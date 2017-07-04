2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SHE3205BK/00
Zengin bas, net ses
Optimum uyum ve rahatlık için tasarlanan SHE3205 kulaklıklarda, zengin bas ve net ses için 14,2 mm sürücüler ve bas delikleri bulunur. Dahili mikrofon müzik ve çağrılar arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar. Apple saatinizle uyum sağlayacak 6 canlı renk seçeneğiyle sunulur.
14,2 mm sürücülü/arkası açık
Kulaklık
Tasarımı, rahat kullanım ve herkese uyum sağlaması için kulak geometrisine dayanır.
Dahili mikrofon, sizin için en önemli olan şeylerle bağlantı halinde kalmanız için müzik ve telefon çağrıları arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
Neodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek hassasiyette, güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas tepkisi ve genelde daha yüksek ses kalitesi sağlamak için en iyi malzemedir.
4.5
5 üzerinden
4
İncelemeler
camonasyas
04/07/2017
Türkiye
Çooook kaliteli...
Bu fiyata bu kulaklık çok iyi.zaten teknik değerlere bakınca anlaşılıyor ne kadar kaliteli olduğu.satın aldıktan sonra pişman olmanız imkansız...
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHE3205BK Kulak İçi Kulaklıklar için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHE3205BK Kulak İçi Kulaklıklar için yapılmıştır
teknognc
30/06/2017
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
çok beğendiğim bir ürün
özellikle ses kalitesi bakımından çok güzel ve kulağa oturuyor
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHE3205WT Kulak İçi Kulaklıklar için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHE3205WT Kulak İçi Kulaklıklar için yapılmıştır
derya2323
23/05/2016
Türkiye
Acayip ne acayip güzel bir kulaklık
gerçekten çok beğendim çok net yani sankimüzüin içindesiniz ses yani tek tek kelimeyle müthiş harcadıgınız paraya kesinlikle değer
Bu değerlendirme SHE3205BK Kulak İçi Kulaklıklar için yapılmıştır
Bu değerlendirme SHE3205BK Kulak İçi Kulaklıklar için yapılmıştır