyük vuruş sesleri, basınçlı bas sesi

      Son derece küçük ancak bir o kadar güçlü bas sunan Philips Beamers kulak içi kulaklıkların konfor için oval tüp aparatları bulunur. Tüm faydaları görün

      Büyük vuruş sesleri, basınçlı bas sesi

      Son derece küçük ancak bir o kadar güçlü bas sunan Philips Beamers kulak içi kulaklıkların konfor için oval tüp aparatları bulunur. Tüm faydaları görün

      NULL Mikrofonlu kulaklık

      Büyük vuruş sesleri, basınçlı bas sesi

      Son derece küçük ancak bir o kadar güçlü bas sunan Philips Beamers kulak içi kulaklıkların konfor için oval tüp aparatları bulunur. Tüm faydaları görün

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        Mikrofonlu kulaklık

        Toplam:

        Büyük vuruş sesleri, basınçlı bas sesi

        Kompakt tasarım

        • 8,6 mm sürücülü/arkası kapalı
        • Kulak içi

        Değiştirilebilir 2 adet kauçuk kulak başlığı, kulağa tam oturur

        Kulaklık başlıkları kişiselleştirilmiş, mükemmel bir uyum için 2 boy seçeneğine sahiptir.

        Dahili mikrofon müzik dinlerken telefon çağrılarına geçiş yapmanızı sağlar

        Dahili mikrofon, bağlantı halinde kalmanız için müzik ve telefon çağrıları arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.

        Etkili sürücüler yoluyla büyük bas ve net ses

        Philips Vibes kulak içi kulaklık, kompakt bir tasarımda etkili sürücülere sahiptir. Net ses ve kuvvetli bas verirken kulağa mükemmel şekilde oturur.

        Oval ses tüpü aparatı, ergonomik rahatlık ve uyum sağlar

        Oval ses tüpü aparatı, kulağın şekline uygun ergonomik rahatlık sağlar.

        Dış gürültüyü önleyen mükemmel bir kulak içi tampon

        Son derece küçük kulaklıklar, kulağın içiyle mükemmel uyum sağlarken dışarıdan gelen sesleri engelleyen bir tampon oluşturur.

        Güçlendirilmiş kablo koruması, dayanıklılığı ve bağlantıyı artırır

        Kulaklığınızın ömrünü uzatmak amacıyla, kulaklık ve kablo arasındaki yumuşak kauçuk koruma, bağlantıyı sürekli bükülmeye bağlı hasarlara karşı korur.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Akustik sistem
          Kapalı
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Maksimum güç girişi
          <10 mW
          Frekans tepkisi
          20 - 20 000  Hz
          Empedans
          16  ohm
          Hassasiyet
          101  dB
          Hoparlör çapı
          8,6  mm

        • Bağlantı

          Kablo Bağlantısı
          iki paralel, simetrik
          Kablo uzunluğu
          1,2  m
          Konektör
          3,5  mm
          Konektör kaplaması
          krom kaplama
          Kablo tipi
          bakır

        • İç Karton

          Brüt ağırlık
          0,127  kg
          GTIN
          2 69 23410 72452 7
          Yükseklik
          6  cm
          Uzunluk
          18,1  cm
          Net ağırlık
          0,039  kg
          Ambalaj sayısı
          3
          Dara ağırlığı
          0,088  kg
          Genişlik
          8,1  cm

        • Dış Karton

          Brüt ağırlık
          1,14  kg
          GTIN
          1 69 23410 72452 0
          Yükseklik
          13,9  cm
          Uzunluk
          37,5  cm
          Net ağırlık
          0,312  kg
          Ambalaj sayısı
          24
          Dara ağırlığı
          0,828  kg
          Genişlik
          17,9  cm

        • Ambalaj boyutları

          Derinlik
          2,7  cm
          EAN
          69 23410 72452 3
          Brüt ağırlık
          0,027  kg
          Yükseklik
          17,3  cm
          Net ağırlık
          0,013  kg
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Plastik paket
          Dara ağırlığı
          0,014  kg
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi de
          Genişlik
          5  cm

        • Ürün boyutları

          Derinlik
          1,2  cm
          Yükseklik
          1,85  cm
          Ağırlık
          0,012  kg
          Genişlik
          2,1  cm

        • Tasarım

          Renk
          Beyaz

        • UPC

          UPC
          8 89446 00603 2

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