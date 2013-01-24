Zengin bas, net ses

Optimum uyum ve rahatlık için tasarlanan SHE3205 kulaklıklarda, zengin bas ve net ses için 14,2 mm sürücüler ve bas delikleri bulunur. Dahili mikrofon müzik ve çağrılar arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar. Apple saatinizle uyum sağlayacak 6 canlı renk seçeneğiyle sunulur. Tüm faydaları görün