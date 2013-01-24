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Philips SHE3015 kulaklıkların jel gövdesi kulağa yumuşak ve rahat şekilde oturur. Göz alıcı renk seçenekleriyle sunulur. Dahili mikrofon ve kumanda, cep telefonuyla eller serbest konuşmayı kolaylaştırır. Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ekstra bas
Philips SHE3015 kulaklıkların jel gövdesi kulağa yumuşak ve rahat şekilde oturur. Göz alıcı renk seçenekleriyle sunulur. Dahili mikrofon ve kumanda, cep telefonuyla eller serbest konuşmayı kolaylaştırır. Tüm faydaları görün
Ekstra bas
Philips SHE3015 kulaklıkların jel gövdesi kulağa yumuşak ve rahat şekilde oturur. Göz alıcı renk seçenekleriyle sunulur. Dahili mikrofon ve kumanda, cep telefonuyla eller serbest konuşmayı kolaylaştırır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ekstra bas
Philips SHE3015 kulaklıkların jel gövdesi kulağa yumuşak ve rahat şekilde oturur. Göz alıcı renk seçenekleriyle sunulur. Dahili mikrofon ve kumanda, cep telefonuyla eller serbest konuşmayı kolaylaştırır. Tüm faydaları görün
Mikrofonlu kulaklık
Philips Online Mağaza fiyatı
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Kulak içi kulaklıklara yerleştirilen büyük 14,8 mm hoparlör sürücüleri yüksek ses kalitesi sağlar.
Dahili mikrofon, sizin için en önemli olan şeylerle bağlantı halinde kalmanız için müzik ve telefon çağrıları arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
Yumuşak ve esnek bir bölüm, kablo bağlantısını, normalde kabloda tekrar tekrar bükülme sonucunda oluşacak hasardan korur.
Neodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek hassasiyette, güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas tepkisi ve genelde daha yüksek ses kalitesi sağlamak için en iyi malzemedir.
Kauçuk ön kapak rahat kullanım için tamamen yumuşak bir gövde sunar.
Şeffaf, kauçuk kulaklık gövdesi rahat dinleme deneyimi için kulağınıza göre şekil alır.
Tasarım
Ses
Bağlantı
Ambalaj boyutları
İç Karton
Dış Karton
Ürün boyutları