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    Kulak İçi Kulaklıklar

    SHE3501PP/00
    Genel Derecelendirme / 5
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      Kulak İçi Kulaklıklar

      SHE3501PP/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Bas ses

      Yumuşak başlıklara sahip bu Philips SHE3501PP/00 kulaklık, son derece küçük kulak içi tasarımıyla kulağınıza tam oturur. Küçük ve güçlü hoparlörleri bas sesi sağlar. Tüm faydaları görün

      Bu ürün henüz satışta değil

      Kulak İçi Kulaklıklar

      Bas ses

      Yumuşak başlıklara sahip bu Philips SHE3501PP/00 kulaklık, son derece küçük kulak içi tasarımıyla kulağınıza tam oturur. Küçük ve güçlü hoparlörleri bas sesi sağlar. Tüm faydaları görün

      Bas ses

      Yumuşak başlıklara sahip bu Philips SHE3501PP/00 kulaklık, son derece küçük kulak içi tasarımıyla kulağınıza tam oturur. Küçük ve güçlü hoparlörleri bas sesi sağlar. Tüm faydaları görün

      Bu ürün henüz satışta değil

      Kulak İçi Kulaklıklar

      Bas ses

      Yumuşak başlıklara sahip bu Philips SHE3501PP/00 kulaklık, son derece küçük kulak içi tasarımıyla kulağınıza tam oturur. Küçük ve güçlü hoparlörleri bas sesi sağlar. Tüm faydaları görün

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        Kulak İçi Kulaklıklar

        Kulak İçi Kulaklıklar

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        Toplam:

        Bas ses

        Yumuşak başlıklı kompakt kulaklıklar

        • Mor
        Küçük ama etkili hoparlörler, baslarla birlikte net ses verir

        Küçük ama etkili hoparlörler, baslarla birlikte net ses verir

        Philips kulaklıklar için tasarlanan küçük ama etkili hoparlörler dinleme keyfinizi artıracak şekilde kulağınıza tam otururken, güçlü basların yanı sıra net ses çıkışı sunar.

        Rahatça takılan son derece küçük kulak içi kulaklık

        Rahatça takılan son derece küçük kulak içi kulaklık

        Küçük kulaklara tam oturan ve saatlerce dinleme keyfi sunan son derece küçük, hafif kulak içi kulaklık tasarımı.

        Her kulağa tam oturması için değiştirilebilir 3 lastik kulak kapağı

        Her kulağa tam oturması için değiştirilebilir 3 lastik kulak kapağı

        Küçükten büyüğe, değiştirilebilir 3 kulak kapağı, bu Philips kulaklıkların kulaklarınıza mükemmel şekilde oturmasını sağlar.

        Dış gürültüyü önleyen mükemmel kulak içi tampon

        Bu Philips kulaklıkların son derece küçük hoparlör sürücüleri, kulaklarınıza tam olarak oturur, sağlanan denge sayesinde dış gürültüler engellenir ve yüksek yoğunlukta dinleme deneyimi sağlanır.

        Dışarıda kullanım için ideal olan 1,2 m uzunluğunda kablo

        Ses cihazınızı istediğiniz yere koyma özgürlüğü veren ideal kablo uzunluğu.

        Dayanıklılığı artıran kauçuk kablo emniyeti

        Ürün ömrünü uzatmak amacıyla, kulaklık ve kablo arasındaki yumuşak kauçuk, kablo bağlantısını sürekli bükülmeye bağlı hasarlara karşı korur.

        Teknik Özellikler

        • Ürün boyutları

          Genişlik
          1,3  cm
          Genişlik
          0,5  inç
          Yükseklik
          2,1  cm
          Yükseklik
          0,8  inç
          Derinlik
          1,3  cm
          Derinlik
          0,5  inç
          Ağırlık
          0,01  kg
          Ağırlık
          0,022  lb

        • İç Karton

          Brüt ağırlık
          0,208  kg
          Yükseklik
          10,5  cm
          Uzunluk
          18  cm
          Net ağırlık
          0,06  kg
          Ambalaj sayısı
          6
          Dara ağırlığı
          0,148  kg
          Genişlik
          7  cm
          GTIN
          2 69 23410 71540 2
          Brüt ağırlık
          0,458  lb
          Yükseklik
          4,1  inç
          Uzunluk
          7,1  inç
          Net ağırlık
          0,132  lb
          Dara ağırlığı
          0,326  lb
          Genişlik
          2,8  inç

        • Dış Karton

          Brüt ağırlık
          1,041  kg
          Yükseklik
          12,5  cm
          Uzunluk
          30  cm
          Net ağırlık
          0,24  kg
          Ambalaj sayısı
          24
          Dara ağırlığı
          0,801  kg
          Genişlik
          19,5  cm
          GTIN
          1 69 23410 71540 5
          Brüt ağırlık
          2,295  lb
          Yükseklik
          4,9  inç
          Uzunluk
          11,8  inç
          Net ağırlık
          0,529  lb
          Dara ağırlığı
          1,766  lb
          Genişlik
          7,7  inç

        • Ambalaj boyutları

          Raf yerleşimi tipi
          Sahte
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Sahte
          Derinlik
          2,6  cm
          Brüt ağırlık
          0,028  kg
          Yükseklik
          17,25  cm
          Net ağırlık
          0,01  kg
          Dara ağırlığı
          0,018  kg
          Genişlik
          5  cm
          EAN
          69 23410 71540 8
          Derinlik
          1,0  inç
          Brüt ağırlık
          0,062  lb
          Yükseklik
          6,8  inç
          Net ağırlık
          0,022  lb
          Dara ağırlığı
          0,040  lb
          Genişlik
          2,0  inç

        • Bağlantı

          Kablo Bağlantısı
          iki paralel, simetrik
          Kablo uzunluğu
          1,2  m
          Konektör
          3,5  mm
          Konektör kaplaması
          krom kaplama

        • Ses

          Empedans
          16  ohm
          Maksimum güç girişi
          50  mW
          Hassasiyet
          100  dB
          Tip
          Dinamik
          Frekans tepkisi
          12 - 22,500  Hz

        Kutuda neler var?

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        Kutudaki diğer öğeler

        • 3 boy kulaklık kapağı, şeffaf

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