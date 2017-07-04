Ses kalitesi çok iyi bir kulaklık olsa da aşırı dayanıksız. Daha aldıktan sadece iki üç ay geçtikten sonra ses durdurma tuşunun oradaki kablosu çıktı. Ayrıca temassızlık ve sesinde cızırtı problemi vardı. Servise yolladım, haftalar sonra ancak yenisini yolladılar. Onun da birkaç ay sonra kulak kısımları çıktı. Yaklaşık 6 ay sonra da sağ kulaklıktan ses alamamaya başladım. Ses kalitesi iyi ama bir yıl bile kullanamayacağınız bir ürüne bu kadar para vermeye değmez diye düşünüyorum.