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Üretimden kaldırıldı

Mikrofonlu kulaklık

SHE3015TL/00

3

| (2) İncelemeler

Seçenekler

Beyaz
Beyaz
Pembe
Pembe
Siyah
Siyah
Teal
Teal

Ekstra bas

Philips SHE3015 kulaklıkların jel gövdesi kulağa yumuşak ve rahat şekilde oturur. Göz alıcı renk seçenekleriyle sunulur. Dahili mikrofon ve kumanda, cep telefonuyla eller serbest konuşmayı kolaylaştırır.

Tüm avantajları görüntüleyin

Kulağa tam oturan yumuşak gövde

Ekstra bas

  • 14,8 mm sürücülü/arkası açık

  • Kulaklık

Yüksek ses kalitesi için 14,8 mm hoparlör sürücüleri

Kulak içi kulaklıklara yerleştirilen büyük 14,8 mm hoparlör sürücüleri yüksek ses kalitesi sağlar.

Dahili mikrofon müzik dinlerken telefon çağrılarına geçiş yapmanızı sağlar

Dahili mikrofon, sizin için en önemli olan şeylerle bağlantı halinde kalmanız için müzik ve telefon çağrıları arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.

Dayanıklılık için Flexi-Grip tasarım

Yumuşak ve esnek bir bölüm, kablo bağlantısını, normalde kabloda tekrar tekrar bükülme sonucunda oluşacak hasardan korur.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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3.0

5 üzerinden

2

İncelemeler

4
3
2

05/05/2018

Türkiye

Türkiye

Zarif

Çok zarif ve sade olduğu için tercihim oldu.Ses zaten Philips kalitesi, duymadığınız sesleri duyacaksınız.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHE3015WT Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHE3015WT Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

14/08/2018

Türkiye

Türkiye

Verdiğim para boşa gitti

Bugün aldım, Philips in 30 liralık extra bass kulaklığından hiçbir farkı yok aynı hayal kırıklığı, sırf mağazada kalmadığı için bunu aldım ve fiyatına bakarak daha iyi diye düşündüm ama çok yanılmışım, kulaklık elimde kaldı iade de edemem artık, sesler çok tiz bassı çok rahatsız edici ve ses seviyesi oldukça düşük yani vadettiği hiçbir özelliği bize sunmuyor bu fiyata çok daha iyi kulaklıklar gördüm.

Bu değerlendirme SHE3015BK Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

Bu değerlendirme SHE3015BK Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

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