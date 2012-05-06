Kutudaki diğer öğeler
- 3 boy kulaklık kapağı, şeffaf
Bas ses
Yumuşak başlıklara sahip bu Philips SHE3501PP/00 kulaklık, son derece küçük kulak içi tasarımıyla kulağınıza tam oturur. Küçük ve güçlü hoparlörleri bas sesi sağlar. Tüm faydaları görün
Bu ürün henüz satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bas ses
Yumuşak başlıklara sahip bu Philips SHE3501PP/00 kulaklık, son derece küçük kulak içi tasarımıyla kulağınıza tam oturur. Küçük ve güçlü hoparlörleri bas sesi sağlar. Tüm faydaları görün
Bas ses
Yumuşak başlıklara sahip bu Philips SHE3501PP/00 kulaklık, son derece küçük kulak içi tasarımıyla kulağınıza tam oturur. Küçük ve güçlü hoparlörleri bas sesi sağlar. Tüm faydaları görün
Bu ürün henüz satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bas ses
Yumuşak başlıklara sahip bu Philips SHE3501PP/00 kulaklık, son derece küçük kulak içi tasarımıyla kulağınıza tam oturur. Küçük ve güçlü hoparlörleri bas sesi sağlar. Tüm faydaları görün
Kulak İçi Kulaklıklar
Toplam:
Philips kulaklıklar için tasarlanan küçük ama etkili hoparlörler dinleme keyfinizi artıracak şekilde kulağınıza tam otururken, güçlü basların yanı sıra net ses çıkışı sunar.
Küçük kulaklara tam oturan ve saatlerce dinleme keyfi sunan son derece küçük, hafif kulak içi kulaklık tasarımı.
Küçükten büyüğe, değiştirilebilir 3 kulak kapağı, bu Philips kulaklıkların kulaklarınıza mükemmel şekilde oturmasını sağlar.
Bu Philips kulaklıkların son derece küçük hoparlör sürücüleri, kulaklarınıza tam olarak oturur, sağlanan denge sayesinde dış gürültüler engellenir ve yüksek yoğunlukta dinleme deneyimi sağlanır.
Ses cihazınızı istediğiniz yere koyma özgürlüğü veren ideal kablo uzunluğu.
Ürün ömrünü uzatmak amacıyla, kulaklık ve kablo arasındaki yumuşak kauçuk, kablo bağlantısını sürekli bükülmeye bağlı hasarlara karşı korur.
Ürün boyutları
İç Karton
Dış Karton
Ambalaj boyutları
Bağlantı
Ses
You are about to visit a Philips global content pageContinue
You are about to visit the Philips USA website.I understand
Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.